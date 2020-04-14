Голливудский опыт помешал Меган Маркл достичь взаимопонимания с подчиненными королевы, – СМИ
Принц Гарри и Меган Маркл с первого дня апреля 2020 года не представляет монархию. Однако о супругах не прекращают говорить в прессе. Так, редактор газеты The Telegraph Камилла Томиней, которая более 10 лет пишет о королевской семье, назвала вероятную причину резонансного решения герцогов Сассекских.
Как она рассказала коллегам из издания The New Yorker, Меган Маркл изначально не могла достичь взаимопонимания с консервативными представителями Букингемского дворца. Камилла Томиней отметила, что сначала американка очаровала подчиненных своей грацией и прогрессивными взглядами. Однако резко эти отношения ухудшились. Журналистка предполагает, что на это повлиял голливудский опыт Меган Маркл.
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"Сначала весь персонал был очарован чертами характера Меган, которые делали ее очень привлекательной для представителей прессы: ее голливудский флер, уверенность в себе, феминистские взгляды. Однако очень скоро отношение работников дворца к Меган изменилось. Я бы объяснила это столкновением культур. Меган пришла с мира шоу-бизнеса, который очень требователен и быстро развивается. Королевский же темп жизни очень отличается от того, к которому привыкла Меган. Он является очень иерархический и все процессы в нем протекают гораздо медленнее", – отметила Камилла Томиней.
Многие представители Букингемского дворца не могли мириться с незнанием Меган королевских традиций. Поэтому ее стремление внести какие-то изменения в ритм работы воспринимались враждебно. К тому же, подчиненные Ее Величества были совершенно не готовы, что своенравная герцогиня будет в своей манере выдвигать какие-то требования.
После того как герцогиня начала заявлять о себе, между работниками начались разговоры. Мол: "Подожди минутку, а кто ты вообще такая?"
– добавила Камилла Томиней.
Но, несмотря на эту информацию, в Фрогмор-хаус, где принц Гарри и Меган Маркл поселились вскоре после свадьбы, была идиллия. Супруги перед прощанием с подчиненными устроили праздничный обед, на который пришли все без исключения.
Сейчас пара приобрела особняк в Лос-Анджелси и налаживает жизнь там. Принц Чарльз решил финансово помочь Гарри и Меган, выделив на их частную охрану 2,5 миллиона долларов. Эти средства он взял со счета, который обогащается благодаря недвижимости сына Елизаветы II, поэтому приказ королевы ее потомок не нарушил.
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