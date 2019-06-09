Голливудская звезда Ольга Куриленко показала, как начинала модельную карьеру в 15 лет

Знаменитая актриса из Украины часто делится в социальных сетях своими архивными снимками. На этот раз она показала, как делала первые шаги в модельной карьере, когда она была еще совсем подростком.

История становления Ольги Куриленко достойна настоящего фильма, ведь после провинциального города в Украине попасть в топовые голливудские фильмы и сняться для первых глянцев мира может не каждый. Когда Оле было 13 лет, она вместе со своей мамой уехала из Бердянска в Москву на каникулы.

Читайте также: Актриса из Украины Ольга Куриленко украсила обложку итальянского глянца

Там она случайно наткнулась на женщину из местного модельного агентства, которая подметила ее очаровательные черты лица и формы фигуры. Прямо в метро она предложила юной Оле стать моделью и после длительных возражений матери Куриленко все же приняла предложение и в течение трех последующих лет "разрывалась" между Москвой и Бердянском. Между этим она ходила на курсы моделей, изучала искусство, а также занималась игрой на фортепиано и танцами.

Чтобы показать, каких усилий ей стоило стать всемирно известной звездой, Куриленко оставила в своем Instagram фото с первых проб в моделинге, когда ей было 15 лет. Несмотря на довольно юный возраст, макияж и яркий образ сделали перед объективом фотокамеры ее значительно взрослее.



15-летняя Оля Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Добавим, что недавно она поделилась еще одним снимком в Instagram, на котором она позировала полностью обнаженной, прикрыв грудь руками. Сколько на то время ей было лет, актриса решила не указывать. Но после назойливых вопросов поклонников в комментариях она все же рассказала о пикантном кадре: "Отвечаю: мне здесь 15. И да, волосы настоящая и все остальное тоже".



15-летняя Оля Куриленко / Instagram / @olgakurylenkoofficial

Кто такая Ольга Куриленко?39-летняя киноактриса Ольга Куриленко в детстве училась в Бердянске, но уже в подростковом возрасте начала ездить на учебу в Москву, а затем и в Париж. В 1995 году она начала заниматься актерским делом, где впоследствии прославилась своей звездной ролью в одной из частей "бондианы" – "Квант милосердия", сыграв девушку агента 007.



​Актриса дважды была замужем и получила французское гражданство, а сейчас находится в фактическом браке с Максом Беницей, – у пары родился сын Александр.