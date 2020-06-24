Звезда сериала "Очень странные дела" Вайнона Райдер отметилась очередным заявлением – она убеждена, что голливудский красавчик Мэл Гибсон является гомофом и антисемитом. Акриса вспомнила разговор многолетней давности, в котором он позволял себе неприемлемые высказывания.

48-летняя актриса решилась рассказать якобы о грубом поведении Гибсона в отношении геев и евреев. Об этом она призналась в интервью изданию The Times.

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Мы были на одной из шумных вечеринок с моим другом, Мэл Гибсон стоял рядом и курил сигару. И тут он сказал моему другу, который был геем: "Постой, я что, заражусь СПИДом"? А потом кто-то поднял тему евреев и он сказал: "Ты же не шельма, верно?"

– поделилась Вайнона Райдер.

Кроме этого женщина украинско-еврейского происхождения добавила, что неоднократно сталкивалась с антисемитизмом в работе.

"Я и сама сталкивалась с антисемитизмом. Бывало, люди говорили мне: "Ты что, еврейка? Но ты такая красивая". В одном фильме, в котором я играла много лет назад, глава киностудии – тоже, кстати, еврей, – сказал, что я выгляжу слишком по-еврейски", чтобы играть человека голубой крови", – рассказала звезда.

Как на обвинения отреагировал Мел Гибсон?

64-летний киноактер уже ответил на заявление Райдер о его якобы гомофобских и антисемитских взглядах. Слова актера передал его представитель изданию TooFab.

"Это 100% неправда. Она солгала об этом десять лет назад и врет об этом сейчас. Также она солгала о том, что Мэл пытался извиниться перед ней. Он действительно связался с ней – чтобы вывести на чистую воду, но она отказалась обсуждать с ним это", – отметил представитель Гибсона, вспоминая первые обвинения актрисы в 2010-м годк в интервью изданию GQ.

Добавим, что это уже не впервые Мэла Гибсона обвиняют в антисемитизме. В издании Variety рассказали, что в 2006 году он уже отметился неоднозначным заявлением в адрес евреев. Когда его арестовали за вождение в состоянии алкогольного опьянения, он кричал, что евреи несут ответственность за все войны в мире. Также его обвиняли в расизме и антисемитизме несколько лет назад, за что пользователи соцсетей бойкотировали и призвали не номинировать его на премию Оскар.