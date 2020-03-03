Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу

Популярный вокальный проект "Голос страны" 10 сезон стал особенным не только из-за своей юбилейной даты, но и из-за невероятного количества талантливых исполнителей. Лучшие попали в команды звездных тренеров – к Тине Кароль, Дану Балану, Монатику и Потапу и Насте Каменских (NK). Кто стал теми счастливчиками – читайте в материале LifeStyle 24.

В этом году концентрация талантливых участников на слепых прослушиваниях "Голоса страны" 10 сезон просто зашкаливала! Простые мечтатели из маленьких поселков, восходящие звезды украинского шоу-бизнеса и уже практически сформированные знаменитости, работающие с первыми артистами Украины – все побывали на кастингах проекта. Но только несколько десятков из тысяч смогли попасть в заветный проект.

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Требовательные судьи в 10 сезоне были особенно придирчивы и вынуждены были отказывать даже очень сильным исполнителям, чтобы оставить места для особых звезд. Тренеры Тина Кароль, Дан Балан, Монатик и пара Потапа и Насти Каменских собрали по 16 участников в свои команды, поэтому кто будет бороться за победу "под крылом" звездного наставника – читайте дальше.

Участники всех команд шоу Голос страны 10 сезон

Команда Потапа и Насти Каменских

Анастасия Картвелишвили​

Возраст: 26 лет

Откуда приехала: пгт. Слобожанское, Днепропетровская область

Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга "Слобожанщина". За неделю она готовит несколько концертов, однако мечтает и сама выступать перед зрителями. На "Голосе" Анастасия стала первой участницей команды рэпера и NK.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Анастасии Картвелишвили

Карина Балашова

Возраст: 16 лет

Откуда приехала: г. Днепр

По словам друзей Карины, она – маленькая NK (Настей Каменских), ведь похожа на певицу как визуально, так и по вокальным данным. Карина уверена, что Каменских является примером для женщин и девушек всей Украины и что она уже вывела украинскую музыку на мировой уровень. Девушка тоже хочет изучить английский и испанский языки, чтобы прославлять страну на весь мир.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Карины Балашовой

Ерлан Баибазаров

Возраст: 29 лет

Откуда приехал: г. Алматы, Казахстан

Ерлан работает таксистом и никогда не думал, что может петь. Но однажды в караоке он спел и привел всех друзей в восторг. С тех пор он решил стать профессиональным исполнителем и делать все, чтобы им гордились все знакомые и родные.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Ерлана Баибазарова

Егор Шагаков

Возраст: 24 года

Откуда приехал: г. Харьков

Егор называет себя представителем молодого поколения R&B музыки и даже имеет свою кавер-группу и всем сердцем хочет победить на вокальном проекте. Своими вдохновителями он считает Потапа и Настю Каменских, поэтому на слепых прослушиваниях он выполнил всем известный хит Потапа China из альбома "Мышь", который тот посвятил своей жене Насте Каменских.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Егора Шагакова

Екатерина Степура

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Киев

Профессиональная модель Екатерина Степура, которая уже успела покорить украинские и мировые подиумы и глянец, решила кардинально изменить свою жизнь. Девушка призналась, что всегда имела ощущение, что должно быть на сцене как артист.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Екатерины Степуры

Анна Боршовская

Возраст: 22 года

Откуда приехала: г. Львов

Анна Боршовская в повседневной жизни умело сочетает две профессии: днем девушка работает в библиотеке, а вечером идет в караоке-бар. Однако Анна всегда мечтала о сцене, поэтому впервые решила выйти на большую сцену перед сотнями людей с микрофоном.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Анны Боршовской

Руслана Калашникова

Возраст: 18 лет

Откуда приехала: г. Одесса

Вокалистка из Одессы признавалась, что в отличие от ее окружения по-другому воспринимает мир: каждый звук она ассоциирует с отдельным цветом. Поэтому на проекте хотела рассказать свою историю и показать свое творчество.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Русланы Калашниковой

Николай Свид

Возраст: 25 лет

Откуда приехал: г. Славутич, Киевская область

Парень из города Славутич, кроме "поющей" мечты, имеет еще одну – чтобы его мама выздоровела. Николай признался, что сейчас она находится в больнице, поскольку у нее отказали 2 почки. Чтобы хоть как-то ей помочь финансово, парень работает в караоке. На проекте "Голос страны" он хочет не только воплотить собственную мечту, но и мечту мамы, ведь она всегда хотела видеть его на большой сцене.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Николая Свида

Максим Перепелица

Возраст: 27 лет

Откуда приехал: г. Киев

IT-специалист не имеет опыта выступлений, однако любит петь и видит себя на сцене в будущем. "Голос страны" стал для него первой ступенью в воплощении мечты.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Максима Перепелицы

Вахтанг Вахтангишвили

Возраст: 32 года

Откуда приехал: г. Киев

Профессиональный футболист также решил воплотить свою мечту и покорить большую сцену. Выступление перед аудиторией "Голоса страны-10" для спортсмена не дебютное. Он уже 10 лет занимается творчеством, выступает с собственной группой и пишет авторские песни.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Вахтанга Вахтангишвили

Алена Крутиенко

Возраст: 33 лет

Откуда приехала: г. Одесса

На кастинг шоу пришла и одесская певица Алена Крутиенко, которая работает в баре Даниэля Салема. История шоумена вдохновила ее на реализацию мечты, поэтому женщина приняла участие в "Голосе" вместе со своим работодателем. 33-летняя вокалистка имеет за плечами не только много лет стажа, но и образование консерватории. Имея большой опыт в музыке, Алена Крутиенко чувствует, что готова стать сольной певицей.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Алены Крутиенко

Мариам Жордания

Возраст: 17 лет

Откуда приехала: г. Тбилиси, Грузия

Фиаско многих перспективных певцов не повлияло на настроение зажигательной грузинки Мариам Жордании. Пышнотелая девушка заявила, что всю жизнь стеснялась выступать перед большой публикой. Однако со временем она сумела преодолеть свои комплексы и решилась прийти на украинский "Голос страны-10".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Мариам Жордании

Мария Кондратенко

Возраст: 20 лет

Откуда приехала: г. Киев

Юная Мария Кондратенко уже достигла немалого успеха. Девушка была финалисткой проекта "Голос. Дети" и является одной из звезд популярного сериала "Школа". Однако Мария понимает: чтобы стать сольной певицей, ей нужен успешный старт. Именно поэтому она пришла покорять вокальный проект и мечтала развернуть хотя бы одно кресло.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Марии Кондратенко

Татьяна Ничай

Возраст: 21 год

Откуда приехала: г. Львов

О том, что Татьяна пойдет на вокальный проект, она первому сообщила отцу. Он все время проводит в пути и редко видится с дочерью, но он очень обрадовался, что Таня решила пойти профессиональным путем и взойти на музыкальный "Олимп".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Татьяны Ничай

Юлия Коровко

Возраст: 22 года

Откуда приехала: пгт. Рогань, Харьковская область

Участница проекта поет с детства, но она всегда комплексовала из-за своего избыточного веса. Юлия призналась, что когда поет – то забывает про всех. Поэтому она с 5 или 6 попытки в конце концов попала на слепые прослушивания и исполнила песню Нади Дорофеевой "Дым".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Юлии Коровко

Олеся Лейченко

Возраст: 19 лет

Откуда приехала: г. Днепр

19-летняя девушка из города Днепр сразу вышла на сцену проекта, не рассказав деталей о себе, и сразу поразила исполнением песни "Сердце" The Hardkiss. Сначала судьи подумали, что это солистка группы Юлия Санина, песню которой исполняла участница, но нет, ею оказалась юная конкурсантка.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Олеси Лейченко

Команда Монатика

Александр Календа

Возраст: 23 года

Откуда приехал: г. Житомир

На слепых прослушиваниях парень не скрывал своего волнения, однако уверенное исполнение и нетипичный тембр голоса помогли ему развернуть 4 тренерские кресла, где он и выбрал Монатика.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Александра Календы

Сергей Роман

Возраст: 24 года

Откуда приехал: с. Вертеп, Закарпатская область

Сергей Роман поет на свадьбах, поэтому имеет опыт в выступлениях на сцене. Однако парень мечтает о большой сцене, поэтому сделал первый шаг к осуществлению своей мечты.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Сергея Романа

Елизавета Криворучко

Возраст: 26 лет

Откуда приехала: г. Гуляйполе, Закарпатская область

Вокалистку Елизавету часто называют "королевой бурлеска". Артистка выступает в Дубае и мечтает прославиться и в Украине.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Елизаветы Криворучко

Сергей Асафатов

Возраст: 32 года

Откуда приехал: г. Винница

Сергей является мультиинструменталистом, музыкальная история которого началась с детского дома. После лет, прожитых в стенах заведения, у него до сих пор осталась привычка спать у стены, поскольку его кровать всегда была в углу комнаты. Сергей стремится разрушить стереотип, что люди из детских домов – это люди "второго сорта" и им труднее добиться успеха в жизни.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Сергея Асафатова

Марко Квитка

Возраст: 24 года

Откуда приехал: г. Краматорск, Донецкая область

Марко уже был бэк-вокалистом такого украинского исполнителя и финалиста "Голоса страны", как Constantine. Его наставник убежден, что этот проект позволит парню вполне открыть его потенциал.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Марка Квитки

Лида Ли

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Киев

Для тренера Монатика это выступление стало настоящей неожиданностью, ведь участница прослушиваний является его бэк-вокалисткой. 25-летняя девушка рассказала, что Монатик для нее и ее коллег является настоящим мотиватором и наставником, ведь никогда не позиционирует их как певцов "за стеной", а говорит, что все они являются полноценными артистами. Однажды Монатик даже пригласил Лиду для совместного номера на НСК "Олимпийский", после чего Ли поняла, что готова к "сольному плаванию".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Лиды Ли

Руслан Опанасенко

Возраст: 24 года

Откуда приехал: г. Киев

Парень учился на хореографии, однако всегда мечтал петь. Руслан Опанасенко работает в театре и выступает в мюзикле. Однако он почувствовал, что уже перерос этот этап и стремится покорить сцену в сольном исполнении.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Руслана Опанасенко

Владислав Семенов

Возраст: 23 года

Откуда приехал: г. Киев

Эко-активист Владислав Семенов перед выступлением признался, что ему не безразлично, в каком мире будет жить, поэтому старается полностью отказаться от пластика. Владислав назвал себя эко-сексуалом, чем вызвал интерес в зале и у тренеров.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Владислава Семенова

Ася Хорошун

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Переяслав, Киевская область

Ася свою жизнь мечтает связать с музыкой. Кроме того, что девушка пишет собственные песни, она еще и работает на нескольких работах, одна из них – уборщица в цирке, где она ухаживает за животными. Девушка никогда еще не выступала на больших сценах, но убеждена, что на этом шоу она сможет сполна показать свой талант.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Аси Хорошун

Екатерина Чемезова

Возраст: 30 лет

Откуда приехала: г. Киев

Женщина из Киева является настоящей звездой корпоративов. Она признается – хоть и неплохо зарабатывает, но удовольствие от работы не получает, ведь должна часто петь те песни, которые не хочет. На досуге она часто сама пишет музыку и тексты, и даже однажды ей сделал комплимент Потап, когда она выполняла рэп-композицию. Поэтому Екатерина решила, что хочет покончить с корпоративами и вышла на сцену "Голоса".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Екатерины Чемезовой

Мария Щербак

Возраст: 23 года

Откуда приехала: г. Киев

Кавер-исполнительница мечтала попасть к Монатику, поскольку считает его одним из ведущих звезд Украины. Она хотела сделать все, чтобы попасть к нему в команду.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Марии Щербак

Зоряна Атлас

Возраст: 16 лет

Откуда приехала: г. Киев

Зоряна Атлас является крестницей украинской телеведущей Лидии Таран. Девушка призналась, что всего полгода назад пережила инсульт. Врачи говорили, что ей нельзя петь, ведь это дополнительная нагрузка на сосуды. Однако Зоряна Атлас не видит своей жизни без музыки, поэтому после того, как полностью выздоровела, решила покорить "Голос страны-10". Своим примером она хочет показать: нет ничего невозможного для воплощения мечты.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Зоряны Атлас

Андрей Подкалюк

Возраст: 25 лет

Откуда приехал: г. Константиновка, Донецкая область

Сын священника Андрей Подкалюк признался, что поет с детства. Родители решили развестись, потому беспокоиться о многодетной семье, состоящей из 5 детей, взялся целенаправленный парень. Участник проекта поет в ресторанах, чтобы прокормить своих братьев и сестер. Поэтому на кастинги он пришел с огромной поддержкой и уверенностью, что все получится.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Андрея Подкалюка

Никита Ходос

Возраст: 22 года

Откуда приехал: г. Минск, Беларусь

22-летний юноша из Минска, Беларусь, вырос в многодетной семье – он имеет 5 младших братьев. Чтобы "не сидеть" у мамы на шее, он начал петь на улицах и так зарабатывать себе на жизнь.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Никиты Ходоса

Мелен Пасса

Возраст: 27 лет

Откуда приехала: г. Харьков

Загадочная девушка создает собственные кавер-версии с коллективом, но она всегда хотела попасть в проект "Голос страны", чтобы позаниматься с профессионалами-певцами и получить бесценный опыт. В будущем она мечтает реализовать себя как певица.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Мелен Пассы

Тоня Сова

Возраст: 21 год

Откуда приехала: г. Львов

Вокалистка, которую называют украинской Билли Айлиш, решила публично рассказать свою историю. Бывший бойфренд Тони Совы запрещал ей петь и развивать талант. Споры, неприятие себя и чрезмерная худоба едва не заставили ее покончить жизнь самоубийством. Однако девушка вовремя остановилась и стремится своим примером показать, что нужно не слушать людей, которые отравляют жизнь.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Тони Совы

Команда Тины Кароль

Даниэль Салем

Возраст: 35 лет

Откуда приехал: г. Одесса

Настоящей неожиданностью стало появление на шоу участника "Танцев со звездами 2019" и одесского ресторатора Даниэля Салема. С первых нот он вызвал фурор в зале и развернул кресла Тины Кароль и Насти Каменских. Во время трека поп-дива заявила, что Даниэль будет в ее команде, вызвав ревность у Дана Балана.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема

Ольга Мельник

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Винница

Звезда "Голоса страны-4" решила вернуться в шоу. Ольга Мельник была финалисткой в команде Сергея Лазарева, а после проекта получила предложения от продюсеров. Но остаться в Киеве и стать певицей ей не дала травма спины. 24-летняя чувствовала себя старой женщиной, прикованной к постели. Поэтому Ольга Мельник хотела еще раз попасть на вокальное шоу.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Ольги Мельник

Дарья Петрожицкая

Возраст: 28 лет

Откуда приехала: г. Чернигов

28-летняя Дарья Петрожицкая из Чернигова уже известна своим поклонникам, ведь зрители сериала "Папик" на "1+1" узнают ее с первых секунд. Именно она стала главной героиней Лизой, которая "охотилась" на взрослых богачей. В одной из серий сериала девушка пробовала себя в похожем талант-шоу "Пой", ​​и после этого решила, что тоже хочет в реальной жизни продемонстрировать себя как певица. Она уже дважды пыталась попасть на проект "Голос страны", но так и не могла дойти до слепых прослушиваний. На этот раз ей это удалось.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Дарьи Петрожицкой

Виталий Окс

Возраст: 16 лет

Откуда приехал: г. Львов

Парень не скрывает, что еще в детстве полюбил музыку и профессионально изучал ее. Именно поэтому его не воспринимали сверстники, а сам Виталий страдал от буллинга. Все комплексы он сумел перерасти и пришел на "Голос страны-10", чтобы показать, что сейчас эра нетипичных людей, поэтому не нужно себя стыдиться.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Виталия Окса

Ольга Баландюх

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Львов

Таинственностью отличился выход на сцену Ольги Баландюх. Сначала организаторы "Голоса страны-10" не показали видеодневника девушки, поэтому зрители сразу услышали мощный вокал. Но впоследствии оказалось, что Ольга уже второй раз пришла на кастинги "Голоса", поэтому не сдерживала эмоций.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Ольги Баландюх

Максим Гара

Возраст: 26 лет

Откуда приехал: г. Киев

Парень является солистом оперетты и сам знает, как нужно стараться ради хорошего результата. На проект он пришел с одной целью – попасть в команду Тины Кароль. Он обожает ее творчество и считает, что артистка безупречна не только извне, но и внутренне.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Максима Гары

Юрий Самовилов

Возраст: 27 лет

Откуда приехал: г. Донецк

Юрий является сценаристом популярных музыкальных проектов канала 1+1 "Голос страны" и "Танцы со звездами". У него также есть музыкальный проект "Вместе", с которым выступает и пишет собственные песни. На сцене "Голоса" он стремится показать себя как сольного исполнителя, поэтому на слепые прослушивания он пришел с известным хитом Стинга Englishman in New York.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Юрия Самовилова

Нурсултан Шатирханули

Возраст: 33 лет

Откуда приехал: г. Алматы, Казахстан

33-летний мужчина из Казахстана всю жизнь мечтал выступать на большой сцене, но долгое время вынужден был стоять за прилавком семейного торгового магазина и продолжать дело родителей. Впрочем, однажды вдохновился выступлением своего кумира и взял с него пример – стал оперным исполнителем, после чего его начали узнавать на улицах родной страны.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Нурсултана Шатирханули

Дарья Полоротова

Возраст: 17 лет

Откуда приехала: г. Саратов, Россия

Девушка приехала на слепые прослушивания, чтобы покорить сердце своего кумира – Тины Кароль. Дарья призналась, что выросла на ее песнях и всегда вдохновляется творчеством артистки. По ее словам, она развивает свой инстаграм, записывая различные кавер-хиты. Однажды на песню отреагировала Тина Кароль, написав "Прекрасно". Это еще больше вдохновило девушку, поэтому она приехала на проект ради Тины.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Дарьи Полоротовой

Артем Семенов

Возраст: 33 лет

Откуда приехал: г. Киев

10 лет назад Артем принимал участие в одном из известных талант-шоу страны – "Украина имеет талант" – и, казалось, имел старт потрясающей карьеры. Но со временем все затихло и мужчина остался в стороне от музыки. В последние годы он занимался домашним фермерством, которое начал с нуля и превратил в успешный бизнес. Сейчас же он хочет вернуться в шоу-бизнес, поэтому проект "Голос страны" считает новой страницей своей жизни.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Артема Семенова

Василий Процюк

Возраст: 26 лет

Откуда приехал: с. Большой Житин, Ровенская область

Он офицер Вооруженных сил Украины. Петь Василий нигде не учился, самоучка. А все началось с университета, где его коллеги услышали, как он поет. Однажды они сказали, что хватит петь в стенах заведения – пора выходить на сцену. Поэтому он решился и поехал на 10 сезон "Голоса страны".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Василия Процюка

Денис Жупник

Возраст: 31 год

Откуда приехал: г. Киев

Радио- и телеведущий из Киева с 15 лет поет, но до сих пор нигде себя не реализовал в музыке. Однако его голос уже можно было услышать с экранов телевизоров, правда, в роли султана Мурата, поскольку он озвучивает его в сериале "Величественный век".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Дениса Жупника

Ульяна Горбачевская

Возраст: 45 лет

Откуда приехала: г. Львов

45-летняя женщина из Львова является исполнительницей и исследовательницей украинских аутентичных песен. Кроме этого она мама 3 детей, а в вокальном деле ее поддерживает семья. Женщина уверена, что народную украинскую песню нужно продвигать среди молодежи так, как ранее это удавалось сделать на проекте "Голос страны" таким звездам, как KHAYAT и Кате Chilly.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Ульяны Горбачевской

Роман Клюба

Возраст: 21 год

Откуда приехал: г. Ивано-Франковск

Парень стал настоящей "темной лошадкой" на слепых прослушиваниях, развернув невероятным мужским тембром сразу четыре кресла тренеров. Но участник решил пойти в команду Тины Кароль, так как они из одного города.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Романа Клюбы

Ксения Буга

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Балашиха, Россия

Девушка уже давно работает уличным музыкантом, поэтому уверенно вышла на сцену. Для выступления она выбрала песню группы KAZKA "Плакала", изменив ее до неузнаваемости.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Ксении Буги

Анна Трубецкая

Возраст: 20 лет

Откуда приехала: г. Могилев, Беларусь

"Я пришла на "Голос", чтобы повторить успех Тины Кароль", – заявила конкурсантка Анна Трубецкая из Могилева. Вокалистка призналась, что следует стилю кумира и знает, насколько она много приложила усилий, чтобы получить такую славу. Поэтому Анна Трубецкая готова к борьбе за возможность выступать на большой сцене.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Анны Трубецкой

Команда Дана Балана

Василиса Старшова

Возраст: 24 года

Откуда приехала: г. Санкт-Петергург, Россия

Девушка выступала солисткой группы "Ленинград", поэтому уверенности ей не занимать. На "Голос страны" девушка пришла, потому что хочет реализовать себя в роли сольной певицы. Старшова уже выпустила первый клип на песню Just Say Hallo под псевдонимом Vasilisa. Что интересно, после трансляции слепых прослушиваний Василиса попала в скандал. Как известно, певица участвовала в фестивале "Золотая балка" в Крыму в 2016 году, когда он уже находился под аннексией Крыма, и поэтому загремела в украинскую базу "Миротворец". Продолжит скандальная артистка участие в шоу – пока неизвестно.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Василисы Старшовой

Назар Яцишин

Возраст: 22 года

Откуда приехал: г. Львов

Испытать свои силы пришел и молодой учитель истории со Львова. Назар Яцишин мечтает стать певцом, поэтому и принял участие в 10 сезоне "Голоса страны".

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Назара Яцишина

Кристина Карабанова

Возраст: 19 лет

Откуда приехала: г. Киев

"Украинская Эми Уайнхауз" – именно так назвали создатели шоу "Голос страны" участницу вторых слепых прослушиваний Кристину Карабанову. Девушка на сцене проекта окутана полной тайной и о ней известно лишь то, что она из Киева, себя она называет Адой, а не Кристиной, а ее татуировка на груди "404" – это напоминание о том, что она не является ошибкой в жизни.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Кристины Карабановой

Сергей Клейнис

Возраст: 23 года

Откуда приехал: г. Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Участник проекта убежден, что его время на большой сцене наступило. Сергей работает музыкантом и преподавателем гитары, а также играет в клубах и пишет собственные песни. Свои каверы и оригинальные песни выкладывает на инстаграм-аккаунт в формате видео, которые как-то услышали его же друзья и предложили пойти ему на проект. Кроме этого музыкант является инстаграм-блогером, где рассказывает о жизни в селе.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Сергея Клейниса

Евгений Анишко

Возраст: 36 лет

Откуда приехал: г. Киев

На кастинги "Голоса страны" пришел и Евгений Анишко. Мужчина уже знает, что такое слава, ведь раньше выступал в составе группы "Четыре короля" и был в дуэте с Лаймой Вайкуле. На вокальном шоу Евгений Анишко хочет выйти на другой уровень своей карьеры и покорить впоследствии не только Украину, но и международную сцену. Что интересно, Евгений раньше жил в одном общежитии с Тиной Кароль в двухтысячных.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Евгения Анишко

Сюй Чуань Юн

Возраст: 25 лет

Откуда приехал: Китай

"Именно в Украине меня могут научить петь так, как не могут в Китае", – с такими словами на шоу пришел Сюй Чуань Юн. Парень поступил учиться в столичное заведение, где профессионально изучает вокал и музыку. Сюй Чуань Юн овладел украинским всего за 2 года и признался, что полюбил Украину.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Сюй Чуань Юна

Индира Едильбаева

Возраст: 28 лет

Откуда приехала: г. Алматы, Казахстан

Вокалистка из Казахстана призналась, что в ее стране смотрят "Голос страны". Поэтому она мечтала попасть на шоу и готовилась к выступлению. Она посвятила песню матери, которая воспитывала ее одна. Ради того, чтобы оправдать все ее ожидания, Индира усиленно готовилась к путешествию в Киев.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Индиры Едильбаевой

Карина Арбельяни

Возраст: 31 год

Откуда приехала: г. Москва, Россия

Участница шоу хоть и родом из Украины, но уже много лет живет и работает актрисой в Москве. Ее мать украинка, а папа - русский. Из-за работы отца ей и пришлось покинуть Украину, впрочем, она всегда помнит и говорит, что "как ребенок хочет вернуться к своей матери, так и она хочет возвращаться в Украину". Карина также вспомнила о своем дедушке Николае, в котором чувствовала сильные казацкие корни. На проект "Голос страны" в Украине женщина приехала, чтобы именно здесь начать свой творческий сольный путь, а не в России.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Карины Арбельяни

Анна Безгалова

Возраст: 19 лет

Откуда приехала: г. Днепр

Именно история ухаживаний Дана Балана за Тиной Кароль вдохновила Анну прийти на проект. Она решилась выступить Купидоном в этих отношениях и захотела сблизить своих кумиров.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Анны Безгаловой

Галина Рудик

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Городенка, Ивано-Франковская область

Галина Рудик мечтает выйти из роли бэк-вокалистки и стать настоящей артисткой, но понимает, насколько сильна конкуренция на проекте "Голос страны". Впрочем уникальный тембр понравился Дану Балану, который пригласил ее в команду.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Галины Рудик

Александра Горупа

Возраст: 25 лет

Откуда приехала: г. Минск, Беларусь

Девушка всю жизнь пела и всегда чувствовала, что будет на большой сцене. Но ей пришлось на время забыть о музыке, поскольку она в 20 лет вышла замуж и стала жертвой домашнего насилия. Долгое время она боялась рассказать об этом родителям, потому что боялась осуждения с их стороны. Александра пришла на проект, чтобы рассказать всем, что нужно уходить от плохих мужчин и ничего не терпеть.

"Голос страны" 10 сезон: смотреть онлайн – выступление Александры Горупы

Татьяна Игнатенко

Возраст: 27 лет

Откуда приехала: г. Одесса

В течение 9 лет зажигательная одесситка пыталась попасть на "Голос страны", однако каждый раз заканчивался фиаско. За почти десятилетие одесситка усовершенствовала вокал, поэтому с легкостью выбрала песню рок-группы Evanescence.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Татьяны Игнатенко

Тамара Балюк

Возраст: 33 лет

Откуда приехала: г. Одесса

Мать двоих детей перед выступлением призналась, что всего за один прошлый год потеряла трех близких людей. Однако это не заставило Тамару Балюк отказаться от мечты. Кроме этого, женщина хотела своим примером показать, что дети – не препятствие на пути к успеху.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Тамары Балюк

Анастасия Балог

Возраст: 16 лет

Откуда приехала: г. Мукачево, Закарпатская область

Девушка – поклонница творчества Дана Балана, поэтому перед выходом на сцену заявила, что мечтает попасть в команду кумира. И хотя ее вокал не был безупречным, артист все же нажал на кнопку.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Анастасии Балог

Анжела Кансузян

Возраст: 23 года

Откуда приехала: Грузия

Вокалистка преодолела тысячи километров для того, чтобы стать участницей "Голоса страны-10". Девушка приехала из Грузии и стремилась доказать самой себе, что достойна стоять на сцене популярного проекта, которым она восхищается. С детства строгие традиции запрещали ей развиваться, однако от музыки Анжела все же не отказалась. Вместе с этим добавим, что девушка представляла себя как гражданка Абхазии – автономной республики в составе Грузии, временно оккупированной Россией для поддержки сепаратистского правительства, из-за чего на телеканале "1+1" и возник скандал.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Анжелы Кансузян

Роман Сасанчин

Возраст: 17 лет

Откуда приехал: с. Сады, Тернопольская область

Триумфатор детского "Голоса-2", который победил с Тиной Кароль, снова вернулся на большую сцену. После участия в конкурсе он имел немало концертов в Украине, а после изменения тембра вокалист решил вернуться на проект. Парень появился в последний день кастинга и ошеломил всех звездных судей.

"Голос страны" 10 сезон: смотрите онлайн – выступление Романа Сасанчина