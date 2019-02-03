Голос страны 9 сезон 3 выпуск: рекордные повороты тренеров, слезы Монатика и триумф Дана Балана

Третью неделю подряд звездные тренеры "Голоса страны 9" продолжают набирать участников в свои команды. В новом выпуске развлекательного шоу между жюри вспыхнула настоящая борьба, ведь на "слепые прослушивания" пришли вокалисты с очень сильными голосами.

В воскресенье, 3 февраля, состоялся третий эфир популярного шоу "Голос страны 9", на котором звездные тренеры в очередной раз внимательно прислушивались к тембрам, диапазонам и чистоте вокала участников. В новом выпуске один из судей снова использовал возможность "заблокировать соперника", однако смело признался в этом.

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Немало участников, которые прошли в следующий тур, без раздумий выбирали горячего молдавского тренера Дана Балана. А душой третьего дня "слепых прослушиваний" стала девушка, которая тронула Монатика настолько, что он не смог сдержать слез. За кого отчаянно боролись судьи "Голоса страны 9" и какие особые вокалы открыли для себя Тина Кароль, Потап, Дан Балан и Монатик – читайте в нашем материале.

Третий эфир "слепых прослушиваний" начал Валентин Колоковский, который учился на менеджера. Парень признался, что для него очень волнительно начинать новый выпуск, ведь 9 сезон отличается особой конкуренцией. Валентин спел песню "Корабли", которую исполняет группа The Hardkiss. Парню удалось развернуть кресло Потапа, поэтому он автоматически попал в его команду.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Валентина Колоковского

Следующей на сцену вышла Екатерина Бегу. Девушка сразу призналась, что пришла, чтобы развернуть кресло Дана Балана, ведь у них есть общие воспоминания. Одесситка выбрала песню Dragostea din tei. Ей удалось развернуть все четыре кресла, однако она выбрала команду тренера, к которому сразу хотела попасть.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу

Покорить сцену "Голоса страны 9" пришел Присяжнюк Евгений из Полтавы. Мужчина работает преподавателем по вокалу, однако заверил, что участие в проекте даст ему множество новых навыков. Евгений выбрал культовую украинскую песню "Ой, смереко", но, к сожалению, ему не удалось развернуть ни одно из кресел тренеров.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Присяжнюка Евгения

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Попробовать свои силы на "Голосе страны 9" решила 18-летняя Магдалена Паскарь. Девушка с ограниченными возможностями хотела доказать своим выступлением, что всегда нужно идти к своей цели, как бы трудно это не было. К Магдалене повернулись все, кроме Тины Кароль. Она решила продолжить свое участие в проекте, выбрав команду Монатика.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Магдалены Паскар

Следующей на сцену вышла одесситка София Шафир. Участие в 9 сезоне песенного шоу "Голос страны" не является дебютным. Ранее она победила в проекте "Голос моря", в котором приняла участие во время отдыха на круизном лайнере. Участие девушки в "слепых прослушиваниях" стало так называемым подарком для отца, ведь день кастинга совпал с его днем рождения. Софии удалось развернуть кресло Дана Балана и она будет продолжать участие в шоу в его команде.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Софии Шафир

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Еще одной неожиданностью для молдавского певца и тренера "Голоса страны 9" Дана Балана стало появление на сцене его бывшего бэк-вокалиста Романа Бурасанзве. Зал бешено аплодировал вокалисту с первых нот, однако тренеры не поворачивались к парню до последнего момента. Спасением для него стала Тина Кароль, которая нажала на кнопку на его последнем аккорде.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Романа Бурасанзве

Нина Козачук пришла на "Голос страны", чтобы начать свою сольную карьеру. Уже два года девушка поет на бэк-вокале у народного артиста Павла Зиброва. Попытка попасть на проект для вокалистки является второй. Впервые она пела на сцене "Голоса страны" в седьмом сезоне. Несмотря на то, что Павел Зибров искренне поддерживал свою коллегу, к сожалению, ей не удалось развернуть ни одно из кресел тренеров.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Нины Козачук

Покорить сердца тренеров и стать участницей шоу во второй раз решила 16-летняя Наталья Повстяная. Девушка участвовала в детском шоу, однако никто из тренеров к ней не повернулся. На этот раз ей удалось развернуть три кресла тренеров с песней Тины Кароль, которая единственная из всех ее не выбрала. За Наталью по-настоящему боролись Дан Балан, Потап и Монатик, однако она решила выбрать команду Потапа, спев отрывок из его песни.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Наталии Повстяной

Одессит Михаил Димов давно занимается своим любимым делом. Он родился в певучей семье, поэтому вместе с родителями выступает на свадьбах. Также парень гастролировал по украине с мюзиклом Нотр-Дам де Пари, где вместе с трупой собирал полные залы слушателей. Он признался, что чувствует, что способен на большее, поэтому решил прийти на "Голос страны 9", чтобы начать свою карьеру.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Михаила Димова

Антон Хвалько из Винницы пришел на проект со своим лозунгом, который звучит так: "Во всех своих минусах можно найти изюминку". К сожалению, ему не удалось развернуть ни одно из кресел тренеров. Однако он официально посвятил свое выступление своей девушке, с которой в день кастинга их отношениям исполнился год.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Антона Хвалько

Сенсацией третьего эфира "Голоса страны 9" стал уроженец Италии Грилли Самуэле. До 19 лет парень жил в Италии, однако встреча с украинкой в Египте навсегда изменила его жизнь. Он переехал вместе с ней в Одессу, устроившись работать менеджером. Однако он мечтает зарабатывать себе на жизнь любимым делом – пением. Парень будет продолжать участие в проекте в команде Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Грилли Самуэле

Татьяна Шереметова пыталась попасть на шоу "Голос страны" в прошлом сезоне, однако тренеры собрали свои команды быстрее, чем пришла ее очередь выйти на сцену. Девушка решила снова попробовать свои силы, но, к сожалению, и в 9 сезоне Татьяне снова не удалось стать участницей проекта. Ни одно из тренерских кресел не развернулось к ней во время выступления.

Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Татьяны Шереметовой

Последним в третьем эфире 9 сезона "Голоса страны" вышел Владислав Чижиков. Он родился в Беларуси и работает учителем болгарского языка в Минске. Парень пишет музыку и мечтает, чтобы его песни знали во всем мире, как и песни нового тренера – Дана Балана. С первых нот Владиславу удалось развернуть кресло Монатика, который сразу же заблокировал Потапа. Впоследствии на кнопку нажали и все другие тренеры. В своем выборе парень склонился к команде Дана Балана. Голос страны 9 сезон 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владислава Чижикова

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер, поп– и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страны

Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.