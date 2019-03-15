Голливудская актриса Алисия Викандер стала звездой Harper's Bazaar: захватывающие фото

Знаменитая актриса стала главной героиней апрельского выпуска американского Harper's Bazaar. Оскароносная звезда из Швеции примерила несколько вещей от люксового бренда Louis Vuitton, а также дала откровенное интервью журналистам.

Автором модной фотоистории стал перуанский фотограф Мариано Виванко, а стилистом – Мигель Энаморадо, который и подобрал для 30-летней актрисы удачные образы. Женщина уже долгое время является послом (представителем) французского бренда Louis Vuitton, именно поэтому все ее платья именно этой марки.

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Фотосессия была немного необычной, ведь на всех кадрах, кроме стильной обложки, актриса "летала" и изображала настоящую легкость и непринужденность среди улиц города.



Алисия Викандер для глянца Harper's Bazaar / Harper's Bazaar

В интервью Алисия Викандер призналась, что считала высокую моду несбыточной мечтой, ведь все свое детство она провела в скромном доме в небогатом районе Гетеборга вместе с матерью-одиночкой.

"Моя мама была актрисой и у нас никогда не было денег на нефункциональные вещи. Я помню, что, когда купила свой первый журнал, он стал окном в мир, который казался очень далеким от моего. Я часто ходила в секонд-хенды. И когда кто-то спрашивал меня, где я купила эту вещь, я гордо отвечала – в H&M! Мне нравится использовать одежду как инструмент самовыражения. С помощью красивых вещей я могу показать, кто я", – рассказала звезда фильмов "Расхитительница гробниц: Лара Крофт" и "Девушка из Дании".