Голливудский казанова Бен Аффлек продает колоритное поместье в штате Джорджия: фото особняка

0 Читати новину українською
Бен Аффлек продает дом
Бен Аффлек продает дом / Коллаж: LifeStyle 24

Известный американский актер, лауреат премии Оскар, Бен Аффлек продает свою резиденцию, что в штате Джорджия. 47-летний сердцеед даже снизил цену на 15%, поскольку его недвижимость никто не покупает в течение полутора лет.

О продаже дома Бена Аффлека и пониженной на 15% цене сообщает издание Dirt.

Читайте также: Звезда "Беверли-Хиллз" Дженни Гарт продала поместье в штате Калифорния: фото роскошного дома

Резиденция голливудской звезды площадью 590 квадратных метров расположена в закрытом районе штата Джорджия под названием Hampton Island Preserve.

47-летний лауреат Оскара оценил свою недвижимость в 7,6 миллиона долларов со скидкой. На территории усадьбы разместились два дома, один из которых хозяйский, а второй – главный, в котором можно принимать гостей. В красивом особняке с большими колоннами есть три спальни, а также 4 ванные комнаты.

Интерьер дома создан в стиле современной классики – роскошные белые диваны, мягкие пуфы, изысканные шторы и настоящий камин посреди комнаты. А рядом с имениями расположена лодочная станция и пирс, которые также являются собственностью Бена Аффлека.

Фото: Dirt 

blog_ava
В Кремле назвали условие выделения денег на восстановление Донбасса
сегодня
6220
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Бен Аффлек Голливуд Звездная недвижимость Новости недвижимости мира Новости недвижимости
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
сегодня 12:00 Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 767
Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
сегодня 11:10 Королева Хеллоуина Хайди Клум: 6 впечатляющих перевоплощений супермодели
Юлія Девда 176
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
сегодня 09:53 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 1 – 3 ноября
75
Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
сегодня 09:20 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз 11579
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
31 октября 22:06 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 5196
Новости
Больше новостей
Залиште відгук