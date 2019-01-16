Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд

4129 Читати новину українською
Голодная кутья перед Крещением: рецепты - меню в канун Крещения 2019
Голодная кутья или Второй Святвечер: рецепты постных блюд / 24 Канал

Второй Сочельник или Голодная кутья – это вечер 18 января в канун Крещения. С появлением первой звезды на небе вся семья садится за стол, который накрывают только постными блюдами, а главное блюдо в этот вечер – кутья.

С утра и до вечера на Второй Святой вечер продолжается строгий пост. Он не касается только маленьких детей и людей пожилого возраста. Утром люди идут в церковь, чтобы освятить воду. Кувшины или маленькие бидончики украшают колосьями пшеницы или сушеными цветочками.

Читайте также: Крещение: как празднуют Иордан украинцы сейчас и как это было в древности

Блюда на Второй Святвечер

Все блюда в этот вечер должны быть постными – на столе не обязательно должно быть 12 блюд, как и на Сочельник. Однако в западных областях Украины традиционно ставят именно такое количество блюд. Главные блюда, которые должны быть на столе – это кутья, борщ с грибными ушками, вареники с начинкой, грибная подлива и узвар (компот из сухофруктов).

Страви на Другий Святвечір
Блюда на Второй Сочельник

На стол кладут немного сена, сверху – белую скатерть. Как только на небе появится первая звездочка, семья собирается за праздничным столом. Сначала все должны попробовать кутью и только потом начинают ужинать.

Спецпроект "12 блюд на Сочельник". Здесь вы найдете рецепты 12 постных блюд с фото.

В нашем материале вы найдете рецепты 12 постных блюд, которые традиционно готовят на Второй Сочельник в Украине.

Рецепты блюд на Второй Святвечер

Голодная кутья

Голодная кутья завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Готовят ее перед Крещением в день церковного поста, поэтому снова варят зерно на воде и, вообще, голодная кутья состоит в большей степени из крупы и меда. Но по желанию можно добавить мак, орехи или изюм.

Рецепт голодної куті на Другий Святвечір
Рецепт голодной кутьи на Второй Сочельник

Ингредиенты:
• стакан пшеницы;
• 2-3 стакана воды;
• 1 ст. л. растительного масла;
• щепотка соли;
• 100-150 г мака (по желанию);
• 100 г изюма (по желанию);
• 100 г грецких орехов (по желанию);
• 2-3 ст. л. меда.

Рецепт голодной кутьи:

1. Переберите и промойте пшеницу. Прежде чем варить, замочите крупу на несколько часов или лучше на ночь. Затем сварите пшеницу в кастрюле, добавив в воду щепотку соли и ложку масла.

2. Пока варится пшеница, залейте мак кипятком и оставьте на час. Изюм замочите на 20 минут. Когда мак набухнет, откиньте его на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Затем перетрите мак в блендере, кофемолке или мясорубке до появления белого "молочка".

3. В крупу добавьте молотый мак, измельченные и обжаренные орехи, изюм и мед. Перемешайте и подавайте на праздничный стол. Если вы готовите традиционную голодную кутью, то добавьте в пшеницу только мед и хорошо перемешайте перед подачей.

Постный борщ с ушками

Ингридиенты:
5-6 картофелин;
сушеные грибы 150 г;
1 большая свекла;
1 морковь;
1 небольшая капуста;
соль, перец по вкусу.

Для ушек:
полтора стакана пшеничной муки;
полстакана воды;
2 столовые ложки масла;
грибы сушеные или свежие 300 г;
лук;
соль, перец по вкусу.

Рецепт пісного борщу з вушками на Другий Святвечір
Рецепт постного борща с ушками на Второй Сочельник

Рецепт постного борща с ушками:

1. Очистите картофель, свеклу, морковь. Капусту нарежьте соломкой и поставьте вариться. Картофель нарежьте кубиками и добавьте к капусте.

2. На сковороду с маслом выложите натертую морковь, мелко нарезанный лук и натертую свеклу. Часть свеклы положите в сыром виде к картофелю и капусте. Так вы получите насыщенный красный цвет. Хорошо перемешайте овощи на сковороде и соедините с картофелем и капустой. Варите до готовности. Добавьте соль и перец по вкусу. По желанию можете добавить вареную фасоль.

3. Для ушек: замесите тесто, как на вареники. Для начинки нужны сушеные или свежие грибы. Если грибы сушеные, то замочите их в воде и отварите. Если свежие, то достаточно их отварить.

4. Слегка поджарьте лук. Вареные грибы отцедите, мелко порежьте и добавьте в лук, немного обжарьте. Тесто раскатайте на маленькие кружочки, положите начинку из грибов и слепите, чтобы получились "треугольнички". Оно будут напоминать обычные пельмени. Варите в подсоленой воде в течение минуты.

5. Для подачи – выложите в миску 5-6 грибных ушек и залейте постным борщом и подавайте к столу.

Гречневые блины

Эти блины можно готовить в течение всего поста, или просто в качестве альтернативы обычным блинам. В рецепте указана гречневая мука, но вы можете смело заменить ее обычной гречкой, которую можно измельчить в блендере или кофемолке.

Ингредиенты:
• мука гречневая 75 г;
• мука пшеничная 75 г;
• вода теплая 200 мл;
• вода комнатной температуры 200 мл;
• сахар 1 ст.л.;
• дрожжи сухие 1 ч.л.;
• щепотка соли.

Рецепт пісних гречаних млинців на Другий Святвечір
Рецепт постных гречневых блинов на Второй Сочельник

Рецепт гречневых блинов:

1. Возьмите 200 мл теплой воды и растворите в ней дрожжи. Добавьте в воду сахар и соль, перемешайте до полного растворения сахара. Сразу добавьте просеянную пшеничную муку и тщательно перемешайте. Следите, чтобы не осталось комочков.

2. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

3. Когда тесто подойдет, добавьте в него гречневую муку и перемешайте. Добавьте 100 мл воды комнатной температуры, снова перемешайте и оставьте настаиваться на 30 минут. Через 30 минут добавьте в тесто еще 100 мл воды, хорошенько размешайте, чтобы получилось однородное тесто.

4. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон. Можно подавать блины как дополнение к борщу, а можно приготовить грибную начинку и подавать как самостоятельное блюдо. Также с такими блинами прекрасно сочетаются и сладкие наполнители – варенье или джем.

Постные голубцы

Ингредиенты:
• савойская или белокочанная капуста;
• рис 150 г;
• 1 морковь;
• 1 луковица;
• грибы (сушеные или свежие) 100 г;
• зубчик чеснока;
• соль, перец по вкусу.

Рецепт пісних голубців на Другий Святвечір
Рецепт постных голубцов на Второй Сочельник

Рецепт постных голубцов:

1. Отварите рис до готовности. Все овощи почистить и нарезать на кубики. Грибы хорошо промойте и отварите (если это сушеные грибы – дайте им предварительно настояться). Выложите на горячую сковороду овощи и обжарьте их до готовности. Добавьте грибы, рис и мелко нарезанный чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и дайте начинке постоять 10-15 минут.

2. Снимите с капусты листья и пропарьте их в кипятке по 1 минуте. Можно использовать как савойскую, так и обычную белокочанную капусту. Разница только одна – с савойской листья снимается легче....

Як приготувати пісні голубці
Как приготовить постные голубцы

3. Выкладывайте на каждый лист капусты 1-2 столовые ложки начинки и заверните. Выложите голубцы в глубокую кастрюлю, залейте раствором с томатной пастой (разведите несколько ложек пасты в холодной воде). Поставьте голубцы тушить на слабом огне до готовности – это примерно 15-20 минут. По желанию подавайте голубцы с поджаренным луком с томатной пастой.

Салат из свеклы с черносливом

Ингредиенты:
средняя свекла;
грецкие орехи (ядра) 150 гр;
чернослив (без косточек) 4-5 ст.л.;
растительное масло для заправки.

Рецепт салату з буряка та чорносливу на Другий Святвечір
Рецепт салата из свеклы и чернослива на Второй Сочельник

Рецепт салата из свеклы и черносливом:

1. Запеките свеклу в духовке. Так она будет более ароматной. Дайте свеклы остыть и натрите ее на крупной терке.

2. Ядра грецких орехов немного поджарьте, чтобы они были ароматными. Измельчите орехи руками или ножом. Чернослив хорошо вымойте и тоже порежьте на небольшие кусочки.

Як приготувати салат з буряка та чорносливу
Как приготовить салат из свеклы с черносливом

3. В глубокой миске смешайте тертую печеную свеклу, орехи и чернослив. Заправьте растительным маслом и посолите по вкусу. Перед подачей салат можно украсить орехами.

Винегрет

Ингредиенты:
• 3 небольших свеклы;
• 5 картофелин;
• 4 морковки;
• 1 луковица;
• 4-5 соленых огурцов;
• консервированный зеленый горошек;
• масло, соль, перец по вкусу.

Рецепт вінегрету на Другий Святвечір
Рецепт винегрета на Второй Святвечер

Рецепт винегрета:

1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Очистите и нарежьте кубиками. По желанию, вы можете запечь овощи – так они будут более ароматные.

2. Лук мелко нарежьте. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте маслом по вкусу.

Щи

Ингридиенты:
• 4-5 картофелин;
• капуста квашеная 300 г;
• капуста свежая 200 г;
• 1 морковь;
• 1 луковица;
• пшено 100 г;
• томатная паста 2 ст. л.;
• соль, перец, чеснок по вкусу.

Рецепт капусняку на Другий Святвечір
Рецепт щей на Второй Сочельник

Рецепт щей:

1. Картофель очистите и варите 30 минут до готовности.

2. Подготовьте овощи: морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку. Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый чеснок. Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец и протушите 1-2 минуты.

2. Картофель разомните в пюре, добавьте в теплую воду (в глубокую кастрюлю). Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду. Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут. Дайте настояться еще 20 минут.

Печеные яблоки

Ингредиенты:
4 больших яблока (количество яблок соответствует количеству порций);
100 г изюма;
горсть орехов (на выбор);
сахар, корица, мед по вкусу.

Рецепт запечених яблук на Другий Святвечір
Рецепт печеных яблок на Второй Сочельник

Рецепт печеных яблок:

1. Промойте яблоки и удалите сердцевину, аккуратно уберите из яблок семена, не превращая фрукты в "чашечки".

2. Выложите яблоки на форму для запекания и наполните предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставьте в духовку и запекайте в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.

Як запекти яблука з родзинками та горіхами
Как запечь яблоки с изюмом и орехами

Постные конфеты

Как правило, во время поста мы не едим конфеты, ведь в их составе есть масло, молоко и тому подобное. Но можно приготовить полезные, а главные постные конфеты, которые будут всем по вкусу.

Ингредиенты:
грецкие орехи 100гр;
чернослив 100 гр;
изюм 100 гр;
курага 100 гр;
мед и лимон.

Рецепт пісних цукерок на Другий Святвечір
Рецепт постных конфет на Второй Сочельник

Рецепт постных конфет из сухофруктов:

1. Промойте и высушите все сухофрукты. По желанию, можете замочить их на час, так они будут более мягкими. Орехи немного запеките в духовке, чтобы они стали ароматнее.

2. Мелко нарежьте сухофрукты на орехи. Можно даже пропустить их через мясорубку или блендер. В смесь добавьте мед и сок половины лимона. Мед нужен для вязкости, поэтому добавьте столько, чтобы конфеты можно было формировать.

Як приготувати цукерки з сухофруктів та горіхів
Как приготовить конфеты из сухофруктов и орехов

3. Сформируйте небольшие конфеты. По желанию, их можно посыпать орехами, кунжутом или какао-порошком.

Вишневый кисель

Традиционно на Второй Сочельник готовят компот из сухофруктов (рецепт с активной ссылкой), а также кисель, который будет немного гуще компота, но не менее вкусный.

Ингредиенты:
замороженная вишня 400 гр;
1,5 литра воды;
сахар по вкусу;
крахмал.

Рецепт вишневого кисілю на Другий Святвечір
Рецепт вишневого киселя на Второй Сочельник

Рецепт вишневого киселя:

1. Лучше всего размораживать вишни естественным способом – переложите вишни в большую емкость из морозилки в холодильник. Примерно через 12-14 часов вишни разморозятся. Если вишни с косточками удалите их.

2. Засыпьте вишни сахаром и оставьте на час. Количество сахара только по вкусу. Если любите сладкое добавляйте больше, если хотите сохранить кислинку 2-3 столовых ложек будет достаточно.

3. Вишневый сок слейте в чашку. Вишни поместите в кастрюлю и залейте водой (примерно 1-1,5 литра). После кипения добавьте вишневый сок (по желанию можно добавить еще сахара).

Як варити кисіль з заморожених вишень
Как варить кисель из замороженных вишен

4. Разведите крахмал небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры. Количество растворенного крахмала будет определять плотность киселя. Так что весь разведенный крахмал, возможно, и не придется использовать. В чашку добавьте 4 полные столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала и добавьте 150 миллилитров кипяченой воды комнатной температуры.

5. Обязательно процедите крахмал через чайное ситечко. Тонкой струйкой влейте крахмальную воду в кипящий вишневый кисель, непрерывно и интенсивно помешивая. Крахмал сразу же сделает вишневый кисель густым и вязким.

6. После этого держите кисель на огне еще 2-3 минуты и снимайте. Отличным дополнением к киселю станут сладкие гречневые блины или постные пончики.

Редакция 24 Канала желает всем вкусной кутьи и веселых праздников! 

Автор: Елена Булан
Теги: LifeStyle Религия Здоровое питание Публикации Новости культуры Новогодние праздники Статьи Food and Drinks
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Снимала однокомнатную квартиру, – Кьяра Ферраньи рассказала, как изменилась ее жизнь за 10 лет
15 января 21:01 Снимала однокомнатную квартиру, – Кьяра Ферраньи рассказала, как изменилась ее жизнь за 10 лет
187
Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
15 января 17:08 Рецепт грибной подливы на сметане с пряными специями
Богданна Рибак 274
Самые интересные события 2019 года: афиша концертов в Киеве
15 января 14:28 Самые интересные события 2019 года: афиша концертов в Киеве
97
Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
15 января 13:00 Что посмотреть после праздников: 5 фильмов января, достойных внимания
Уляна Корицька 662
Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове
14 января 20:49 Тина Кароль нашла "мужчину своей мечты": фоторепортаж с концерта во Львове
Анастасія Манюхіна 6521
Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2019
14 января 18:37 Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2019
248
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук