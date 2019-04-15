Голос страны 9 сезон: кто прошел в финал шоу

В Украине завершается 9 сезон развлекательного шоу "Голос страны". Талантливые вокалисты прошли отборочные туры и первые прямые эфиры, поэтому готовы сойтись в решающем вокальном бою. Кто же выйдет на сцену в финале проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

В воскресенье, 14 апреля, в Украине отгремел грандиозный полуфинал шоу "Голос страны-9", который сумел поразить даже искушенных зрителей. Восемь талантливых вокалистов продемонстрировали свои потрясающие номера и сумели не один раз сорвать овации в зале.

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Не меньший восторг вызвалb и аранжировки песен, которые на вокальном проекте зазвучали совсем по-другому. И как бы звездным судьям не было сложно, они должны были сделать выбор. Каждый из судей отдал одному из участников 51%, оставив минимальную разницу. Поэтому зрители определяли судьбу конкурсантов шоу "Голос страны 9 сезон".

По результатам голосования, за шаг до финала проект покинули Виктория Ягич, Дэвид Аксельрод, Рафи Хейтам и Андрей Карпов. Следовательно в главном выпуске команду Тины Кароль будет представлять Андрей Хайят, Монатика – Виктория Олейник, Дана Балана – Оксана Муха, а Потапа – Карина Арсентьева. Кто из вокалистов станет победителем "Голоса страны-9", украинцы узнают уже 21 апреля. А пока журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, что известно про финалистов проекта.

Андрей Хайят

Певец Андрей Хайят привлек внимание тысяч украинцев необычным тембром голоса. Артист еще на кастинге оригинально исполнил песню "В кінці греблі шумлять верби", покорив сердца звездных судей. Из всех тренеров он выбрал Тину Кароль и не ошибся, потому что именно она помогла ему открыть много граней таланта.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – дебютное выступление Андрея Хайята

21-летний вокалист признался, что его источником вдохновением является фольклор. Андрей Хайят меняет привычные для всех композиции, придавая им иную ритмику и современный стиль. Именно это и выделяет его среди других вокалистов.

Я очень надеюсь, что украинская народная песня в моем исполнении зазвучит так, как она до сих пор не звучала, – признался Андрей Хайят.

Такой талант в руках Тины Кароль приобрел совсем другие грани. Звездный тренер призналась, что хочет экспериментировать с тембром голоса Андрея Хайята и показывать ему новые возможности. Поэтому уже в последующих выпусках вокалист по-особенному пел современные песни и легендарные хиты.

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Однако одним "Голосом страны-9" невероятно талантливый певец не ограничился. В феврале 2019 года Андрей Хайят вышел на сцену Национального отбора Евровидения-2019, где поборолся за возможность представлять страну на международном шоу. И хотя артист не одержал победу, однако стал одним из самых ярких участников.

Шоу не прошло безрезультатно для Хайята: после него он представил первую песню с группой YUKO, которая тоже побывала на Нацотборе.

Нацотбор Евровидения-2019: выступление Андрея Хайята в полуфинале – смотреть видео

Такое неожиданное появление эффектного вокалиста привлекло внимание отечественных продюсеров. Андрей Хайят получил заманчивые предложения, однако поставил условие: он стремится и в дальнейшем добавлять к своему творчеству фольклорные мотивы. Пока неизвестно, начал ли Андрей Хайят сотрудничество с продюсерами, однако именно он является одним из фаворитов "Голоса страны-9".

Виктория Олейник

После невероятного выступления израильской певицы Нэтты Барзилай на Евровидении-2018, казалось, что только у нее есть уникальный вокал и умение воспроизводить странные звуки. Однако это не так – доказала талантливая Виктория Олейник.

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На кастинги "Голоса страны-9" девушка пришла со сломанной ногой. Однако даже с травмой Виктория Олейник сумела поднять весь зал на ноги и ритмично танцевать под песню кумира. Харизма вокалистки ошеломила всех.

На самом деле, что бы там не было, травма или не травма, осталось у членов жюри 4 места или же 1, я буду уверенно идти к своей цели и заберу то, что принадлежит мне. Как бы трудно не было, я сделаю все, чтобы осуществить свою мечту,

– заявила Виктория Олейник.

И девушка свое слово сдержала: она с легкостью развернула кресла тренеров и в итоге заняла экстраместо в команде Монатика.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Олейник

Виктория Олейник только начала свой творческий путь. Родом девушка из города Нетешин и сейчас учится в Каменец-Подольске. Девушка выбрала филологию и после получения диплома сможет обучать других польскому языку и литературе.

Однако харизматичная студентка решила попробовать свои силы и в музыке. Виктория Олейник любит петь, поэтому красавица и пришла на "Голос страны-9". "Я хочу показать всем, что все мы уникальны", – объяснила свое участие в шоу Виктория Олейник.

Оксана Муха

Пожалуй, самой чувственной финалисткой шоу "Голос страны-9" является Оксана Муха. 37-летняя львовянка разительно отличается от остальных участников проекта, ведь с первой ноты ее проникновенного пения весь зал задерживает дыхание.

На шоу она пришла, чтобы "не дать погибнуть песням", которые создала легендарная Квитка Цисык. И с этой задачей Оксана Муха, кажется, справилась.

Самым важным моментом в моей жизни был тот день, когда я впервые услышала Квитку Цисык еще ребенком. Рожденная за океаном, в американской среде она настолько тонко чувствовала украинскую песню. Она пела душой,

– рассказала с восторгом Оксана Муха.

Талант певицы разглядел Дан Балан. Молдавский артист признался, что благодаря Оксане Мухе он познал красоту украинской культуры и народной песни.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оксаны Мухи

Певица сумела влюбить в свое пение не только звездного тренера, но и всех зрителей шоу. В полуфинале за чувственную львовянку свои голоса отдали 90% поклонников проекта.

В то же время соперники Оксаны Мухи убеждены, что она – сильный конкурент. Вокалистку поддерживают не только зрители в Украине, но и за ее пределами. В частности, родственники Квитки Цисык поблагодарили вокалистку, за то, что она продолжает дело их легендарной артистки.

Карина Арсентьева

В хрупкой 19-летней Карине Арсентьевой сложно узнать сильную вокалистку. Однако как только девушка начинает петь, все удивляются ее мощным тембром. Поэтому Карина и мечтает о большой сцене.

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"Я хочу выйти на сцену и чтобы каждый запомнил такую себе Карину Арсеньеву из "помидорного" города", – призналась на всю страну Карина Арсентьева.

Голос страеы 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн-выступление Карины Арсентьевой

Родом певица из Каменки-Днепровской. Там, по словам Карины Арсентьевой, каждый второй житель выращивает помидоры, поэтому она и называет его "помидорным". Родители девушки тоже имеют свою плантацию, однако работать фермером Карина не планирует. Зато стремится покорить большую сцену, первым шагом к которой является "Голос страны-9".

Именно тембр этой вокалистки заставил Потапа заблокировать Тину Кароль на "слепых" прослушиваниях и поссориться с Даном Баланом на нокаутах. Однако звездный тренер ни разу не пожалел, что развернул свое кресло к талантливой Карине Арсентьевой. Более того, Потап убежден, что именно она имеет большие шансы на победу.

Вокалистка не боится трудностей на проекте и с легкостью выполняет даже сложные оперные партии. Благодаря мощному голосу Карина Арсентьева завоевала себе место в последнем туре "Голоса страны-9" и уже 21 апреля выйдет на сцену грандиозного финала.