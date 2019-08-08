Голливудский актер бросился спасать ребенка в жуткой ДТП в Лос-Анджелесе

Американский актер Дэнни Трехо, который является звездой "Мачете", стал свидетелем жуткого ДТП в "городе ангелов". После столкновения нескольких автомобилей он, не раздумывая, побежал спасать ребенка, который был в одной из перевернутых машин.

В издании CNN сообщают, что киноактер пытался добраться до ребенка в автомобиле через разбитое окно, но ему не давал доступ ремень безопасности, на котором было закреплено автокресло ребенка. Другая женщина, которая также стала свидетелем ДТП, побежала с другой стороны и отстегнула ремень. После этого Дэнни Трехо вытащил малыша из автомобиля.

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Единственное, что спасло ребенка, это его автокресло,

– отметил актер в комментарии журналистам.

По его словам, в побитой машине также была пожилая женщина. Всех пострадавших сразу доставили в больницу и сейчас их жизни ничего не угрожает.

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Что известно о Дэнни Трехо?75-летний американский актер получил немалую славу в кинематографе, снявшись в не менее 40 фильмах. В основном его приглашают в качестве антагонистов (врагов), а фанаты больше помнят Дэнни из кинолент "Дети шпионов", "Мачете", "Хищники" и другим. Правда, мужчина имел проблемы с законом, неоднократно побывав в тюрьмах для отбытия срока. Находясь за решеткой, он смог отказаться от наркотиков и алкоголя, которыми чрезмерно злоупотреблял.