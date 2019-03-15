Голливудская актриса Алисия Викандер стала звездой Harper's Bazaar: захватывающие фото

2 Читати новину українською
Алисия Викандер для глянца Harper's Bazaar
Алисия Викандер для глянца Harper's Bazaar / www.harpersbazaar.com

Знаменитая актриса стала главной героиней апрельского выпуска американского Harper's Bazaar. Оскароносная звезда из Швеции примерила несколько вещей от люксового бренда Louis Vuitton, а также дала откровенное интервью журналистам.

Автором модной фотоистории стал перуанский фотограф Мариано Виванко, а стилистом – Мигель Энаморадо, который и подобрал для 30-летней актрисы удачные образы. Женщина уже долгое время является послом (представителем) французского бренда Louis Vuitton, именно поэтому все ее платья именно этой марки.

Читайте также: Королева Рания украсила обложку Harper's Bazaar: эффектные фото

Фотосессия была немного необычной, ведь на всех кадрах, кроме стильной обложки, актриса "летала" и изображала настоящую легкость и непринужденность среди улиц города.


Алисия Викандер для глянца Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

В интервью Алисия Викандер призналась, что считала высокую моду несбыточной мечтой, ведь все свое детство она провела в скромном доме в небогатом районе Гетеборга вместе с матерью-одиночкой.

"Моя мама была актрисой и у нас никогда не было денег на нефункциональные вещи. Я помню, что, когда купила свой первый журнал, он стал окном в мир, который казался очень далеким от моего. Я часто ходила в секонд-хенды. И когда кто-то спрашивал меня, где я купила эту вещь, я гордо отвечала – в H&M! Мне нравится использовать одежду как инструмент самовыражения. С помощью красивых вещей я могу показать, кто я", – рассказала звезда фильмов "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" и "Девушка из Дании".

blog_ava
Какой будет погода на Пасху и майские праздники: прогноз
сегодня
882
Теги: Новости LifeStyle Голливуд LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
сегодня 17:57 Камбала – рецепт диетического ужина для похудения
Богданна Рибак 21
День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
сегодня 17:30 День святого Патрика 2019: куда пойти в Киеве
83
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
сегодня 16:49 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша 15-17 марта
38
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
сегодня 12:08 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 922
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
14 марта 21:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
3094
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук