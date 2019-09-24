Голливудские звезды публично поддержали экоатривистку Грету Тунберг

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Грету Тунберг поддержали голливудские звезды
Грету Тунберг поддержали голливудские звезды / Instagram / @gretathunberg

В США продолжается саммит ООН по вопросам климата. Такое событие не обошла вниманием 16-летняя активистка из Швеции Грета Тунберг. Школьница выступила на мероприятии с эмоциональной речью, которая потрясла весь мир. Не остались равнодушными и голливудские звезды, которые публично поддержали девушку.

Как известно, экоактивистка Грета Тунберг специально приехала в Нью-Йорк, чтобы призвать мировых лидеров принять немедленные меры для спасения планеты. Подросток выбрала довольно эмоциональную форму выступления, осудив всех чиновников в измене нового поколения за недостаточную борьбу против изменения климата.

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"Это все неправильно. Я не должна сейчас быть здесь. Я должна быть в школе на другой стороне океана. Но вы надеетесь на молодое поколение. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами. Люди страдают, люди умирают, целые экосистемы разрушаются, начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, – это деньги и сказки про постоянный экономический рост. Как вы смеете?"– заявила Грета Тунберг.

Такое заявление поддержали голливудские звезды, которые опубликовали фрагменты выступления активистки на своих страницах в инстаграм. Кто стал на сторону Греты Тунберг – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

Крис Хемсворт

"Здесь мы сейчас проводим линию. Мир просыпается. И наступают изменения, нравится вам это или нет", – написал голливудский "Тор" Крис Хемсворт.

Пенелопа Крус

"Браво!"– лаконично написала Пенелопа Крус.

Приянка Чопра

"Спасибо, Грета, что дала нам так нужен удар, который сблизит поколения и покажет нам, что нужно делать больше, чтобы спасти самое важное для нас – Землю. В конце концов, у нас есть только эта одна планета", – отметила Приянка Чопра.

Жизель Бюндхен

Модель приняла участие в забастовке, которая проходила в Нью-Йорке накануне саммита ООН. Выбирайте наших детей, выбирайте человечность, выбирайте наше будущее", – написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gisele Bündchen (@gisele)

Лина Хиди

"И что, это не сможет разбудить даже самые темные сердца? Так больно", – написала актриса Лина Гиде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lena Headey (@iamlenaheadey)

Мила Йовович 

"Она говорит такую сырую правду, аж больно ее слушать. Если мы не изменим наши приоритеты, наши дети не будут иметь будущего. Большой бизнес должен прислушиваться к этим словам. Правительство должно слушать. Надо слушать", – подчеркнула Мила Йовович.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

Дональд Трамп

А вот президент Дональд Трамп отметил, что заявление Греты несколько преувеличено, а планете не грозит уничтожение. В сети он опубликовал сообщение, которое сторонники активистки восприняли как насмешку.

"Она похожа на очень счастливую девочку, которая ждет светлое и прекрасное будущее. Как приятно это видеть!"– заявил Трамп.

Что известно о Грету Тунберг?Акции протеста Грета Тунберг начала в Стокгольме. Вместо уроков в школе по пятницам девушка шла в парламент Швеции требовать от власти действий для сохранения окружающей среды. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.

В июле 2019 года Грета вместе с отцом начала путешествие по Атлантике на яхте в Нью-Йорк. Молодая экоактивистка, которая хотела принять участие в климатической конференции ООН, своим путешествием стремилась привлечь внимание людей к экологическим проблемам. В Нью-Йорке она уже приняла участие в нескольких акциях экоактивистов. Девушка убеждена: если не начать действовать немедленно, то будущие поколения окажутся в экологическом аду.

Персону Греты Тунберг воспринимают неоднозначно в мире. Если одни люди восхищаются ее заявлениями и поддерживают школьницу, то другие считают ее больной. Так, журналист Эндрю Болт заявил, "никогда не видел столь юную девушку с таким количеством психических расстройств, которую бы такое количество взрослых людей воспринимали как гуру". Общеизвестно, что у Греты диагностирован синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, что может быть объяснением ее эмоциональности.

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Теги: LifeStyle Голливуд ООН Экология
Источник: LifeStyle 24
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