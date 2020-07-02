Украинский триллер под названием Let it snow – "Пусть идет снег" режиссера Стаса Капралова через свою компанию Grindstone Entertainment приобрел крупнейший в мире американский дистрибьютор Lionsgate. Компания выпускала такие фильмы, как "Реквием по мечте", "Голодные игры", "Пила", "Перевозчик", "Американский психопат" и другие.

Приятной новостью на своей странице в Фейсбуке сообщил сам режиссер Капралов. По его словам, после нескольких месяцев молчания он может смело заявить, что его фильм будут показывать в Голливуде.

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Наконец об этом можно говорить вслух, ведь несколько месяцев приходилось радоваться молча и сдерживать язык за зубами! Сегодня об этом уже официально написали HOLLYWOOD REPORTER и SCREEN DAILY! Хочу поблагодарить всю команду, большинство из которых – это мои друзья! Это все произошло благодаря вашей энергии, таланту и профессиональному фанатизму! Только так может возникнуть магия,

– не сдерживал эмоций Стас Капралов.

Известно, что в фильм создан в копродукции Украины, США и Испании. Главную роль в нем сыграет голливудская актриса из Украины Иванна Сахно. Она сыграет сноубордистку, которая должна спасаться в заснеженных горах от жестокого безликого наездника. Он не хочет ее убивать, а психологически над ней издевается и получает от этого удовольствие.

Let It Snow – это сильный и захватывающий триллер. Широкомасштабные кадры гор, покрытые снегом, проберут аудиторию до костей. Сноубордисты, берегитесь!

– прокомментировал Стэн Вертлиб из Grindstone Entertainment, компании Lionsgate.



Фильм "Пусть идет снег" 2020 покажут в США / Фото из открытых источников

В сети уже появились первые кадры фильма с ее участием. Соглашение на продажу фильма "Пусть идет снег" на территории Северной Америки было подписано 29 июня, а премьера фильма должна состояться 22 сентября, если на это не повлияет пандемия коронавируса.



Иванна Сахно в роли сноубордистки в фильме "Пусть идет снег"/ Instagram / @ivannasakhno