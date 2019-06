Голос Дети 5 сезон 3 выпуск онлайн: "хрустальный" мальчик, любимица бабушек и дочь Кошевого

Третий выпуск нового пятого сезона вокального проекта "Голос. Дети" вышел на экраны канала "1+1" 9 июня в 21:00. Звездные тренеры во время третьего кастинга "слепых прослушиваний" продолжили искать уникальные детские голоса в Украине.

По условиям шоу Голос Дети 5 сезон, участников сначала ждут "слепые прослушивания": тренеры, сидя в креслах спиной к сцене, оценивают только голос каждого вокалиста. Нажав кнопку, звездный тренер поворачивает свое кресло к участнику, таким образом приглашая вокалиста в свою команду.

Звездными тренерами "Голос. Дети" 5 сезон стали: Джамала, Дзидзьо и солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив.

Есения Селезнева, 8 лет

Девочка из Киева уже с детства растет в музыкальной атмосфере. Родители ее уже познакомили с лучшими звездами украинского шоу-бизнеса – Кристиной Соловей, Сергеем Бабкиным и другими. Есения хочет пойти "по стопам родителей" и реализовать себя в музыкальной индустрии. Она первой вышла в третьем выпуске шоу на главную сцену проекта и иполнила зажигательную песню "Шиншилла" Тины Кароль, тем самым смогла повернуть кресла Дзидзя и Джамалы. В конечном итоге она выбрала команду победительницы Евровидения-2016.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Есения Селезнева – Шиншилла

Никита Ачкасов, 12 лет

Еще один киевлянин, убежденный в том, что все мы живем в мире невероятных возможностей. Мальчик гордится своим городом, потому что в нем он полностью может себя реализовать. Несмотря на большие амбиции, Никиту избегают в школе из-за того, что он предпочитает общение с девочками. Ему нравится делать разные прически и макияж, ухаживать за растениями и просто общаться с противоположным полом. Парень вышел на сцену, чтобы добавить этому миру еще больше ярких красок и доказать, что нужно стирать все стереотипы. Он исполнил песню Элтона Джона "Can you feel the love tonight" и своим мощным голосом смог повернуть все кресла судей. Но Никита все же выбрал тренером Джамалу.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Никита Ачкасов – Can you feel the love tonight

Елизавета Кирилюк, 10 лет

Девочка из Винницы уже с малых лет стремится быть певицей. Ее лучшая подруга уже была на вокальном проекте в команде Монатика и даже выступала с ним на НСК "Олимпийский". Это и вдохновило Лизу, она тоже хочет достичь самых вершин. На сцену "Голос. Дети" она вышла с песней Онуки "Це моє місто" и всем сердцем мечтала, чтобы к ней вернулась Джамала, что на последних секундах и произошло! Теперь в команде Джамалы сразу три новых участника уже на первых минутах шоу.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Кирилюк Елизавета – Це моє місто

Валерия Низовая, 10 лет

Еще одна киевлянка признается, что поет с самого детства. Даже когда находилась в больницах, она не забывала о вокале. А ее часто госпитализировали из-за того, что с 2,5 лет у нее болезнь Крона – заболевание, поражающее кишечник. Мама рассказала, что всю жизнь она должна придерживаться строгой диеты, из-за чего маленькая Валерия не может есть печенья, мороженого, хлеба и других продуктов. Девочка призывает больше мечтать и тогда все у людей получится. На слепые прослушивания она вышла с песней американки Pink "Just give me a reason", но ей не удалось повернуть ни одно из кресел, из-за чего она автоматически выбыла из проекта.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Валерия Низовая – Just give me a reason

Карина Столаба, 14 лет

Девушка из Ивано-Франковска поделилась, что любит свой город и возможности, которые он дает. К примеру, один из университетов подарил ей стипендию на обучение для получения профессии юриста. Но Карина признается, что это нужно только ее родителям, а не ей, ведь она мечтает о музыкальном образовании, карьере и армии фанатов. Родители поставили ей ультиматум, что если к ней повернутся все судьи, тогда можно будет подумать и о вокальных перспективах. Поэтому, участница слепых прослушиваний вышла на сцену с песней "Cryin" группы Aerosmith и сразу повернула все кресла тренеров! Энергия и невероятный вокал, который покорил исполнителей, произвел настоящий фурор в зале "Голос. Дети". И все же она выбрала дуэт "Время и стекло".

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Карина Столаба – Cryin

Михаил Екимов, 9 лет

Мальчика из города Могилев очень любит творчество "Время и стекло" и в будущем также мечтает о таком же дуэте. У него уже даже есть напарница, с которой выступает на всех конкурсах и которая ему очень нравится. Маленький мальчик с довольно взрослой песней "Разговор со счастьем" из художественного фильма "Иван Васильевич меняет профессию" выступил на слепых прослушиваниях, но не смог повернуть ни одного кресла. Но его маленькая мечта все же сбылась и он спел вместе с Надей Дорофеевой и Позитивом песню "Топ".

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Михаил Екимов – Разговор со счастьем

Лиана Андреасян, 14 лет

Девочка из Армении вдохновляется своей землячкой Србуи Саргасян, которая ранее участвовала во взрослом "Голосе страны". Лиана тоже решила испытать судьбу и попробовать свои силы на детском проекте в Украине, так как убеждена, что здесь нет никаких предубеждений к другим национальностям, ведь на украинском проекте оценивают исключительно вокальные данные. Участница слепых прослушиваний вышла на сцену с популярной песней группы KAZKA "Плакала" и на последних секундах выступления смогла повернуть кресло Дзидзя.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Лиана Андреасян – Плакала

Анастасия Еременко, 13 лет

У участниці проекта из Донецкой области непростая судьба: в селе она хлопочет по хозяйству вместе с мамой, ведь ее папа когда-то был шахтером, а теперь находится в зоне проведения ООС. Хотя у Насти и нет возможностей для воплощения своей мечты, она мечтает о большой сцене. Выйдя на главную сцену, она поразила невероятным выполнения легендарной песни Уитни Хьюстон "I will always love you". Впрочем, несмотря на сложную песню, она не смогла повернуть кресло ни одного из тренеров.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Анастасия Еременко – I will always love you

Ангелина Теренникова, 13 лет

Девушка из Вышгорода в юном возрасте уже пережила тяжелый переезд в другой город, но все же попросила у родителей разрешения, чтобы вернуться обратно домой. Ведь именно так она сможет лучше и быстрее реализовывать себя рядом со столицей Украины. Девочка хочет доказать себе и родителям, что ее старания и просьбы не были напрасными. Ангелина решила покорить судей мощным исполнением хита группы "Антитела" "Там де ми є" и смогла повернуть кресла Джамалы и Дзидзя. Но девочка решила выбрать Джамалу.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Ангелина Теренникова – Там де ми є

Давид Красилюк, 10 лет

Талантливый мальчик из города Николаева имеет еще и другое прозвище – "хрустальный мальчик", ведь у него есть редкая болезнь – остеопороз. Это заболевание, которое характеризуется не слишком крепкими костями, из-за чего при любом ударе он может получить не забой, а перелом. Но мальчик не падает духом и признается, что проект "Голос. Дети" – это его мечта и именно там он мечтает дарить людям улыбки. Впечатляющий взрослый голос как для маленького мальчик очень удивил тренеров на слепых прослушиваниях, из-за чего дуэт "Время и стекло", повернул свои кресла на песню "California Dreamin' исполнителей Sia. Так он и попал в "Голос. Дети".

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Давид Красилюк – California Dreamin

Надежда Верховская, 14 лет

Еще одна участница из города Фастов является настоящей местной звездочкой, ведь вместе с взрослым женским коллективом "Досвидкы" уже несколько лет путешествует по городам и селам Киевской области. Старшей участницы коллектива90 лет, но девочка из-за этого не комплексует и наоборот – гордится, что вместе с ними и своей бабушкой может популяризировать украинскую песню. Сегодня она вышла на главную сцену страны и впервые вышла с песней из иностранного репертуара – "Back To Black" певицы Amy Winehouse. И ей удалось повернуть кресло Дзидзя, из-за чего и попала на вокальный проект.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Надежда Верховская – Back To Black

Елена Усенко, 11 лет

Маленькая вокалистка из города Белая Церковь убеждена, что музыка открыла в ней еще один талант – к рисованию. Она часто закрывается у себя в комнате и рисует любимых звезд шоу-бизнеса – "Время и стекло", Тину Кароль и другие. Елена мечтает не только попасть в проект "Голос. Дети" и еще и к Наде и Позитиву, а в будущем спеть с ними на одной сцене. Она спела главный хит кумиров "На стиле", но так и не смогла завоевать любовь тренеров.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Елена Усенко – на стиле

Варвара Кошевая, 11 лет

Маленькая киевлянка и дочь известного комика Евгения Кошевого решила снова прийти на вокальный проект и дойти до желаемого финала, когда ей это не удалось в команде Потапа. Ее родители, звездные друзья и коллеги отца и вся семья верят в девочку, что та докажет всем, что ее голос достоин победы. Варвара 2,5 года готовилась к этому дню, чтобы покорить сердца тренеров на слепых прослушиваниях. Она спела песню "Fall in Line" Кристины Агилеры и к ней повернулись все кресла судей. После некоторых раздумий она решила выбрать наставником Джамалу.

Голос Дети 5 сезон 3 выпуск смотреть онлайн: – Варвара Кошевая – Fall in Line

Во время шоу "Голос. Дети" 5 сезон 1 выпуск звездные тренеры набрали 8 участников.

Солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив получили таких участников: Карина Столаба и Давид Красилюк

В команде Джамалы – Есения Селезнев, Никита Ачкасов, Елизавета Кирилюк и Ангелина Теренникова.

А в Дзидьо – Лиана Андреасян и Надежда Верховская

Джамала – известная украинская исполнительница, получившая невероятную славу после победы на Евровидении-2016 в Стокгольме. Тогда она исполнила песню "1944", посвященную крымскотатарскому народу. Звезда часто участвует в музыкальных проектах, выпускает альбомы, много путешествует и выходит на красные дорожки светских мероприятий.

Дзидзьо (Михаил Хома) – один из самых известных украинских артистов, который выступает солистом в составе группы DZIDZIO. Артист выступает в жанре "комедийного антигламурного попа" и часто использует в своих песня суржик. Вместе с другими музыкантами выпустил несколько успешных альбомов, а также принял участие в съемках более 10 украинских фильмов.

Солисты группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) – зажигательная украинская группа, исполняющая песни в жанре поп. Дуэт является продюсерским проектом Алексея Потапенко (Потап). За свою карьеру получили немало наград, в частности, в России.