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Голливуд может потерять 20 миллиардов долларов из-за коронавируса

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Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус наносит убытки различным сферам деятельности людей. Из-за вспышки болезни Голливуд может потерять около 20 миллиардов долларов.

Коронавирус наносит ущерб не только промышленным сферам, но и культурным. Артисты страдают от отмены культурных событий и светских мероприятий. Встала на паузу и киноиндустрия. Из-за распространения коронавируса в мире Голливуд может понести потери, которые составляют около 20 млрд долларов. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Убытки американского кинематографа связанные с переносом премьер фильмов. На сегодняшний день уже потеряно более 7 миллиардов собрания кинопроката. В связи с коронавирусом пришлось перенести презентацию нового фильма о Джеймсе Бонде, которая должна б принести 30-50 миллионов долларов прибыли.

Отметим, по состоянию на 16 марта в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения коронавируса и эта цифра растет. Умерли 6 513 человек. Удалось выздороветь более 77 тысяч человек. Правительства государств просят своих граждан соблюдать карантин и простые правила, чтобы уберечь свое здоровье и жизнь. В Украине пока подтверждено 5 случаев заболевания и 1 смерть.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle Кино
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