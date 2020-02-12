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Голливудский актер Марк Руффало сыграет в сериале "Паразиты", – СМИ

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Марк Руффало / BBC America

Южнокорейский фильм "Паразиты" стал настоящим триумфатором Оскара-2020, однако телеканал HBO смог рассмотреть потенциал ленты еще задолго до ее победы, заявив о съемках сериала. Так, теперь в сети ходят слухи, что якобы Марк Руффало сыграет одну из главных ролей.

В январе мы писали о том, что телеканал HBO планирует снять сериал "Паразиты" по мотивам одноименного южнокорейского фильма. В сети сразу заговорили о том, что проект будет римейком, однако создатели будущей ленты отрицали этот факт. А на днях, после объявления лауреатов Оскара-2020, на сайте издания Сollider появились слухи об актерском составе.

Интересно: Лауреат Оскара-2020 "Паразиты" попал в Книгу рекордов Гиннеса

В источнике отмечается, что звезда фильмов "Мстители" и "Темные воды" Марк Руффало сыграет в сериале "Паразиты" одну из главных ролей – он примеряет образ главы бедного семейства. Режиссер ленты Пон Джун-хо, который также создал одноименный фильм, признался, что он не хочет копировать придуманный ранее сюжет. Зато, намерен снять что-то новое. Однако, о чем речь пойдет в сериале –  пока неизвестно.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино HBO Оскар 2020
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