Голос страны 9 сезон 5 выпуск: легендарные хиты в исполнении участников и забавные шутки Потапа

Развлекательный проект "Голос страны 9" продолжает поражать зрителей талантами. В воскресенье, 17 февраля, состоялся 5 выпуск "слепых прослушиваний", так ряды участников шоу пополнились новыми голосами.

За кулисами шоу "Голос страны 9" бушуют настоящие страсти. Немало талантливых певцов стремятся развернуть своим выступлением кресла звездных тренеров – Дана Балана, Тины Кароль, Монатика и Потапа. Однако мест в командах остается все меньше, что заставляет конкурсантов изрядно волноваться.

Читайте также: Голос страны 9 сезон 4 выпуск: какие страсти бушевали на сцене и кто из участников прошел дальше

Не меньшее напряжение царит и в судейских рядах. Каждый из звездных наставников стремится пригласить в свою команду самородков, которые смогут составить достойную конкуренцию в финале и получить главный кубок шоу "Голос страны 9". Кто же из талантливых певцов получил счастливый билет в следующий этап проекта – читайте в материале LifeStyle 24.

Открыла пятый эфир "слепых прослушиваний" группа Leon Voci. Львовяне признались, что своими каверами стремятся разрушать привычные стереотипы относительно оперного вокала. Четыре талантливы артиста выбрали нелегкую песню из репертуара легендарной группы Queen, которая помогла Leon Voci развернуть кресло Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление группы Leon Voci

Покорить сцену шоу "Голосу страны" решила и Мария Никулина. Девушка едва оправилась от потери близкого человека, поэтому только в 9 сезоне решила присоединиться к вокальному проекту. Чувственной песней она стремится показать, что в любой сложной ситуации всегда есть то, ради чего стоит жить. Мария Никулина не смогла обернуть только кресло Дана Балана. Долго не раздумывая, талантливая вокалистка выбрала команду Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Никулиной

Показать свои вокальные данные, решил и победитель второго сезона шоу "Танцы со звездами" Сергей Костецкий. Хореографа и владельца танцевальных студий, который уже 6 лет занимается вокалом, пришли поддержать его коллеги. Зажигательные ритмы песни Элвиса Пресли заставили подняться весь зал, а мастерское пение развернуло кресло Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Сергея Костецкого

Еще с детства Дария Телитченко мечтала стать певицей. Однако все вокальные шоу не приносили ей успеха, ведь как участники, так и судьи указывали девушке на пышные формы. Следовательно Дария Телитченко выбрала "Голос страны", где не оценивают внешность, а выбирают только за потрясающий вокал. Песня Гайтаны очаровала Потапа и Монатика, которые сошлись в борьбе за певицу. Дария выбрала зажигательного Монатика.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Телитченко

Читайте также: Голос страны 9 сезон 2 выпуск: необычные музыкальные стили участников и ухаживания тренеров

Следующим на сцену вышел Даниил Однораленко, который признался, что будет петь для Тины Кароль. Артистку парень считает своим кумиром и добавил, что именно ее песни дарят свет в прифронтовые будни на Донбассе. Житель Константиновки выбрал песню, которая поразила Тину Кароль оригинальностью.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниила Однораленко

Поклонница комедии "Скажене весілля" Карина Соколовская получила поддержку от всех актеров, а некоторые из них пришли на кастинг "Голоса страны". Девушка выбрала песню подопечных Потапа "Луч". Однако Карина не сумела обернуть кресла тренеров.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Карины Соколовской

Из Латвии приехала и кавер-певица Яна Клявина. Девушка призналась, что вся Прибалтика слушает украинские песни, поэтому она пришла на "Голос страны", чтобы получить мотивацию и советы по дальнейшему развитию. Яну выбрали Тина Кароль и Потап, от чего она не сдержала пения.

Для меня Украина всегда была сильна талантами. Поэтому я ехала сюда за наставником, который скажет, как мне дальше идти, – призналась Яна Клявина.

Девушка колебалась, но решила выбрать Тину Кароль, которая является для нее кумиром.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Яны Клявиной

Читайте также: Голос страны 9 сезон 1 выпуск: кто покорил звездных судей потрясающим пением

Молодой радиоведущий Владимир Заячковский решил покорить зрителей и судей "Голоса страны". Зажигательный одессит, который уже имеет опыт выступлений на сцене в "Лиге смеха", выбрал жизнерадостную песню Don't Worry Be Happy, которая стала билетом в команду Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Зайончковского

А вот жительница города Ковель решила реализовать совет Кузьмы Скрябина. Послушав пение Натальи Корниленко, артист посоветовал идти на большую сцену. Девушка решилась сделать первый шаг к миру шоу-бизнеса и посвятить свое участие в шоу Скрябину. Вокалистка тронула Потапа и попала в его команду.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Корниленко

Россиянин Евгений Попов с детства мечтал стать артистом, однако проблемы с лишним весом становились на пути успеха. Парень признался, что благодаря музыке он вернул веру в себя. Но пройти в следующий этап вокального проекта так и не сумел.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Евгения Попова

После успеха на "Славянском базаре" в 2007 году Наталья Краснянская разочаровалась в мире шоу-бизнеса и думала, что никогда больше не выйдет на сцену. Талантливая вокалистка решила вновь вернуться к музыке, приняв участие в "Голосе страны". На пение девушки в последние секунды обернулся Монатик.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Краснянской

Читайте также: Тренеры 9 сезона "Голоса страны" в Украине

Покорять звездных судей и зрителей вышла и Светлана Гаева. Девушка, которая работает офис-менеджером, решила кардинально изменить свою жизнь и попробовать свои силы в вокальной карьере. Однако развернуть кресла тренеров она не смогла.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Светланы Гаевой

А вот Владислава Бердникова пыталась попасть на "слепые прослушивания" шоу на протяжении 5 лет. Одесситка не опускала руки и создала свою группу, которая выступает в городе. На проекте талантливая вокалистка хотела бы раскрыть свой творческий потенциал. Поможет ей в этом Монатик, который забрал девушку в свою команду.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владиславы Бердниковой

Завоевать свое место в шоу "Голос страны 9" вышла Анастасия Андреева. Зажигательная песня Уитни Хьюстон помогла энергичной певице покорить сердца трех звездных тренеров. И молодая одесситка захотела поработать с Тиной Кароль.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Анастасии Андреевой

Незабываемое выступление на шоу Арсен Журавель захотел посвятить своей маме. Парень рос без отца, поэтому уже в 13 лет начать учить других детей вокалу и зарабатывать первые деньги. Арсен уверенно выступил на проекте, развернув все кресла тренеров и сорвав овации в зале. После ожесточенной борьбы наставников он выбрал рэпера Потапа.

Голос страны 9 сезон 5 выпуск: смотреть онлайн-выступление Арсена Журавля

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети."

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос.Дети."

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.