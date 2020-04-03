Голливудские звезды приняли участие в новом флешмобе, чтобы поддержать врачей Великобритании
Известные актеры и актрисы тоже находятся дома на карантине, когда в мире бушует пандемия коронавируса. И пока они отдыхают дома, а медики борются за жизнь больных, звезды решили поддержать их в такое нелегкое время.
К новому интернет-флешмобу присоединились первые звезды Голливуда, музыкальной и фэшн-индустрий: Кира Найтли, Элтон Джон, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм, Кит Харингтон, Рози Хантингтон-Уайтли и другие представители Великобритании. Всего их было 70. Они записали видеоролик, в котором каждый выступил с вдохновенными словами благодарности и любви ко всем медработникам, которые сейчас стоят "на передовой".
К теме Звезды запустили флешмоб во время карантина: Я остаюсь дома ради...
Они также держали в руках листки, на которых собственноручно написали #ThankToyNHS и #OurNHSPeople, что в переводе на русский означает "Спасибо сотрудникам Национальной службы здравоохранения". Автором видеоролика стал бывший муж Клаудии Шиффер – британский режиссер и продюсер Мэттью Вон.
Смотрите видеоролик с участием звезд для медработников:
Кроме звезд, в начале видео выступила главный врач Англии Рут Мэй, которая также поблагодарила всех сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании и всех, кто оказывает им поддержку.
Напомним, что Великобритания входит в десятку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом. По состоянию на 3 апреля их насчитывают больше 33 тысяч. От болезни погибли почти три тысячи человек, а выписаны – 135. В ВОЗ отмечают, чтобы все люди изолировались и оставались с родными дома.
В Великобритании недавно уже заболели две топовые персоны страны – премьер-министр страны Борис Джонсон, который еще находится на лечении, и престолонаследник принц Чарльз, который уже вылечился от коронавируса. Сама же королева Елизавета II изолирована с ограниченным количеством персонала в одном из королевских имений.
Читайте также
-
Когда Троица в 2020 году: дата праздика в Украинесегодня , 11:01
-
Умер культовый дизайнер Серджио Росси: какие голливудские модницы были его поклонницамисегодня , 14:29
-
"Ничто не случается дважды" 2 сезон: финальные 7 и 8 сериисегодня , 11:25
-
5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителямсегодня , 13:10
-
Анджелина Джоли рассказала, вернется ли ее сын в Южную Корею после пандемиисегодня , 11:49
-
Маша Ефросинина рассказала о кризисе в отношениях с мужем и почему они год жили отдельносегодня , 15:04