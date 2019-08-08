Голливудская семейка: Аманда Сейфрид с мужем и дочерью прогулялись в Нью-Йорке – фото

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Томас Садоски, Аманда Сейфрид и их дочь Нина
Томас Садоски, Аманда Сейфрид и их дочь Нина / www.gettyimages.com

Семья актеров засветилась перед объективами папарацци на улицах Нью-Йорка. Голливудская актриса Аманда Сейфрид вышла на прогулку со своим мужем Томасом Садоски, за которого вышла замуж в марте 2017 года, когда находилась на девятом месяце беременности. Компанию супругам составила их белокурая дочь Нина.

Для прогулки Аманда Сейфрид примерила удобный свитер песочного цвета и джинсы. Дополнили ее образ босоножки и красный рюкзак, который звездная мама взяла у дочери.

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Также супруги уже не скрывают лицо своей дочери, поэтому поклонники могут сравнить на кого из звездных родителей девочка похожа больше.

Актриса накануне призналась в интервью изданию People, что хотела бы увеличить свою семью и забеременеть. Однако, по ее словам, это нужно тщательно спланировать, а сейчас она не готова к еще одному ребенку.

Я хочу снова забеременеть, но я еще не готова к второму ребенку. Я хотела бы, чтобы моя дочь была в школе, и тогда я имела бы собственное время, чтобы уделить его новому ребенку. Но так трудно планировать,
– добавила звезда.

Томас Садоскі, Аманда Сейфрід і їхня дочка Ніна
Томас Садоски, Аманда Сейфрид и их дочь Нина / Getty Images

Томас Садоскі, Аманда Сейфрід і їхня дочка Ніна
Томас Садоски, Аманда Сейфрид и их дочь Нина / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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