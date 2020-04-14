Голливудский опыт помешал Меган Маркл достичь взаимопонимания с подчиненными королевы, – СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл с первого дня апреля 2020 года не представляет монархию. Однако о супругах не прекращают говорить в прессе. Так, редактор газеты The Telegraph Камилла Томиней, которая более 10 лет пишет о королевской семье, назвала вероятную причину резонансного решения герцогов Сассекских.

Как она рассказала коллегам из издания The New Yorker, Меган Маркл изначально не могла достичь взаимопонимания с консервативными представителями Букингемского дворца. Камилла Томиней отметила, что сначала американка очаровала подчиненных своей грацией и прогрессивными взглядами. Однако резко эти отношения ухудшились. Журналистка предполагает, что на это повлиял голливудский опыт Меган Маркл.

Читайте также: Почему принц Гарри и Меган Маркл именно в апреле сложили королевские обязанности: предположения СМИ

"Сначала весь персонал был очарован чертами характера Меган, которые делали ее очень привлекательной для представителей прессы: ее голливудский флер, уверенность в себе, феминистские взгляды. Однако очень скоро отношение работников дворца к Меган изменилось. Я бы объяснила это столкновением культур. Меган пришла с мира шоу-бизнеса, который очень требователен и быстро развивается. Королевский же темп жизни очень отличается от того, к которому привыкла Меган. Он является очень иерархический и все процессы в нем протекают гораздо медленнее", – отметила Камилла Томиней.

Многие представители Букингемского дворца не могли мириться с незнанием Меган королевских традиций. Поэтому ее стремление внести какие-то изменения в ритм работы воспринимались враждебно. К тому же, подчиненные Ее Величества были совершенно не готовы, что своенравная герцогиня будет в своей манере выдвигать какие-то требования.

После того как герцогиня начала заявлять о себе, между работниками начались разговоры. Мол: "Подожди минутку, а кто ты вообще такая?"

– добавила Камилла Томиней.

Но, несмотря на эту информацию, в Фрогмор-хаус, где принц Гарри и Меган Маркл поселились вскоре после свадьбы, была идиллия. Супруги перед прощанием с подчиненными устроили праздничный обед, на который пришли все без исключения.

Сейчас пара приобрела особняк в Лос-Анджелси и налаживает жизнь там. Принц Чарльз решил финансово помочь Гарри и Меган, выделив на их частную охрану 2,5 миллиона долларов. Эти средства он взял со счета, который обогащается благодаря недвижимости сына Елизаветы II, поэтому приказ королевы ее потомок не нарушил.