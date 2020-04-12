Голос страны 10 сезон 13 выпуск: кто из команды Тины Кароль прошел нокауты

В воскресенье, 12 апреля, состоялись последние вокальные бои на "Голосе страні-10". За место в прямых эфирах поборолась команда Тины Кароль. Кто же сумел покорить строгую судью и вызвать овации в зале – узнавайте в материале LifeStyle 24.

В 13 выпуске в вокальных нокаутах приняла участие одна из сильнейших команд 10 сезона "Голоса страны" – подопечные Тины Кароль. Звездная тренер подготовила для вокалистов песни, которые смогли открыть их голоса. Поэтому Потап и Настя Каменских, Монатик и Дан Балан не сдерживали своего восторга от каждого выступления. Кроме этого, на шоу приехала мама молдавского певца, которая исполнила песню и познакомилась лично с Тиной Кароль. Как это было – смотрите в материале.

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Важно! Прямые эфиры "Голоса страны-10" состоятся с опозданием. Из-за пандемии коронавируса съемки проекта перенесли. Пока точно неизвестно, когда презентуют 14 выпуск шоу.

Артем Семенов

Открывать вокальные нокауты Тина Кароль доверила харизматичному Артему Семенову. Его все участники проекта называют мастером перевоплощений, который не боится экспериментов. Кроме этого, вокалист является одним из фаворитов шоу.

На сцену он вышел с песней Ramsstein. Довольно жуткое выступление поразило весь зал и заставило зрителей аплодировать стоя. Тина Кароль отдала участнику "Голоса страны-10" первое кресло.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Артема Семенова

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Анна Трубецкая

Последующей бороться за место в прямых эфирах "Голоса страны-10" вышла Анна Трубецкая. К ней приковано большое внимание всех зрителей, ведь девушка – поклонница Тины Кароль, которая подражает ее манере исполнения.

Анна исполнила песню Земфиры, чем покорила всех звездных судей, участников и зрителей в зале. От волшебного вокала между Тиной Кароль и Даном Баланом была видна особую романтика и нежные прикосновения, которые вызвали оживленное обсуждение. Звездные коллеги предположили, что "Голос" – только начало для этого тандема, а Юрий Горбунов пошутил, что дальше будут "Танцы со звездами".

В то же время Настя Каменских призналась, что выступление участницы шоу было "вокальным оргазмом". Анна Трубецкая заняла первое кресло.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анны Трубецкой

Виталий Окс

Повторить успех участницы проекта хотел и Виталий Окс. Перед выступлением школьник признался, что чувствует большую ответственность, ведь публично борется против булинга.

Виталий Окс по-новому исполнил песню одиозной певицы MARUV. На сцене парень ощутимо волновался, поэтому Тина Кароль отдала ему третье кресло.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Виталия Окса

Юрий Самовилов

Неожиданно Тина Кароль пригласила на сцену Юрия Самовилова. Выступление участника шоу звездный тренер посвятила Дану Балану, с которым имеет особо теплые отношения. Тина станцевала с коллегой под его песню, чем растрогала весь зал.

Но на этом выступление Юрия Самовилова не завершилось. Тина Кароль объявила, что решение о выборе трека пришло уже перед вокальными нокаутами. До этого будущий артист готовился выступить со своей авторской песней "Пушки". Композицию он спел, вызвав бурные аплодисменты.

Парень занял третье кресло, подвинув Виталия Окса на последнее место.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Юрия Самовилова

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Дарья Полоротова

Представительница фан-клуба Тины Кароль также готова бороться за место в "Голосе страны-10". 17-летнюю Дарью Полоротову считают одной из претенденток на победу. И это она доказала выступлением в вокальных нокаутах. Девушка великолепно исполнила песню Тины Кароль и группы "Бумбокс" – "Бездна".

Дарья Полоротова заняла первое кресло, подвинув других участников команды "Голоса страны-10". В то же время Виталий Окс занял место на так называемой "скамейке запасных".

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виталия Окса

Марко Квитка

Решительно настроен на борьбу и бэк-вокалист Марко Цветок. К команде Тины Кароль он присоединился в вокальных поединках, распрощавшись с Монатиком. Поэтому во второй раз терять место в шоу опытный вокалист не намерен.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Марка Квитки

Уляна Горбачевская

Покорять сцену "Голоса страны-10" готова и Ульяна Горбачевская. На проект она пришла, чтобы показать красоту украинской песни. Со своим аутентичным вокалом женщина покорила всех зрителей и своего тренера Тину Кароль.

Фантастическое выступление, к сожалению, не помогло Ульяне горбачевской занять одно из четырех кресел. Вокалистка оказалась на "скамейке запасных".

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Уляни Горбачевской

Ольга Мельник

Талантливая Ольга Мельник, которая уже участвовала в "Голосе страны", понимает, что может выйти из проекта из-за инцидента в предыдущем эфире. Девушка имела проблемы со здоровьем, из-за которых едва смогла выступить в вокальных поединках. Поэтому участники шоу подозревают, что Тина Кароль отдала авансом ей место в нокаутах.

Однако сама Ольга Мельник доказала обратное: мощным выступлением она покорила всех звездных судей. Девушка заняла первое кресло, подвинув Юрия Самовилова на "скамейку запасных".

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Ольги Мельник

Даниэль Салем

Последним из участников команды Тины Кароль, который вышел на сцену "Голоса страны-10", стал Даниэль Салем. Знаменитый ведущий признался, что имеет большую ответственность, ведь в 13 выпуске выполнил особую песню "Я солдат". Харизматичный участник шоу вызвал овации в зале.

В то же время среди звездных судей возникли разногласия. Если Монатик и Потап стали на защиту других участников шоу, то Дан Балан неожиданно заявил, что Даниэль Салем больше, чем другие – смог покорить зрителей. Тина Кароль прислушалась к совету коллеги и отдала кресло вокалисту, попрощавшись с Артемом Семеновым.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление Даниэля Салема

В прямые эфиры с Тиной Кароль прошли Даниэль Салем, Анна Трубецкая, Дарья Полоротова и Ольга Мельник. Во время кражи кнопку нажали Потап и Натся Каменских. Звездные супруги решили дать второй шанс Виталию Окс. В последний момент Монатик также решил нажать кнопку. Он спас Юрия Самовилова.

Главным сюрпризом выпуска стало появление на сцене мамы Дана Балана – Людмилы. Она исполнила песню и тронула своего сына словами поддержки.

"Голос страны 10 сезон" 13 выпуск: смотреть онлайн-выступление мами Дана Балана

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских – известная украинская супружеская пара, которая активно развивает свои музыкальные проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярный и за пределами Устраны. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети", а вот для Насти Каменских такое шоу стало новинкой в ее карьере.

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!"и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Устраны и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. В 2019 году он стал наставником Оксаны Мухи в 9 сезоне проекта "Голос страны" и одержал с ней победу.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремит 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.