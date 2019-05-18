Голос крымских татар: песни, фильмы и книги о трагедии народа в день 75 годовщины

В Украине сегодня, 18 мая, в годовщину памяти депортации крымскотатарского народа из Крыма в места ссылки, политики и представители шоу-бизнеса вспоминают печальную дату. Журналисты LifeStyle 24 подготовили для читателей подборку особых фильмов, песен и книг о народе, который лишили жизни, Родины и родного дома в 1944 году.

В последние годы украинская музыкальная индустрия, кинематограф и книгоиздательство наполнились большим количеством историй о жизни, быте, культуре, традициях и, в частности, депортации крымского народа в 1944 году. Режиссерами фильмов становятся сами крымские татары, а песни и книги выпускают все неравнодушные граждане Украины, чтобы не забывать о трагедии, которую до сих пор помнят потомки депортированного народа.

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Что известно о депортации крымских татар?Депортация крымских татар из Крыма состоялась в течение 18-21 мая 1944 года. Это была этническая чистка, которую СССР устроил по приказу Иосифа Сталина. Всего в отдаленные регионы СССР были депортированы 191 тысяча крымских татар (по другим данным – 423 тысяч). В ходе выселения и в первые годы после него погибло примерно 46,2% крымских татар. В результате депортации у крымских татар было изъято более 80 тысяч домов, более 34 тысяч приусадебных участков, 360 тысяч гектаров земли, все запасы продовольствия и все остальное имущество.



Официальной причиной в СССР было обвинение всего крымскотатарского народа в государственной измене, "массовом уничтожении советских людей" и коллаборационизме – сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время Второй мировой войны.

Фильмы про крымских татар

"Хайтарма" 2013, режиссер Ахтем Сеитаблаев

Первый крымскотатарский художественный фильм снял украинец крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев, который также стал исполнителем главной роли. Показ фильма, что в переводе означает "Возвращение", впервые провели 17 мая 2013 года в симферопольском кинотеатре имени Т.Г. Шевченко, накануне Дня скорби по жертвам депортации крымскотатарского народа. После этого его показали в нескольких городах Крыма, а затем и в Украине, правда только с оригинальной русско-крымскотатарской озвучкой.

В фильме речь идет о сталинской депортации крымских татар, совершенной в мае 1944 года, где в центре сюжета появился крымский татарин – пилот Амет-Хан Султан. По стечению обстоятельств он приезжает к своим родителям в Алупку и в это время начинается операция НКВД по принудительной депортации крымских татар. Съемки проводились в Крыму с участием как профессиональных актеров, так и простых жителей региона, в частности, пожилыми людьми, которые пережили трагические события 18 мая 1944 года.

"Хайтарма" в 2013: смотреть трейлер фильма онлайн

"Чужая молитва" 2017, режиссер Ахтем Сеитаблаев

Украинский историко-драматический фильм также снял режиссер Ахтем Сеитаблаев. В своей киноленте режиссер показал историю, основанную на реальных событиях, где рассказывается о молодой крымскотатарской девушке Саиде Арифовой. Во время Второй мировой войны она рисковала собственной жизнью и дважды спасла 88 еврейских детей-сирот от нацистов и НКВД.

Главную героиню в фильме сыграла Лилия Луценко, которая в 2018 году получила за роль национальную премию "Золотая Дзыга". Съемки фильма начались в 2016 году и в основном проводились в Грузии из-за аннексии Крыма. Также был снято несколько сцен в Украине и Израиле.

"Чужая молитва" 2017: смотреть трейлер фильма онлайн

"Домой" 2019, режиссер Нариман Алиев

Украинская лента "Домой" стала четвертой работой молодого украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. Новая кинолента вошла в конкурсную программу "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, который проходит с 14 по 25 мая 2019 года. В фильме рассказывается об истории крымского татарина и его двух сыновей, которые поехали в Киев после аннексии Крыма. Один из них умирает в начале фильма, из-за чего отец приезжает в Киев, чтобы забрать его обратно в Крым и похоронить согласно мусульманским традициям. В то же время другой сын не понимает решения отца и потребности соблюдения традиций.

Продюсер ленты Владимир Яценко уверяет, что это необычная история отца и сына, которая происходит на пересечении множества болевых линий. Главные роли исполнили знаменитые украинские актеры – Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов, Виктор Жданов и Дарья Барихашвили. Стоит добавить, что 70% фильма снято на крымскотатарском языке, а украинская премьера киноленты состоится в 2019 году на одном из крупнейших фестивалей, название которого пока не называют.

Как снимали фильм "Домой": видео

Песни про крымских татар

KOZAK SYSTEM ft Elvira Sarykhalil "Битим Склом"

Клип и песня были обнародованы в 2015 году на основе кадров фильма Ахтема Сеитаблаева "Хайтарма". Автором текста стал Александр Положинский, а татарского текста – Номан Челибиджихан.

KOZAK SYSTEM ft Elvira Sarykhalil – Битим Склом: смотреть видео онлайн

Джамала "1944"

Одним из крупнейших достижений украинской музыкальной индустрии стала композиция Джамалы "1944", с которой она победила на 61-м песенном конкурсе Евровидение. Песня посвящена трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. В ней можно услышать как английский язык, так и крымскотатарский.

Джамала – 1944: смотреть видео онлайн

Книги про крымских татар

"Желанный край" 2014, Лили Хайд

Автором книги стала британская писательница Лили Хайд, который в течение 10 лет собирала истории о крымских татарах в Украине. События в книге происходят в начале 90-х возле Бахчисарая в Крыму. В своей работе автор пыталась показать истории татар, "без которых нет истории Украины".

"Желанный край" 2014 Лили Хайд

"Полвека сопротивления. Крымские татары от изгнания до возвращения", 2017, Гульнара Бекирова

Украинская писательница, которая, по совместительству, является историком крымских татар, издала политический очерк, полное название которого "Крымские татары: 1941-1991 (Попытка политической истории)". В ней она посвятила страницы трагическом периоду истории крымскотатарского народа – депортации 1944 года, жизни изгнанников на чужбине и длинной, тяжелой и жертвенной борьбе за возвращение на родину.

"Полвека сопротивления. Крымские татары от изгнания до возвращения" 2017 года Гульнары Бекировой