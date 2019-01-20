Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала себя 10 лет назад: фото

Знаменитая украинская и французская актриса, родившаяся в Бердянске, также поддержала флешмоб под названием #10YearChallenge. 39-летняя Ольга Куриленко присоединилась к январскому тренду и показала, как выглядела 10 лет назад.

В социальной сети Instagram насчитывается более четырех миллионов фотографий с хештегом #10YearChallenge. К виральному флешмобу присоединились такие знаменитые звезды как Мадонна, Ники Минаж, Риз Уизерспун, Кьяра Ферраньи, Эллен Дедженерес и другие.

Читайте также: Назад в прошлое: как голливудские звезды выглядели 10 лет назад

Решила не оставаться в стороне и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко. Звезда поделилась черно-белыми снимками на своей странице в Instagram. Женщина выбрала снимки с 2008 и 2018 годов. На фотографии, которой уже 10 лет, Ольга предстала с челкой и короткой стрижкой.