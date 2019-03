Голос Майкла Джексона изъяли из "Симпсонов", тура рэппера Дрейка и станций в нескольких странах

После громкого скандала с Майклом Джексоном, связанным с педофилией, который спровоцировал документальный фильм студии HBO "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland), его песни начали изымать из эфиров и программ. Следующими в бойкоте творчества Джексона стали создатели мультсериала "Симпсоны" и рэпер Дрейк, а также радиостанции в Канаде и Новой Зеландии.

После демонтажа легендарной статуи Майкла Джексона в Лондоне, обвиняемого в педофилии, а также изъятия песен поп-короля на нескольких радиостанциях, начались новые "протесты" его творчества.

Читайте также: Вышел первый трейлер к скандальному фильму о Майкле Джексоне: видео

Мультсериал "Симпсоны"

Согласно сообщению CNN, создатели мультсериала "Симпсоны" уже вырезали из серии "Абсолютно сумасшедший папа" 1991 года голос Майкла Джексона, где он озвучивал одного из персонажей. Причиной такого решения стали обвинения поп-короля в педофилии. Исполнительный продюсер мультсериала Джеймс Брукс уже пообещал, что этот эпизод удалят из всех платформ, потоковых сервисов и ТВ-каналов, а с продажи снимут все наборы дисков Blu-ray и DVD, на которых эта есть серия.

Рэпер Дрейк

Одним из следующих, кто бойкотировал творчество Майкла Джексона, стал всемирно известный рэпер Дрейк, сообщает HypeBeast. 10 марта он начал европейский тур и дал первый концерт в Манчестере, Великобритания. Тогда же фанаты и заметили, что на выступлении не прозвучала песня Do not Matter To Me с архивными записями голоса Майкла Джексона. До недавнего времени эта песня еще была в сет-листе во время американского тура Дрейка. Стоит добавить, что хит занимал лидирующие позиции в топовых музыкальных чартах в 2018 году.

Drake – Do not Matter To Me ft. Michael Jackson: смотреть видео онлайн

Радиостанции в Новой Зеландии и Канаде

Сразу же после премьеры скандальной кинокартины "Покидая Неверленд" 25 января 2019 года, несколько радиостанций отказались транслировать песни Майкла Джексона. Одними из таких стали радиостанции в Канаде и Новой Зеландии, которые объявили, что снимают песни Джексона со своих эфиров. Об этом стало известно на The Guardian. Ранее песни Джексона исчезли из эфира Radio 2 компании BBC.

Что известно о скандальной киноленте "Покидая Неверленд"?​Премьера фильма в США состоялась еще в конце января 2019 года. Перед выходом ленты родственники Майкла Джексона отрицали все факты документального фильма, называя их ложными. В самом же фильме американского канала HBO рассказывается о двух мужчинах – 41-летнем Уэйде Робсоне и 37-летнем Джеймсе Сейфчаке, которые обвиняют Майкла Джексона в педофилии. По их словам, сексуальное насилие со стороны певца происходило много лет назад, когда они были маленькими. В то время им было по 10 и 7 лет соответственно.