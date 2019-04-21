Голос. Дети-5: имена всех звездных жюри

Вскоре всех поклонников певческого шоу "Голос. Дети" будут радовать новыми талантами и голосами. Известно, что в Украине уже начались съемки 5 сезона развлекательного шоу. Ведущими шоу станут неизменные звездные супруги Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. Имена всех жюри – читайте в материале.

Первым занял место звездного тренера в новом сезоне популярный певец и композитор – Дзидзьо. Такой неожиданной новостью со всеми артист поделился во время первого прямого эфира "Голос страны-9". Дзидзьо вышел на сцену шоу и признался, что вскоре будет тоже частью такого проекта. У певца есть важная миссия – помогать детям, у которых есть талант истинной звездой и рассказать о себе людям.

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Предварительно Дзидзьо ни разу не был наставником вокального шоу для взрослых "Голос страны", поэтому судейство стало для него новым вызовом.

Дзидзьо – первый тренер шоу "Голос. Дети"

Во время полуфинала шоу "Голос страны" ведущие назвали имена других тренеров, которые займут судейские кресла. Ими стали вокалисты украинской группы "Время и Стекло" Надежда Дорофеева и Алексей Завгородний.

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Артисты уже не впервые занимают судейское кресло певческого шоу. Надежда Дорофеева и Позитив в 2017 году уже были наставниками в "Голос. Дети-4".

Группа "Время и Стекло" – тренеры шоу "Голос. Дети"

Последним тренером "Голос. Дети" стала Джамала. Соответствующее заявление она сделала во время грандиозного финала "Голос страны-9".

"Наконец могу рассказать вам, что стану тренером в новом сезоне "Голос. Дети-5". Несмотря на внешнее сходство "Голос страны" и " Голос. Дети", я воспринимаю их как совершенно разные проекты. Например, в "Голос. Дети" не важны многие профессиональные аспекты, которые очень влияют на выбор во взрослом шоу. Для детей мы будем в основном учителями и наставниками, мы будем передавать им наши знания и умения, чтобы в финал они предстали перед публикой взрослее и окрепшими как вокалисты. Многим мешает волнение, и тренерам это состояние также передается. Поэтому мы хотим оказать им максимальную поддержку", - призналась Джамала.



"Голос. Дети 5 сезон": Джамала / Instagram / @jamalajaa