Специально к Пасхе команда "Голоса страны" подготовила выпуск, в котором собрала все лучшие выступления участников шоу за последние 10 лет. Такой подарок зрителям создатели проекта сделали из-за отмены прямых эфиров 10 сезона вследствие карантинных ограничений в Украине.

Последние выпуски "Голоса страны" 10 сезон были посвящены вокальным нокаутам исполнителей, которые разделили не на 2 выпуска, а на 4. 15 апреля стало известно, что суперфинал шоу состоится, но в виртуальном формате, 26 апреля. Поэтому 19 апреля можно было насладиться предпоследним выпуском 10 сезона, в котором показали самые яркие выступления всех участников последних 10 лет.

Интересно Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу

Лучшие выступления "Голоса страны" за последние 10 лет

Александр Клименко – Материнська любов: смотреть видео онлайн

Сергей Асафатов – Вахтерам: смотреть видео онлайн

Александра Зарицкая (KAZKA) – Price Tag: смотреть видео онлайн

Даниэль Салем – Ноль Семь: смотреть видео онлайн

Анастасия Прудиус (KOLA) – Take Me To Church: смотреть видео онлайн

Юрий Самовилов – Englishman in New York: смотреть видео онлайн

Ингрет Костенко – Пташечка: смотреть видео онлайн

Юлия Коровко – Дим: смотреть видео онлайн

Андрей Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби: смотреть видео онлайн

Мелен Пасса – Bring It Back: смотреть видео онлайн

Екатерина Бегу – Dragostea Din Tei: смотреть видео онлайн

Мария Кондратенко – All good girls go to hell: смотреть видео онлайн

Злата Огневич – One Day: смотреть видео онлайн

Дарья Полоротова – Вабити: смотреть видео онлайн

Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне: смотреть видео онлайн

Виталий Окс – Lovely: смотреть видео онлайн

Анна Трубецкая – Полюс тяжіння: смотреть видео онлайн

Вера Кекелия – Спи собі сама: смотреть видео онлайн

Ерлан Баибазаров – Feel it still: смотреть видео онлайн

Константин Дмитриев (Konstantin) – Hello: смотреть видео онлайн

Ольга Мельник – Lovely: смотреть видео онлайн

Пьер Эдель – Whole Lotta Love: смотреть видео онлайн

Анастасия Балог – Bad guy: смотреть видео онлайн

Зианджа – Smashed into you: смотреть видео онлайн

Индира Едыльбаева – Мелодия: смотреть видео онлайн

Katya Chilly – Свєтліца: смотреть видео онлайн

Назар Яцишин – Shallow: смотреть видео онлайн

Татьяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край: смотреть видео онлайн

Максим Перепелица – Bad guy: смотреть видео онлайн

Екатерина Степура – Don’t kill my vibe: смотреть видео онлайн

Никита Алексеев (Alekseev) – Let’s Get It Started: смотреть видео онлайн

Лида Ли – Bang Bang: смотреть видео онлайн

Влад Каращук (LAUD) – Running: смотреть видео онлайн

Сергей Роман – Грушечка: смотреть видео онлайн

Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня: смотреть видео онлайн

Анастасия Картвелишвили – На районе: смотреть видео онлайн

Марта Адамчук – Я вернусь: смотреть видео онлайн

Дарья Петрожицкая – Голубка: смотреть видео онлайн

Наталья Могилевская – Я завелась: смотреть видео онлайн

Роман Сасанчин – Luna Tu: смотреть видео онлайн

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремел 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.