Лучшие выступления "Голоса страны" за последние 10 лет
Специально к Пасхе команда "Голоса страны" подготовила выпуск, в котором собрала все лучшие выступления участников шоу за последние 10 лет. Такой подарок зрителям создатели проекта сделали из-за отмены прямых эфиров 10 сезона вследствие карантинных ограничений в Украине.
Последние выпуски "Голоса страны" 10 сезон были посвящены вокальным нокаутам исполнителей, которые разделили не на 2 выпуска, а на 4. 15 апреля стало известно, что суперфинал шоу состоится, но в виртуальном формате, 26 апреля. Поэтому 19 апреля можно было насладиться предпоследним выпуском 10 сезона, в котором показали самые яркие выступления всех участников последних 10 лет.
Интересно Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Лучшие выступления "Голоса страны" за последние 10 лет
Александр Клименко – Материнська любов: смотреть видео онлайн
Сергей Асафатов – Вахтерам: смотреть видео онлайн
Александра Зарицкая (KAZKA) – Price Tag: смотреть видео онлайн
Даниэль Салем – Ноль Семь: смотреть видео онлайн
Анастасия Прудиус (KOLA) – Take Me To Church: смотреть видео онлайн
Юрий Самовилов – Englishman in New York: смотреть видео онлайн
Ингрет Костенко – Пташечка: смотреть видео онлайн
Юлия Коровко – Дим: смотреть видео онлайн
Андрей Хайат (KHAYAT) – В кінці греблі шумлять верби: смотреть видео онлайн
Мелен Пасса – Bring It Back: смотреть видео онлайн
Екатерина Бегу – Dragostea Din Tei: смотреть видео онлайн
Мария Кондратенко – All good girls go to hell: смотреть видео онлайн
Злата Огневич – One Day: смотреть видео онлайн
Дарья Полоротова – Вабити: смотреть видео онлайн
Анна Корсун (MARUV) – Помоги мне: смотреть видео онлайн
Виталий Окс – Lovely: смотреть видео онлайн
Анна Трубецкая – Полюс тяжіння: смотреть видео онлайн
Вера Кекелия – Спи собі сама: смотреть видео онлайн
Ерлан Баибазаров – Feel it still: смотреть видео онлайн
Константин Дмитриев (Konstantin) – Hello: смотреть видео онлайн
Ольга Мельник – Lovely: смотреть видео онлайн
Пьер Эдель – Whole Lotta Love: смотреть видео онлайн
Анастасия Балог – Bad guy: смотреть видео онлайн
Зианджа – Smashed into you: смотреть видео онлайн
Индира Едыльбаева – Мелодия: смотреть видео онлайн
Katya Chilly – Свєтліца: смотреть видео онлайн
Назар Яцишин – Shallow: смотреть видео онлайн
Татьяна Решетняк (TAYANNA) – Край, мій рідний край: смотреть видео онлайн
Максим Перепелица – Bad guy: смотреть видео онлайн
Екатерина Степура – Don’t kill my vibe: смотреть видео онлайн
Никита Алексеев (Alekseev) – Let’s Get It Started: смотреть видео онлайн
Лида Ли – Bang Bang: смотреть видео онлайн
Влад Каращук (LAUD) – Running: смотреть видео онлайн
Сергей Роман – Грушечка: смотреть видео онлайн
Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня: смотреть видео онлайн
Анастасия Картвелишвили – На районе: смотреть видео онлайн
Марта Адамчук – Я вернусь: смотреть видео онлайн
Дарья Петрожицкая – Голубка: смотреть видео онлайн
Наталья Могилевская – Я завелась: смотреть видео онлайн
Роман Сасанчин – Luna Tu: смотреть видео онлайн
Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.
Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2020 году прогремел 10 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.
Читайте также
-
Любовный гороскоп на 20 – 26 апреля 2020 для всех знаков Зодиакасегодня , 08:30
-
20 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот деньсегодня , 08:30
-
Гороскоп на 20 апреля для всех знаков зодиакасегодня , 05:05
-
Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя британскими изданиямисегодня , 10:04
-
Участница шоу "Холостяк" призналась, что делала ринопластикусегодня , 11:21
-
Миранде Керр – 37: секреты счастья и гармонии от бывшего ангела Victoria's Secretсегодня , 09:17