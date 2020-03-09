"Голос страны-10": выступление участников зажло страсть между Тиной Кароль и Даном Баланом

Романтические ухаживания Дана Балана за Тиной Кароль привлекли внимание всей страны. Поэтому шоу "Голос страны-10", где артисты являются звездными тренерами, получило бешеную популярность. В 8 выпуске проекта зрители смогли увидеть настоящую страсть, вспыхнувшую между артистами во время выступления участников.

8 марта на "Голосе страны-10" состоялись первые вокальные поединки, в которых приняла участие команда Тины Кароль. Но именно драматическое выступление Дарьи Петрожицкой и Даниэля Салема смогло вызвать не только овации в зале, но и страсть между тренерами проекта. Вокалисты исполнили трек "Позвони мне, позвони", известный благодаря киноленте "Карнавал".

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От эмоционального номера не усидели на месте Дан Балан и Тина Кароль, которые возле сцены показали свое шоу. Артисты разыграли сценку ссоры, напевая слова песни. И уже в конце трека звездные тренеры нежно обнялись, вызвав восторг у публики.

Я почувствовал энергию и мне захотелось просто взять "белую королеву" (Тину Кароль, – LifeStyle 24) в руки, покружиться с ней... Для нас это было шоу,

– прокомментировал Дан Балан.

Засыпала вокалистов комплиментами и Тина Кароль, которая отметила, что пошла на эксперимент с этими участниками. Она предложила артистам разыграть сценку ссоры на сцене, которая выглядела очень эффектно и понравилась зрителям и звездным судьям. Из двух вокалистов Тина Кароль выбрала Даниэля Салема.

"Еще раз поклон за то, что вы делали на этой сцене. Никогда у меня в команде не было возможности сделать шоу. Я люблю риск! Да, это люди из совсем другого мира пришли на проект. Мы с Дашей поработали, какой голос, как она запела, какие ноты! Даша, я тобой горжусь, ты звучишь! Даниэль. У него пение – это ощущения. И вот направить его в музыку – моя задача, как тренера", – отметила Тина Кароль.

Однако Дарья Петрожицкая все таки осталась в проекте. Дан Балан решил осуществить так называемую "кражу" и пригласил девушку в свою команду.

"Голос страны" 10 сезон 8 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Салема и Дарьи Петрожицкой

Как известно, за ухаживаниями Тины Кароль и Дана Балана зрители начали следить еще в 2019 году, когда молдавский артист впервые стал тренером вокального шоу "Голос страны". До этого украинцы знали артиста только благодаря его успешному творчеству. Однако его приход на вокальный проект помог по-другому узнать харизматичного ловеласа, которого на шоу называют "Дракулой" или "Черным королем". В то же время Тина стала "Белой королевой".

Перед началом "Голоса" Дан Балан не скрывал, что у него нет опыта работы в подобных съемках, поэтому воспринимает все как челлендж, вызов для самого себя. Поэтому звездные коллеги, в частности, Тина Кароль, помогали ему как с переводом комментариев, так и с объяснением отечественных традиций. Поэтому с первого дня кастинга Дан Балан обратил внимание на хрупкую артистку. Поспособствовало этому и то, что Тина была единственной женщиной-тренером 9 сезона. Впоследствии певцы записали дуэтную песню "Домой", которую исполнили на украинских музыкальных премиях и развлекательных проектах.

Сами артисты опровергают слухи об их романе. В то же время Тина Кароль уверяет, что в ее сердце есть место для одного человека – сына Вениамина. Да и сам мальчик не в восторге от новостей о возможных отношениях матери и Дана Балана.

Когда Веня был на "Рождественских историях", сказал, что ему не понравились шутки: "Они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти пустые разговоры?"

– рассказала Тина в программе "Слава+".