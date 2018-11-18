Голливудская актриса пошутила с обнаженного фото Мелании Трамп: пикантные детали

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Мелания Трамп
Мелания Трамп / www.masslive.com

Мелания Трамп стала жертвой резонансной насмешки. Голливудская актриса Бетт Мидлер опубликовала фото обнаженной первой леди, вызвав большое обсуждение в сети.

Как сообщает The Daily Mail, фотографию знаменитость нашла в архивных фото Мелании Трамп, когда первая леди еще была моделью. Пикантный снимок, сделанный для GQ в 2000 году, Бетт Мидлер подписала с юмором.

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Видимо, счет за химчистку обивки борта №1 был просто бешеный,
– написала Бетт, добавив хэштег первой леди США.

Перед камерой Мелания Трамп позировала в прозрачном платье. Первая леди не одела белье, засветив интимные места. Лицо экс-модели закрывала маска, как будто из будущего.

Немало пользователей сети поддержали шутку Бетт Мидлер, добавив, что химчистка стоила не больше, чем уборка после секс-скандала Билла Клинтона с Моникой Левински. Другие же люди стали на защиту Мелании Трамп, заявив, что это откровенная травля, которой первая леди не заслуживает. Кроме этого, сторонники Белого дома предположили, что Бетт Мидллер решила показать такое фото Мелании из зависти: в юные годы актриса тоже позировала перед камерой обнаженной, однако ее снимок не имел такой популярности.

 

Теги: LifeStyle Кино Скандал Меланья Трамп
Источник: Lifestyle
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