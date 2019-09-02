Голливудский актер Кевин Харт попал в жуткое ДТП

Американский актер Кевин Харт, которого приглашали стать ведущим церемонии награждения Оскар-2019, попал в аварию в Малибу, США, 1 сентября. Его госпитализировали с серьезными повреждениями спины.

В издании Associated Press сообщают, что 40-летний актер сидел на пассажирском кресле винтажного спортивного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года. За рулем был 28-летний водитель Джаред Блэк, который по непонятным причинам не справился с управлением и не вписался в поворот, из-за чего машину снесло с дороги.

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Экспертиза подтвердила, что водитель на момент аварии был трезв, но после публикации фотографий с ДТП фанаты удивляются, как после таких повреждений автомобиля актер и другие пассажиры остались живыми. Стоит добавить, что на заднем сидении также находилась 31-летняя Ребекка Брокетсмен – личный тренер многих звезд, в частности, Кевина Харта. В отличие от мужчин, женщина не получила ранений и отказалась от госпитализации.



Кевин Харт попал в жуткое ДТП / Фото из соцсетей

Кевин Харт попал в жуткое ДТП / Фото из соцсетей

Добавим, что в день ДТП Кевин Харт опубликовал яркий видеоролик, в котором прыгает в бассейн, с подписью: "Какое счастье быть дома! Наслаждайтесь выходными!"

Что известно про Кевина Харта?Голливудский актер мог стать ведущим церемонии награждения премии Оскар-2019, но из-за гомофобских высказываний в социальных сетях многолетней давности он отказался от предложения. В общем, мужчина сыграл во многих популярных фильмах: "Вечерняя школа", "Джуманджи", "Совместная поездка", "Полтора шпиона", "Крепись!", "Форсаж: Хоббс и Шоу". У Кевина есть двое детей от первого брака и жена Энико, с которой он состоит в браке с 2016 года.