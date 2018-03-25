Голливудский актер Уилл Смит станцевал в Париже под песню Канье Уэста: смешное видео

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Уилл Смит
Уилл Смит / www.gettyimages.com

50-летний голливудский актер Уилл Смит продолжает покорять социальные сети своими короткими роликами, на которых танцует зажигательные танцы во всех уголках мира.

Новое видео Смит опубликовал на своей странице в Instagram.

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Так, в ролике Уилл станцевал на фоне Эйфелевой башни с роботом возле него под песню Jay-Z & Kanye West.

"Я в Париже сейчас. Нашел крышу с хорошим видом. Я не мог быть в Париже и не...", – сказал голливудский актер в начале видео.

Уилл Смит станцевал на фоне Эйфелевой башни: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Добавим, это не первое танцевальное видео, которое публикует актер. Ранее Уилл решил отпраздновать юбилейный 100-й пост в социальной сети и показал свою зажигательную сальсу. Тогда урок танцев Смит взял у бывшего мужа Дженифер Лопес, музыканта и певца Марка Энтони.

Уилл Смит танцует сальсу: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Will Smith (@willsmith)

Кто такой Уилл Смит? Это американский актер и певец, исполняющий песни в стиле хип-хоп. Уилл Смит снялся в таких популярных фильмах: "Я – робот", "Фокус", "Люди в черном", "Отряд самоубийц", "Скрытая красота", "Семь душ".

Теги: LifeStyle Голливуд
Источник: 24 канал
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