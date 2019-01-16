Голодная кутья или Второй Святвечер: что приготовить в канун Крещения – рецепты постных блюд

Второй Сочельник или Голодная кутья – это вечер 18 января в канун Крещения. С появлением первой звезды на небе вся семья садится за стол, который накрывают только постными блюдами, а главное блюдо в этот вечер – кутья.

С утра и до вечера на Второй Святой вечер продолжается строгий пост. Он не касается только маленьких детей и людей пожилого возраста. Утром люди идут в церковь, чтобы освятить воду. Кувшины или маленькие бидончики украшают колосьями пшеницы или сушеными цветочками.

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Блюда на Второй Святвечер

Все блюда в этот вечер должны быть постными – на столе не обязательно должно быть 12 блюд, как и на Сочельник. Однако в западных областях Украины традиционно ставят именно такое количество блюд. Главные блюда, которые должны быть на столе – это кутья, борщ с грибными ушками, вареники с начинкой, грибная подлива и узвар (компот из сухофруктов).



Блюда на Второй Сочельник

На стол кладут немного сена, сверху – белую скатерть. Как только на небе появится первая звездочка, семья собирается за праздничным столом. Сначала все должны попробовать кутью и только потом начинают ужинать.

Спецпроект "12 блюд на Сочельник". Здесь вы найдете рецепты 12 постных блюд с фото.

В нашем материале вы найдете рецепты 12 постных блюд, которые традиционно готовят на Второй Сочельник в Украине.

Рецепты блюд на Второй Святвечер

Голодная кутья

Голодная кутья завершает цикл рождественско-новогодних праздников. Готовят ее перед Крещением в день церковного поста, поэтому снова варят зерно на воде и, вообще, голодная кутья состоит в большей степени из крупы и меда. Но по желанию можно добавить мак, орехи или изюм.



Рецепт голодной кутьи на Второй Сочельник

Ингредиенты:

• стакан пшеницы;

• 2-3 стакана воды;

• 1 ст. л. растительного масла;

• щепотка соли;

• 100-150 г мака (по желанию);

• 100 г изюма (по желанию);

• 100 г грецких орехов (по желанию);

• 2-3 ст. л. меда.



Рецепт голодной кутьи:



1. Переберите и промойте пшеницу. Прежде чем варить, замочите крупу на несколько часов или лучше на ночь. Затем сварите пшеницу в кастрюле, добавив в воду щепотку соли и ложку масла.

2. Пока варится пшеница, залейте мак кипятком и оставьте на час. Изюм замочите на 20 минут. Когда мак набухнет, откиньте его на сито, чтобы стекла вся лишняя жидкость. Затем перетрите мак в блендере, кофемолке или мясорубке до появления белого "молочка".

3. В крупу добавьте молотый мак, измельченные и обжаренные орехи, изюм и мед. Перемешайте и подавайте на праздничный стол. Если вы готовите традиционную голодную кутью, то добавьте в пшеницу только мед и хорошо перемешайте перед подачей.

Постный борщ с ушками

Ингридиенты:

• 5-6 картофелин;

• сушеные грибы 150 г;

• 1 большая свекла;

• 1 морковь;

• 1 небольшая капуста;

• соль, перец по вкусу.



Для ушек:

• полтора стакана пшеничной муки;

• полстакана воды;

• 2 столовые ложки масла;

• грибы сушеные или свежие 300 г;

• лук;

• соль, перец по вкусу.



Рецепт постного борща с ушками на Второй Сочельник

Рецепт постного борща с ушками:



1. Очистите картофель, свеклу, морковь. Капусту нарежьте соломкой и поставьте вариться. Картофель нарежьте кубиками и добавьте к капусте.

2. На сковороду с маслом выложите натертую морковь, мелко нарезанный лук и натертую свеклу. Часть свеклы положите в сыром виде к картофелю и капусте. Так вы получите насыщенный красный цвет. Хорошо перемешайте овощи на сковороде и соедините с картофелем и капустой. Варите до готовности. Добавьте соль и перец по вкусу. По желанию можете добавить вареную фасоль.

3. Для ушек: замесите тесто, как на вареники. Для начинки нужны сушеные или свежие грибы. Если грибы сушеные, то замочите их в воде и отварите. Если свежие, то достаточно их отварить.

4. Слегка поджарьте лук. Вареные грибы отцедите, мелко порежьте и добавьте в лук, немного обжарьте. Тесто раскатайте на маленькие кружочки, положите начинку из грибов и слепите, чтобы получились "треугольнички". Оно будут напоминать обычные пельмени. Варите в подсоленой воде в течение минуты.

5. Для подачи – выложите в миску 5-6 грибных ушек и залейте постным борщом и подавайте к столу.

Гречневые блины

Эти блины можно готовить в течение всего поста, или просто в качестве альтернативы обычным блинам. В рецепте указана гречневая мука, но вы можете смело заменить ее обычной гречкой, которую можно измельчить в блендере или кофемолке.

Ингредиенты:

• мука гречневая 75 г;

• мука пшеничная 75 г;

• вода теплая 200 мл;

• вода комнатной температуры 200 мл;

• сахар 1 ст.л.;

• дрожжи сухие 1 ч.л.;

• щепотка соли.



Рецепт постных гречневых блинов на Второй Сочельник

Рецепт гречневых блинов:

1. Возьмите 200 мл теплой воды и растворите в ней дрожжи. Добавьте в воду сахар и соль, перемешайте до полного растворения сахара. Сразу добавьте просеянную пшеничную муку и тщательно перемешайте. Следите, чтобы не осталось комочков.

2. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 40 минут. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

3. Когда тесто подойдет, добавьте в него гречневую муку и перемешайте. Добавьте 100 мл воды комнатной температуры, снова перемешайте и оставьте настаиваться на 30 минут. Через 30 минут добавьте в тесто еще 100 мл воды, хорошенько размешайте, чтобы получилось однородное тесто.

4. Жарьте блины на разогретой сковороде с обеих сторон. Можно подавать блины как дополнение к борщу, а можно приготовить грибную начинку и подавать как самостоятельное блюдо. Также с такими блинами прекрасно сочетаются и сладкие наполнители – варенье или джем.

Постные голубцы

Ингредиенты:

• савойская или белокочанная капуста;

• рис 150 г;

• 1 морковь;

• 1 луковица;

• грибы (сушеные или свежие) 100 г;

• зубчик чеснока;

• соль, перец по вкусу.



Рецепт постных голубцов на Второй Сочельник

Рецепт постных голубцов:

1. Отварите рис до готовности. Все овощи почистить и нарезать на кубики. Грибы хорошо промойте и отварите (если это сушеные грибы – дайте им предварительно настояться). Выложите на горячую сковороду овощи и обжарьте их до готовности. Добавьте грибы, рис и мелко нарезанный чеснок. Посолите и поперчите по вкусу. Накройте сковороду крышкой и дайте начинке постоять 10-15 минут.

2. Снимите с капусты листья и пропарьте их в кипятке по 1 минуте. Можно использовать как савойскую, так и обычную белокочанную капусту. Разница только одна – с савойской листья снимается легче....



Как приготовить постные голубцы

3. Выкладывайте на каждый лист капусты 1-2 столовые ложки начинки и заверните. Выложите голубцы в глубокую кастрюлю, залейте раствором с томатной пастой (разведите несколько ложек пасты в холодной воде). Поставьте голубцы тушить на слабом огне до готовности – это примерно 15-20 минут. По желанию подавайте голубцы с поджаренным луком с томатной пастой.

Салат из свеклы с черносливом

Ингредиенты:

• средняя свекла;

• грецкие орехи (ядра) 150 гр;

• чернослив (без косточек) 4-5 ст.л.;

• растительное масло для заправки.



Рецепт салата из свеклы и чернослива на Второй Сочельник

Рецепт салата из свеклы и черносливом:



1. Запеките свеклу в духовке. Так она будет более ароматной. Дайте свеклы остыть и натрите ее на крупной терке.

2. Ядра грецких орехов немного поджарьте, чтобы они были ароматными. Измельчите орехи руками или ножом. Чернослив хорошо вымойте и тоже порежьте на небольшие кусочки.



Как приготовить салат из свеклы с черносливом

3. В глубокой миске смешайте тертую печеную свеклу, орехи и чернослив. Заправьте растительным маслом и посолите по вкусу. Перед подачей салат можно украсить орехами.

Винегрет

Ингредиенты:

• 3 небольших свеклы;

• 5 картофелин;

• 4 морковки;

• 1 луковица;

• 4-5 соленых огурцов;

• консервированный зеленый горошек;

• масло, соль, перец по вкусу.



Рецепт винегрета на Второй Святвечер

Рецепт винегрета:

1. Свеклу, картофель и морковь отварите до готовности. Очистите и нарежьте кубиками. По желанию, вы можете запечь овощи – так они будут более ароматные.

2. Лук мелко нарежьте. Огурцы нарежьте кубиками. Смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и заправьте маслом по вкусу.

Щи

Ингридиенты:

• 4-5 картофелин;

• капуста квашеная 300 г;

• капуста свежая 200 г;

• 1 морковь;

• 1 луковица;

• пшено 100 г;

• томатная паста 2 ст. л.;

• соль, перец, чеснок по вкусу.



Рецепт щей на Второй Сочельник

Рецепт щей:



1. Картофель очистите и варите 30 минут до готовности.

2. Подготовьте овощи: морковь, свежую и кислую капусту измельчите через мясорубку. Обжарьте на разогретом масле нарезанный мелкими кубиками лук и выжатый чеснок. Добавьте часть измельченной через мясорубку моркови. Жарьте до золотистого цвета. Добавьте томатную пасту, соль, сахар, черный молотый перец и протушите 1-2 минуты.

2. Картофель разомните в пюре, добавьте в теплую воду (в глубокую кастрюлю). Затем промойте пшено несколько раз. Тоже добавьте в воду. Когда суп закипит, снимите пену, добавьте измельченную морковь, свежую и кислую капусту. Варите 20 минут. Дайте настояться еще 20 минут.

Печеные яблоки

Ингредиенты:

• 4 больших яблока (количество яблок соответствует количеству порций);

• 100 г изюма;

• горсть орехов (на выбор);

• сахар, корица, мед по вкусу.



Рецепт печеных яблок на Второй Сочельник

Рецепт печеных яблок:



1. Промойте яблоки и удалите сердцевину, аккуратно уберите из яблок семена, не превращая фрукты в "чашечки".

2. Выложите яблоки на форму для запекания и наполните предварительно вымоченным изюмом, орехами, медом, сахаром и корицей. Поставьте в духовку и запекайте в течение 20-30 минут при температуре 180 градусов.



Как запечь яблоки с изюмом и орехами

Постные конфеты

Как правило, во время поста мы не едим конфеты, ведь в их составе есть масло, молоко и тому подобное. Но можно приготовить полезные, а главные постные конфеты, которые будут всем по вкусу.

Ингредиенты:

• грецкие орехи 100гр;

• чернослив 100 гр;

• изюм 100 гр;

• курага 100 гр;

• мед и лимон.



Рецепт постных конфет на Второй Сочельник

Рецепт постных конфет из сухофруктов:



1. Промойте и высушите все сухофрукты. По желанию, можете замочить их на час, так они будут более мягкими. Орехи немного запеките в духовке, чтобы они стали ароматнее.

2. Мелко нарежьте сухофрукты на орехи. Можно даже пропустить их через мясорубку или блендер. В смесь добавьте мед и сок половины лимона. Мед нужен для вязкости, поэтому добавьте столько, чтобы конфеты можно было формировать.



Как приготовить конфеты из сухофруктов и орехов

3. Сформируйте небольшие конфеты. По желанию, их можно посыпать орехами, кунжутом или какао-порошком.

Вишневый кисель

Традиционно на Второй Сочельник готовят компот из сухофруктов (рецепт с активной ссылкой), а также кисель, который будет немного гуще компота, но не менее вкусный.

Ингредиенты:

• замороженная вишня 400 гр;

• 1,5 литра воды;

• сахар по вкусу;

• крахмал.



Рецепт вишневого киселя на Второй Сочельник

Рецепт вишневого киселя:

1. Лучше всего размораживать вишни естественным способом – переложите вишни в большую емкость из морозилки в холодильник. Примерно через 12-14 часов вишни разморозятся. Если вишни с косточками – удалите их.

2. Засыпьте вишни сахаром и оставьте на час. Количество сахара – только по вкусу. Если любите сладкое – добавляйте больше, если хотите сохранить кислинку – 2-3 столовых ложек будет достаточно.

3. Вишневый сок слейте в чашку. Вишни поместите в кастрюлю и залейте водой (примерно 1-1,5 литра). После кипения добавьте вишневый сок (по желанию можно добавить еще сахара).



Как варить кисель из замороженных вишен

4. Разведите крахмал небольшим количеством кипяченой воды комнатной температуры. Количество растворенного крахмала будет определять плотность киселя. Так что весь разведенный крахмал, возможно, и не придется использовать. В чашку добавьте 4 полные столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала и добавьте 150 миллилитров кипяченой воды комнатной температуры.

5. Обязательно процедите крахмал через чайное ситечко. Тонкой струйкой влейте крахмальную воду в кипящий вишневый кисель, непрерывно и интенсивно помешивая. Крахмал сразу же сделает вишневый кисель густым и вязким.

6. После этого держите кисель на огне еще 2-3 минуты и снимайте. Отличным дополнением к киселю станут сладкие гречневые блины или постные пончики.

Редакция 24 Канала желает всем вкусной кутьи и веселых праздников!