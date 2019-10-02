Голливудский актер Том Круз прилетел во Львов: первые фото

Голливудский актер Том Круз после посещения столицы Украины отправился в Одессу, где провел несколько часов. После этого 2 октября на своем самолете знаменитость прилетел во Львов.

После Киева американский киноактер прибыл в Одессу самолетом Gulfstream IV, у которого регистрационный номер 808T. Новое фото с Крузом опубликовала на своей странице в Фейсбуке директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.

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Том Круз прилетел во львовский аэропорт около 13:45. Актер пришел на площадь Рынок, где встретился с мэром города Андреем Садовым. Звезда подъехал к городскому совету в кортеже из пяти авто.

Смотрите фото: Том Круз во Львове

Том Круз во Львове / Фото: Евгений Кравс / ZAXID.NET

Мэр Львова разместил совместное селфи с актером, которое сделал на балконе городского совета.

"Том Круз во Львове. Итак будет кино. P.S. львовское метро не нашел, поэтому пришел к нам на балкон", – добавил в подписи Андрей Садовый.

Также Львовский городской совет на своей странице в фейсбуке опубликовал первые видео и фото с Томом Крузом во Львове.

Что известно о визите Тома Круза в Украину?

О прибытии голливудского актера Том Круза в Украину стало известно вечером 30 сентября. Тогда же очевидцы начали публиковать первые фото Тома Круза в столичном метро. Рядом с актером заметили и ближайшего советника Президента Украины Владимира Зеленского – Андрея Ермака. Охрана не позволяла вплотную подходить к актеру, но поклонникам все же удалось сделать несколько фотографий на фоне актера. "Да, Том Круз в Киеве. Где? Конечно в метро! Это все, что вам нужно знать в этот вечер", – об этом даже сообщили в Киевском метрополитене.

На следующий день 1 октября стало известно, что Том Круз встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда же и фанаты узнали, что американец прибыл в Украину по приглашению президента, а также, чтоб посмотреть некоторые локации для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить Украину.

После официальной встречи в Офисе Президента Том Круз с режиссерской группой отправился на прогулку по Киеву. Вместе с мэром Киева, Виталием Кличко, Том Круз сходил на Подольско-Воскресенский мост, в парк "Муромец", а также на пешеходно-велосипедный мост. Также брат мэра Владимир устроил Тому Крузу обзорную экскурсию над Киевом на вертолете.

После столицы Том Круз отправился в Одессу, где пообедал и пообщался с поклонниками. Одну из первых фотографий опубликовала на своей странице в Фейсбуке директор БФ "Холидейз" Елена Орлова.