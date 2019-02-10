Голос страны 9 сезон 4 выпуск: какие страсти кипели на сцене и кто из участников прошел дальше

В четвертом эфире "слепых прослушиваний" "Голоса страны 9" вокалисты пели для развернутых кресел так, будто выступают на сцене в последний раз. Кому удалось очаровать хотя бы одного тренера своим голосом и пройти в следующий этап шоу и какие страсти бушевали между звездными судьями – читайте в нашем материале.

Сегодня, 10 февраля, четвертый раз подряд "Голос страны 9" открыл свои двери для новых талантов. В новом выпуске звездные тренеры пытались привлечь в свои команды тех вокалистов, которые, по их мнению, могут стать потенциальными победителями 9 сезона любимого музыкального шоу украинцев.

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Четвертый день "слепых прослушиваний", который прошел накануне Дня всех влюбленных, поразил поклонников проекта и самих тренеров не только потрясающими выполнением, но и страстями, которые бушевали за кулисами сцены. Звездные судьи решили не отставать и устраивали настоящие сцены для баланса на "Голосе страны 9". Что происходило между тренерами, чем их поражали участники и ради каких голосов жюри с радостью отдавали места в своих командах – читайте дальше.

Первыми на сцену четвертого дня "слепых прослушиваний" вышел Александр Мельник из Черновцов. Парень работает врачом-педиатром и признался, что пришел на шоу, чтобы стать героем для своих пациентов. К парню повернулся только Потап, поэтому он автоматически ушел в его команду.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Мельника

После детского врача на сцену вышла 19-летняя Карина Арсентьева из "помидорного" города Каменка-Днепровская. Девушка рассказала, что ее родители также занимаются этим бизнесом, однако она всегда мечтала стать певицей. Девушке удалось развернуть все четыре кресла, однако Потап заблокировал Тину Кароль. Ее выбор остановился на

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Арсентьевой

45-летний Василий Жадан из Сум решил повернуть кресла с авторской песней, под которую Александр Усик выходит на ринг, "Братья". К сожалению, ни один из тренеров не нажал на кнопку и мужчина не прошел в следующий этап шоу.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Василия Жадана

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Артем Лиска работает в брачном агентстве, несмотря на свой юный возраст. Парню всего 19 лет и он всегда мечтал связать свою жизнь с музыкой. Парню удалось попасть в команду Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Лиски

На сцену "Голоса страны" вышла также преподаватель по вокалу Натальи Могилевской Виктория Уварова. Девушка призналась, что пришла на шоу для того, чтобы реализовать себя как певца. С первых секунд ей удалось развернуть кресло Тины Кароль, а затем Монатика и Потапа. Виктория выбрала команду Димы Монатика.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Уваровой

Киевлянин Николай Задерий пришел на проект, не получив поддержки от родителей и любимой девушки. Он выбрал песню Тины Кароль "Нежно", добавив к ней свою импровизацию. К парню сразу развернулась Тина Кароль, однако он пошел в команду тренера, который нажал на кнопку вторым – Димы Монатика.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Николая Задерея

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Шайе Огенетеджири из Нигерии с детства мечтала стать певицей. Однако ее родители были против ее музыкальной карьеры, поэтому ей пришлось бежать в Украину, ссылаясь на учебу. Девушка получает образование врача-гинеколога. К Шайе повернулась Тина Кароль, которая подтвердила, что сразу почувствовала силу ее голоса, несмотря на сорванные связки.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Шайе Огенетеджири

Следующим на сцену вышел Артур Рожицкий, который учится на актера во Львовском университете Ивана Франко. Парень играл на гитаре и исполнял зажигательную песню Summertime, играя на гитаре. К сожалению, к парню никто не повернулся, однако он признался, что обязательно вернется.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артура Рожицкого

Дарья Храмовая из Москвы приехала на проект с целью развернуть кресло Тины Кароль. Девушка рассказала, что увлеклась певицей после ее участия в Евровидении-2006. Сейчас она является частью команды "Фантино", поэтому она вышла на сцену в подобном образе как у Тины Кароль. Девушка пела песню любимой исполнительницы и ей удалось развернуть ее кресло.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Храмовой

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Харьковчанка Анна Волобуева начала петь в церкви в раннем детстве в то время, когда ее мама работала на трех работах. Она пришла на шоу "Голос страны 9" для того, чтобы доказать зрителям, что ко всему, что происходит в жизни нужно относиться с любовью. Ей удалось развернуть кресло Потапа, к которому она намеревалась попасть, однако развернулся также Дима Монатик и девушка выбрала его команду.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Волобуевой

На шоу "Голос страны" пришел бойз-бэнд Action из Киева. За кулисами ребят поддерживала группа девушек, но, к сожалению, к ним никто не повернулся.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление группы Action

Алина Пидлужная из Белоруссии призналась, что всегда следила за украинским шоу и однажды сказала маме, что обязательно будет на сцене "Голоса страны". Она спела песню Димы Монатика, полностью изменив интерпретацию. Девушка выбрала команду автора песни, которую исполняла.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алины Пидлужной

Последней на сцену вышла хмельничанка Марина Круть. Девушка играет на бандуре с раннего детства, а уже в 18 лет она уехала работать в Китай. Однако Марина решила вернуться на родную землю и стать артисткой. Ей удалось покорить сердца всех тренеров-мужчин, однако девушка выбрала команду Димы Монатика, став 12 участником в его коллективе.

Голос страны 9 сезон 4 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Круть