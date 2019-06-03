Голос Дети 5 сезон 2 выпуск онлайн: звезда из Молдовы, сын офтальмолога и юная "Нина Матвиенко"

Второй выпуск нового пятого сезона вокального проекта "Голос. Дети" вышел на экраны канала "1+1" 2 июня в 21:00. Звездные тренеры во время второго кастинга "слепых прослушиваний" продолжили поиск уникальных детских голосов.

По условиям шоу Голос Дети 5 сезон, участников сначала ждут "слепые прослушивания": тренеры, сидя в креслах спиной к сцене, оценивают только голос каждого вокалиста. Нажав кнопку, звездный тренер разворачивает свое кресло к участнику, таким образом приглашая вокалиста в свою команду.

Читайте также: Голос Дети 5 сезон 1 выпуск онлайн: какие талантливые участники первыми пополнили команды судей

Звездными тренерами "Голос. Дети" 5 сезон стали: Джамала, Дзидзьо и солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив.

Артем Шойжолов, 13 лет

Мальчик из Запорожья старается участвовать в самых разнообразных конкурсах, отчего получает много наград. Среди его сверстников большая команда поддержки, поэтому Артем не боится, что ему не удастся пройти дальше. Полный сил, он вышел первым в 2 выпуске на проекте "Голос. Дети" 5 сезон с песней Uptown funk исполнителя Bruno Mars. Первая песня очень понравилась судьям, из-за чего к нему развернулись 2 кресла – Дзидзьо и Джамала, но парень предпочел победительницу Евровидения-2016.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Артем Шойжолов – Uptown funk

Моника Глазер, 9 лет

Девочка мечтает, чтобы мир был наполнен любовью и люди дарили друг другу больше тепла и добра. Маленькая Моника исполнила проникновенную песню Hallelujah певца Jeff Buckley. Участница 2 выпуска призналась, что решила выбрать эту песню из-за того, что когда она выполняет ее, она себя очень комфортно чувствует. К ней вернулись все судейские кресла, но Моника все же выбрала исполнителей группы "Время и стекло".

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Моника Глазер – Hallelujah

Майрамик Авоян, 14 лет

Девочка из города Канев очень рада, что Бог дал ей талант к музыке. В маленькой девочки немало комплексов из-за своих одноклассников. Ведь из-за армянских корней она имеет нестандартную внешность, которая не нравится ее сверстникам. Она приехала на "Голос. Дети", чтобы доказать, что внешность – не главное. Главное то, что внутри. На сцену Майрамик Авоян вышла с культовой украинской песней Владимира Ивасюка "Водограй". Однако ей не удалось покорить сердца ни одного из судей.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Майрамик Авоян – Водограй

София Бышова, 12 лет

Участница детского музыкального проекта из Одессы признается, что музыка для нее – это все. В ее возрасте есть уже немало кумиров, среди которых Ариана Гранде, Зара Ларссон и другие. Ее мечта – стать всемирно известной певицей, чтобы она могла задавать новые музыкальные тренды в мире. Проект "Голос. Дети" для нее это первый шаг в достижении ее мечты. На сцену уверенная в себе София вышла с песней певицы Bishop Briggs "River". К ней развернулись все судейские кресла, судьи были восхищены пением одесситки. Но Софийка выбрала команду "Время и стекло".

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – София Бышова – River

Вероника Морская, 7 лет

Маленькая конкурсантка из города Белая Церковь. Хотя девочка и растет в семье учителей, она мечтает стать зубным врачом. Но несмотря на это, она хочет реализовать себя как певица. С 5 лет она начала заниматься вокалом, поэтому победила в конкурсе "Украина имеет талант. Дети" и в том же году одержала победу на "Черноморских играх". Благодаря телевизионным проектам, она познакомилась с Дзидзьо, из-за чего больше всего хочет попасть в команду именно к нему. На сцену "Голос. Дети" 5 сезон она вышла с песней "Сила" артистки ILLARIA. К ней он и развернулся, из-за чего талантливая Вероника автоматически попала в его команду.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Вероника Морская – Сила

Максим Комисарчук, 14 лет

Парень из Черновцов ласково называет свой город "Украинским Парижем". По его словам, именно там проживают самые талантливые спортсмены. Его позиция – здоровый образ жизни и занимается он смешанным единоборством. За свои спортивные достижения он получил Кубок мира. Тернер него особенно ручается и называет примером для другим. Его цель – стать известным исполнителем, а спорт ему только помогать поддерживать здоровый дух. На сцене Максим исполнил песню Perfect Эда Ширана, которой смог развернуть судейские кресла Дзидзьо и группы "Время и стекло", но он решил выбрать последних.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Максим Комисарчук – Perfect

Богдана Школьная, 10 лет

Юная звездочка из Ивано-Франковска отмечает, что когда она поет, ее жизнь превращается в сказку. Несмотря на талант, у нее есть недостаток – девочка не видит левым глазом из-за глиомы зрительного нерва. Это доброкачественная опухоль, из-за чего врачи запретили ей делать любые физические нагрузки. Из-за этого девочка посвящает все свое время музыке. Мама Богданы говорит, что "она песней всегда живет". На сцену она вышла с песней "Bird Set Free" певицы Sia, но ей не получилось вернуть ни одно из кресел.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Богдана Школьная – Bird Set Free

Аделина Иордаки, 13 лет

Талантливая участница кастингов проекта приехала из Молдовы. Там она является весьма популярной, ведь имеет свою песню и даже клип, который "крутят" на телевидении. А также она имеет большую армию фанатов, поэтому она уверенно заявляет, что музыка – это дело жизни. На музыкальном проекте она спела песню британской звезды Jessie J "Mamma Knows Best". Аделина так восхитила судей своим голосом, что все кресла вернулись уже на первых секундах выступления. Конкурсантка из Молдовы выбрала команду дуэта "Время и стекло".

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Аделина Иордаки – Mamma Knows Best

Галас Артур, 11 лет

Мальчик живет в маленьком городке Рава-Русская, что на границе с Польшей, который он очень любит. Близкие Артура называют его "соловьем их края", из-за чего верят в его победу на детском проекте. Так как отец мальчика зарабатывает на жизнь семьи за рубежом, он старается всегда помогать маме по хозяйству – носит дрова, заметает и делает все необходимое для собственного дома. Мальчик мечтает, чтобы все родственники и друзья им гордились, а также мечтает, чтобы его пригласил в свою команду Дзидзьо. В 2 выпуске мальчик исполнил песню "Де би я" Сергея Бабкина, но судьи решили не разворачивать к нему ни одно из кресел. Поэтому, Артур выбыл из проекта.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Галас Артур – Де би я

Кира Полонская, 10 лет

Уверенная в себе девочка приехала на кастинг "Голос. Дети" из Днепра. Девочка сразу заявила, что мечтает попасть в команду Дзидзьо, ведь ассоциирует его с "мультяшным супергероем". Она мечтает стать певицей и актрисой, поэтому каждый день занимается вокалом. Кроме этого она занимается также бальными танцами и теннисом, из-за чего каждый день у нее расписан по минутам. Она считает, что нужно иметь свою позицию и не лежать каждый день на диване. На сцену 10-летняя Кира вышла с песней ALEKSEEV "Океанами стали" и своим голосом смогла очаровать кумира Дзидзьо. Так она и попала в его команду.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Кира Полонская – Океанами стали

Егор Уманец, 11 лет

У участника из Одессы есть мечта – дарить людям радость своим пением. Мальчик признается, что его отец – известный врач-офтальмолог, который считает, что музыка – это замечательное хобби, но совсем не мужское дело. Он хочет, чтобы Егор "пошел по его стопам", но мальчик себя чувствует творческим человеком, поэтому они с отцом преимущественно конфликтует на эту тему. Поэтому он мечтает доказать отцу, что он сможет достичь таких же высот в музыке, как и отец в медицинской сфере. 11-летний одессит необычно исполнил песню "Шлях додому" Джамалы, которая и выбрала его к себе в команду. После выступления Егора, она вышла на сцену и спела вместе с мальчиком – это было действительно невероятно.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Егор Уманец – Шлях додому

София Иванько, 13 лет

Девочка из столицы Украины точно знает, чего хочет в жизни. Она растет в семье IT-разработчиков, из-за чего в таком юном возрасте уже умеет создавать собственные сайты. Она считает, что программирование – это язык будущего, а музыка – это язык ее сердца. Родители убеждены, что София – уникальный ребенок, которому удается сочетать два дела. В 2 выпуске шоу киевлянка исполнила песню "Zombie" знаменитой группы The Cranberries и триумфально развернула все судейские кресла, но все же выбрала команду Джамалы.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – София Иванько – Zombie

Дарья Вицан, 8 лет

Маленькая киевлянка мечтает стать выдающейся певицей и прославить Украину на весь мир. Ее любимицей на певческой сцене является Нина Матвиенко, которая, по ее мнению, "поет душой". Девочка убеждена, что "Голос. Дети" ей поможет встретиться с кумиром. Но выйдя на сцену проекта, она даже не подозревала, что за кулисами ее уже ждет украинская певица. Во время выполнения ее песни "Квітка-душа" к ней развернулись кресла Джамалы и Дзидзьо. Но чуть ли не главной победой уже на этапе кастингов для Даши стал приход Нины Матвиенко, чего она совсем не ожидала, которая с ней выполнила конкурсную песню. Счастью девочки не было предела и после двух невероятных выступлений ей пришлось выбрать тренера, с которым она будет шагать дальше в проекте. Им стал Дзидзьо.

Голос Дети 5 сезон 2 выпуск смотреть онлайн: – Дарья Вицан – Квітка-душа

Читайте также: Голос Дети 5 сезон: имена всех звездных жюри

Во время шоу "Голос. Дети" 5 сезон 1 выпуск звездные тренеры набрали 10 участников.

В команде солистов группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой и Позитива такие участники: Моника Глазер, София Бышова, Максим Комисарчук и Аделина Иордаки.

В команде Джамалы – Артем Шойжолов, Егор Уманец и София Иванько.

А у Дзидьо – Вероника Морская, Кира Полоньська и Дарья Вицан.

Джамала – известная украинская исполнительница, получившая невероятную славу после победы на Евровидении-2016 в Стокгольме. Тогда она исполнила песню "1944", посвященную крымскотатарскому народу. Звезда часто участвует в музыкальных проектах, выпускает альбомы, много путешествует и выходит на красные дорожки светских мероприятий.

Дзидзьо (Михаил Хома) – один из самых известных украинских артистов, который выступает солистом в составе группы DZIDZIO. Артист выступает в жанре "комедийного антигламурного попа" и часто использует в своих песня суржик. Вместе с другими музыкантами выпустил несколько успешных альбомов, а также принял участие в съемках более 10 украинских фильмов.

Солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) – зажигательная украинская группа, исполняющая песни в жанре поп. Дуэт является продюсерским проектом Алексея Потапенко (Потап). За свою карьеру получили немало наград, в частности, в России.