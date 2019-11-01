Голливудский казанова Бен Аффлек продает колоритное поместье в штате Джорджия: фото особняка

Известный американский актер, лауреат премии Оскар, Бен Аффлек продает свою резиденцию, что в штате Джорджия. 47-летний сердцеед даже снизил цену на 15%, поскольку его недвижимость никто не покупает в течение полутора лет.

О продаже дома Бена Аффлека и пониженной на 15% цене сообщает издание Dirt.

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Резиденция голливудской звезды площадью 590 квадратных метров расположена в закрытом районе штата Джорджия под названием Hampton Island Preserve.

47-летний лауреат Оскара оценил свою недвижимость в 7,6 миллиона долларов со скидкой. На территории усадьбы разместились два дома, один из которых хозяйский, а второй – главный, в котором можно принимать гостей. В красивом особняке с большими колоннами есть три спальни, а также 4 ванные комнаты.

Интерьер дома создан в стиле современной классики – роскошные белые диваны, мягкие пуфы, изысканные шторы и настоящий камин посреди комнаты. А рядом с имениями расположена лодочная станция и пирс, которые также являются собственностью Бена Аффлека.

Фото: Dirt