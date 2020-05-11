Голливудская красотка Кира Найтли ошарашила внешним видом: фото

35-летняя британская актриса поразила поклонников карантинным образом. Кира Найтли попала в объектив папарацци во время прогулки с мужем Джеймсом Райтоном вблизи своего дома в Лондоне. Звезда появилась в объемном платье, которое полностью скрыло ее фигуру. В сети уже успели предположить, что она беременна в третий раз.

Голливудская знаменитость тщательно скрывает личную жизнь. Однако даже на карантине ей не удается избежать внимания прессы и папарацци. Ее прогулка с мужем вызвала настоящий шквал обсуждения. Как информирует Daily Mail, все дело в платье, которое выбрала Кира Найтли.

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Пару удалось сфотографировать во время разговора с соседями вблизи их имения в Лондоне. Для прогулки актриса выбрала яркое платье красного цвета с цветочным принтом свободного кроя, которое тщательно скрывало ее фигуру. Кира Найтли обула удобные коричневые босоножки без каблуков и не забыла о солнцезащитных очках. Образ ее мужа Джеймса Райтона не вызвал никаких удивлений – белая футболка и серые шорты с анималистичным принтом.



Кира Найтли ошарашила внешним видом / Фото: Daily Mail

Пользователи соцсетей уже успели предположить, что Кира Найтли неспроста прячет свое стройное тело под объемными платьями. Одни предполагают, что звезда до сих пор не пришла в форму после рождения второго ребенка – дочки Делайлу, которая появилась на свет в сентябре 2019 года. Однако через несколько недель после родов звездная мама смогла поразить публику стройностью на Лондонском кинофестивале BFI. Поэтому другие поклонники предполагают, что семья вновь ждет пополнения.