Голос страны 10 сезон 12 выпуск: чем поражала в нокаутах команда Потапа и Насти Каменских

Одно из самых популярных вокальных шоу страны "Голос страны" 10 сезон уже отметилось новым 12 выпуском. Сегодня в нокаутах боролись участники команды Потапа и Насти Каменских, где бушевали настоящие эмоции и острые споры даже между звездным супругами.

Позади остались нокауты команд Дана Балана и Монатика, а уже сегодня на "Голосе страны" 10 сезон за звание лучших боролись участники команды Потапа и Насти Каменских. Супруги смогли собрать когорту действительно сильных вокалистов, поэтому даже тренерам было крайне трудно выбрать тех, кто будет выступать в прямых эфирах. Что интересного произошло в 12 выпуске проекта – читайте на LifeStyle 24.

Интересно Голос страны 10 сезон 11 выпуск: чувственные выступления команды Дана Балана, которые заворожили зрителей

Ерлан Баибазаров

Первым вокальные нокауты в составе команды Потапа и Насти открыл известный таксист, который давно имеет потенциал артиста. На сцене "Голос страны" он сольно исполнил популярную в сети песню Эда Ширана Shape of You. Его вокал поднял на ноги весь зрительный зал и тренеров. Все судьи очень лестно отозвались о парне и пожелали ему исключительно первый стул. Сами же Потап и Настя согласились с коллегами и посадили его на первое кресло.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ерлана Баибазарова

Олеся Лейченко

Девушка с голосом Юлии Саниной с The Hardkiss стремится запомниться всем не только в таком образе, как ей приписали. Она хочет открыть себя по-новому и доказать, что она не копия, а личность. На сцене вокальных нокаутов в 12 выпуске она спела песню "Жива" из той же группы, но в другой, непривычной аранжировке. Тренеры сказали, что Ерлан хоть и задал планку, но Олеся тоже достойна только первого-второго кресла. Потап с Настей посадили девушку на второе кресло.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Олеси Лейченко

Тоня Сова

Третьей на сцену шоу вышла "украинская Билли Айлиш", которую чета тренеров недавно украла в Монатика. Коллеги-вокалисты о ней отзываются по-разному: кто-то говорит, что она "не дотягивает" до Айлиш, а кто-то – что она завораживает зрителя своей душевностью. Тоня выполнила любимую песню из репертуара Айлиш Ilomilo, которая очаровала всех присутствующих в зале. Монатик сказал, что отдал бы ей второе кресло, а вот Дан Балан отметил, что он не услышал магии в ее исполнении. Потап и Настя подчеркнули, что прислушиваются к мнению коллег, поэтому отдают ей третье кресло.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тони Совы

Максим Перепелица

Сексуальный "айтишник", как его называют на проекте, вместе с Ерланом являются единственными парнями в команде Потапа и Насти. Поэтому у него была настоящая мужская битва, в которой девушки-коллеги могли их только поддерживать. В 12 выпуске на вокальных нокаутах Максим спел песню Old Town Road американского рэпера Lil Nas X. Парень зажег всех в зале, а Тина с Даном даже выбежали на сцену потанцевать. Что касается экспертного мнения, то Потап с Настей признались, что иногда сомневаются в его способностях, но решились отдать ему второе кресло. Поэтому Олеся и Тоня автоматически подвинулись на 3 и 4 кресло.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Максима Перепелицы

Карина Балашова

"Маленькая NK" еще во время вокальных прослушиваний поразила всех своим исполнением рэпа. Девушка убеждена, что ее миссия – это продвигать этот жанр музыки на проекте и в Украине, потому что его больше всего слушают на западе в мире. Она выполнила популярный хит Бэби Рексы Say My Name с вкраплением украинского рэпа. Коллеги по-разному отозвались о 16-летней девушке, а ее тренеры решили посадить на скамейку запасных в надежде, что кто-то из других тренеров, возможно, украдет. Все остальные участники пока остались на своих креслах.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Балашовой

Анастасия Картвелишвили

Художественный руководитель центра культуры и досуга "Слобожанщина" с Днепропетровщины является настоящей певицей из "народа". Другие участники из команды Потапа и Насти считали ее конкуренткой, поэтому ожидали от нее зрелищного вокала. На сцене "Голоса" Анастасия проникновенно спела песню Ирины Билык "Нас нет". Дан Балан остался в восторге от ее вокала, а вот Монатик все же стоял на своем и сказал, что он "за" Тоню, которая раньше была в его команде, и в момент выступления Картвелишвили сидела на четвертом, опасном кресле.

Потап и Настя долго обдумывали и решили посадить ее на второе кресло. Поэтому Максим Перепелица и Олеся Лейченко пересели на третье и четвертое кресло, а вот Тоня Сова села на скамейку запасных, присоединившись к Карине Балашовой. Впрочем, Осадчая и Горбунов порадовали Ерлана и сказали ему, что он окончательно попал в прямые эфиры проекта.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анастасии Картвелишвили

Руслана Калашникова

Девушка, которая видит музыку в цветах, призналась, что за день до вокальных боев сильно заболела, но ей это не помешало остаться в "Голосе страны". Ее напарники по команде считают девушку "темной лошадкой". На вокальных нокаутах она спела легендарную песню Адель Hello, чем вызвала шквал аплодисментов в зале. Но этим выступлением не были довольны Потап и Настя, поэтому отправили ее на скамейку запасных.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Русланы Калашниковой

Юлія Коровко

Одна из самых сильных вокалисток команды Потапа и Насти, по мнению многих тренеров, готова бороться до конца не только за место во время нокаутов, но и за победу в прямых эфирах. Одной из последних в 12 выпуске она исполнила песню "Отправила месседж" Натальи Могилевской и "зацепила струны" души каждого из присутствующих в зале "Голоса страны". Дан Балан посоветовал Потапу и Насте посадить ее на второе кресло, но звездные наставники неожиданно посадили ее на первое кресло. Вместе с Ерланом Баибазаровим и Анастасией Картвелишвили она попала в прямые эфиры проекта. Но Олеся Лейченко, к сожалению, села на скамейку запасных в надежде, что кто-то из судей ее "украдет".

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Юлии Коровко

Екатерина Степура

Одна из любимиц Потапа – профессиональная модель и начинающая певица – выступила последней на вокальных нокаутах в 12 выпуске. Хотя ее и не воспринимали серьезно на проекте, поскольку судили девушку только пои"обложке", она решила поразить всех своим выступлением. Екатерина исполнила песню Royals певицы Lorde. Такого перформанса точно не ожидали увидеть в зале "Голоса". Настя Каменских отметила, что Екатерина очень быстро учится, поэтому не готова с ней прощаться. Поэтому супруги придумали впервые в истории "Голоса страны" объединить в дуэт – Екатерину Степуру и Максима Перепелицу. Представители конкурса согласились сделать такое исключение на шоу в честь 10 сезона проекта.

"Голос страны 10 сезон" 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Степуры

Со скамьи запасных в свои команды тренеры не решились взять, поэтому шоу навсегда покинули Олеся Лейченко, Тоня Сова, Карина Балашова и Руслана Калашникова.

К теме Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известные украинские супруги, которые активно развивают свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от остальных тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилсь во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.