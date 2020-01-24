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Голливудская роскошь: Дженнифер Лопес выбрала для прогулки платье от Valentino

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Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес уже давно является "иконой стиля". Каждый ее выход вызывает восторг у поклонников, ведь Джей Ло знает, как соединить классику с трендами.

На инстаграм странице она разместила очередные фото, которые успели взбудоражить сеть. Перед камерой 50-летняя Дженнифер Лопес предстала в роскошном кутюрном платье от Valentino в черном и белом цвете. 

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Интересно, что именно этот наряд дизайнеры с легкостью называют универсальным. Анималистический принт сейчас является главным трендом сезона, поэтому каждая модница, которая решится на такой наряд, всегда будет выглядеть стильно. Кроме этого, фэшн-эксперты советуют выбирать платья с длиной меди, что также учла Дженнифер Лопес.

Эффектный образ артистка решила дополнить сапогами на шпильке, поясом и солнцезащитными очками. Кроме этого, Джей Ло подобрала сумочку, которая сливалась с принтом платья. Подобранные в пучок волосы и лаконичные украшения завершили look певицы.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Уже в заметке Дженнифер Лопес призналась, что это ее обычный стрит-стайл. Это еще больше вызвало восторг у поклонников, которые заявили в сети, что у звезды всегда непревзойденный вид.

Дженніфер Лопес у Техасі
Дженнифер Лопес в Техасе / Instagram / @jlo

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Стиль и мода Дженнифер Лопес
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