Голливудское перемирие: Анджелина Джоли и Брэд Питт подписали соглашение по опеке над детьми

О громком разводе актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта в Голливуде слышал каждый. А их борьба относительно опеки над детьми не утихала около двух лет. Однако наконец экс-влюбленные пришли к окончательному соглашению об условиях опеки над шестью детьми.

Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Адвокат Саманта Блэй Диджин заявила, что договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а только сейчас она подписана обеими сторонами и судьей. Условия соглашения не разглашаются.

По словам адвоката, договоренность "основывается на рекомендациях эксперта по опеке над детьми" и больше нет необходимости в судебном разбирательстве.



Анджелина Джоли и Брэд Питт / Getty Images

Напомним, звездные супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт решили расстаться еще в 2016 году. Около двух лет пара решает судебные вопросы, в частности, супруги делят опеку над 6 детьми – 16-летним Мэддоксом, 14-летним Пакс, 13-летней Захарой, 12-летней Шайло и 9-летними близнецами Вивьен и Ноксом. Старший сын Мэддокс уже ранее заявил, что хочет жить с отцом. Впоследствии Джоли обязана позволить Питту видеться с наследниками через день. Кроме того Брэд опасается, что от этой борьбы дети могут получить психологическую травму.