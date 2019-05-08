Голос. Дети-5: известна дата премьеры вокального проекта

Вскоре в Украине состоится ожидаемая премьера вокального проекта "Голос. Дети-5", – убеждают организаторы. По их словам, первый выпуск шоу состоится уже 26 мая на телеканале 1+1.

Как сообщает ТСН, 5 сезон вокального проекта "Голос. Дети" будет иметь немало неожиданностей для зрителей. В частности, поклонники шоу увидят новый звездный состав жюри, которые будут помогать несовершеннолетним участникам проекта открыть все возможности своего голоса и побороться за главный кубок проекта.

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Известно, что первый выпуск "Голос. Дети-5" выйдет в эфир 26 мая 2019 года в 21:00. Кресла звездных тренеров займут Джамала, Дзидзьо и участники группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Задорожный (Позитив). Перед стартом шоу они поделились с журналистами, чего ждут от проекта и чем будут руководствоваться при выборе вокалистов своих команд.

Мы ищем голоса, которые удивят нас и всю страну. Здесь не важны стили и направления, ведь группа "Время и Стекло" любит эксперименты в творчестве. Даже академический вокал можно сделать уникальным с помощью модного инструментала и классной аранжировки,

– рассказала Надежда Дорофеева.

Впервые кресло тренера "Голос. Дети" займет звездная мамочка Джамала. Певица призналась, что будет обращать внимание на тембр голоса и харизму несовершеннолетних вокалистов.

Прежде всего, очень важна харизма, уникальность тембра и способность погружать в свою песню с первой ноты. И в этом сезоне таких участников очень много,

– отметила Джамала.

Последним артистом, который займет кресло тренера в шоу, стал Дзидзьо. Артист получил шквал критики от хейтеров и заверил, что имеет музыкальное образование и готов учить участников "Голос. Дети-5"

"Если кто-то считает, что я профессионально не подхожу к этому шоу, то я вам скажу: мое первое образование – вокально-хоровой отдел в музыкальной школе, второе образование – дирижер симфонического оркестра, да еще и эстрадный вокал! У меня большой опыт работы с детьми, я знаю, как научить их держаться на сцене, как раскрыть весь потенциал. Помогу им почувствовать, что именно их должны полюбить люди, а люди любят только тогда, когда чувствуют искренность", – рассказал Дзидзьо.