Голливудские звезды приняли участие в новом флешмобе, чтобы поддержать врачей Великобритании

Известные актеры и актрисы тоже находятся дома на карантине, когда в мире бушует пандемия коронавируса. И пока они отдыхают дома, а медики борются за жизнь больных, звезды решили поддержать их в такое нелегкое время.

К новому интернет-флешмобу присоединились первые звезды Голливуда, музыкальной и фэшн-индустрий: Кира Найтли, Элтон Джон, Кейт Уинслет, Наоми Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм, Кит Харингтон, Рози Хантингтон-Уайтли и другие представители Великобритании. Всего их было 70. Они записали видеоролик, в котором каждый выступил с вдохновенными словами благодарности и любви ко всем медработникам, которые сейчас стоят "на передовой".

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Они также держали в руках листки, на которых собственноручно написали #ThankToyNHS и #OurNHSPeople, что в переводе на русский означает "Спасибо сотрудникам Национальной службы здравоохранения". Автором видеоролика стал бывший муж Клаудии Шиффер – британский режиссер и продюсер Мэттью Вон.

Смотрите видеоролик с участием звезд для медработников:

Кроме звезд, в начале видео выступила главный врач Англии Рут Мэй, которая также поблагодарила всех сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании и всех, кто оказывает им поддержку.

Напомним, что Великобритания входит в десятку стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом. По состоянию на 3 апреля их насчитывают больше 33 тысяч. От болезни погибли почти три тысячи человек, а выписаны – 135. В ВОЗ отмечают, чтобы все люди изолировались и оставались с родными дома.

В Великобритании недавно уже заболели две топовые персоны страны – премьер-министр страны Борис Джонсон, который еще находится на лечении, и престолонаследник принц Чарльз, который уже вылечился от коронавируса. Сама же королева Елизавета II изолирована с ограниченным количеством персонала в одном из королевских имений.