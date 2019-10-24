Голливудский холостяк Бен Аффлек ищет девушку на сайте знакомств

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Бен Аффлек
Бен Аффлек / www.gettyimages.com

Голливудский 47-летний актер Бен Аффлек, за спиной которого уже немало громких расставаний, сейчас в поисках новой любви. Для этого мужчина решил попробовать познакомиться с девушкой через сайт для знакомств Raya – аналог тиндера, однако попасть туда сложнее.

Как пишет издание Page Six со ссылкой на инсайдерскую информацию, Бен Аффлек хочет найти новую любовь. Однако на этот раз актер не планирует встречаться с селебрити.

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Ему нужна надежная спутница жизни, а не очередная звезда. Сейчас он больше сфокусирован на детях и карьере. Ему важно, чтобы дома он мог отдыхать от этого светской жизни и просто быть вместе с любимым человеком,
– говорится в источнике.

Несколько недель назад Бен Аффлек был замечен на свидании с молодой брюнеткой в ​​отеле Bel-Air в Лос-Анджелесе.

"Их встреча выглядела невинной, как первое свидание. Он был в хорошем настроении, и показалось, что они понравились друг другу... Они ужинали", – передает инсайдер.

Добавим, что приложение Raya было создано в 2015 году. Для того, чтобы использовать его, нужно быть приглашенным одним из участников, после чего аккаунт утверждает членский комитет. Также там существует ежемесячный взнос – 8 долларов.

бен аффлек
Бен Аффлек / Getty Images

Что известно о разводе Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер?Дженнифер и Бен впервые объявили о своем намерении развестись в июле 2015 года. До этого пара состояла в браке 12 лет. Экс-супруги имеют троих детей: двух дочерей, 11-летнюю Вайолет Энн и 8-летнюю Сэру Розу Элизабет, и 5-летнего сына Сэма Гарнера, которых воспитывает их звездная мама. 6 октября Бен и Дженнифер подписали документы о разводе и согласовали все вопросы в присутствии адвокатов. По информации СМИ, в настоящее время актриса встречается с бизнесменом Джоном Миллером.

Несмотря на это экс-жена не покинула Аффлека в борьбе с алкозависимостью. Именно она увезла его в реабилитационный центр в Малибу. Недавно актер вернулся оттуда домой.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Бен Аффлек Голливуд
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