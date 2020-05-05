Голливудские актрисы избили друг друга в видео: во время драки никто не пострадал

Именитые звезды кинематографа Камерон Диаз, Скарлетт Йоханссон, Хэлли Берри, Марго Робби и другие присоединились к популярному челленджу The boss bitch fight. Актрисы сняли видео, в котором через камеру надавали тумаков друг другу. Так они развлеклись на карантине и показали трюки, которые освоили в течение карьеры.

Пандемия коронавируса поставила на паузу все съемки, оставив голливудских знаменитостей за пределами вспышек камер. Однако известные актрисы так заскучали по новым сценам, что самостоятельно сняли видео, которое подорвало сеть. В агрессивном ролике, который появился на ютубе, звезды избили друг друга. К счастью, благодаря карантину, драка произошла дистанционно и не принесла травм ни одной из актрис.

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Так называемый челлендж The boss bitch fight начала 41-летняя новозеландская актриса и каскадер Зои Белл. Видео начинается с того, что она сидит в гостиной своего дома и читает книгу. Однако для знаменитости, которая привыкла к многочисленным съемкам, это показалось скучным занятием и она решила поиграть с подругами.

Зои подошла к камере и со всей силы ударил ногой в экран. Следующими дали свой ответ звезда лент "Ксена: принцесса-воин" Люси Лоулесс, "Черная вдова" Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Камерон Диаз, Хэлли Берри, Флоренс Пью и другие. Они выполняли каскадерские трюки, падая лицом в песок с роликов, перекатываясь через диван и с головой погружаясь в бассейн. Благодаря слаженной работе актрис может показаться, что они находятся на одной съемочной площадке, а видео снято одним дублем.

Голливудские актрисы избили друг друга: смотрите видео онлайн