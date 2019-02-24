Голос страны 9 сезон 6 выпуск: невероятные выступления, которые войдут в историю шоу

В командах звездных тренеров популярного проекта "Голос страны-9" остается все меньше мест. Поэтому вокалисты изо всех сил пытаются развернуть кресла тренеров и попасть в следующий этап шоу.

В воскресенье, 24 февраля, в Украине состоялся 6 выпуск популярного шоу "Голос страны-9". На сцену вышло немало талантливых вокалистов, которые завоевали себе последние места в командах Тины Кароль, Потапа, Монатика и Дана Балана. Кто сумел попасть в вокальных поединков – читайте в материале LifeStyle 24.

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Начал эфир кастинга Богдан Богославец из Ивано-Франковска. Парень с 7 лет занимается академическим вокалом и получил соответствующее образование. Свое дело он продолжил в сельской школе, где учительствует. Тина Кароль развернулась на голос Богдана Богославца. потому певец присоединился к ее команде.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богдана Богославца

Попробовать покорить судей Голоса и решила 16-летняя вокалистка из Беларуси Ангелина Василевская. Девушка с детства занимается музыкой, поэтому больше всего боится разочаровать своих родителей. На триумфальное выступление Ангелины развернулись все звездные тренеры, однако она выбрала Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ангелины Василевской

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Эффектно выступил на шоу и Энрикеш Жоао, который родился в многодетной семье в Анголе. Парень переехал в Днепр, где учится и работает учителем английского языка в детском саду. Участник проекта признался, что иногда выступает на праздниках и мечтает в будущем стать артистом. Из трех тренеров-мужчин Энрикеш избрал Дана Балана, став 13 участником в его команде.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Энрикеша Жоао

А вот 19-летняя студентка экономического факультета Вероника Швец выбрала достаточно сложную песню из репертуара Onuka. Чтобы изучать вокал, она создала собственную линию кожаных аксессуаров. Однако развернуть кресла звездных тренеров упорной Веронике не удалось.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Вероники Швец

Покорить большую сцену стремится Николай Запорожан. У него слабое зрение, но поддержка его большой семьи и жены дают ему стимул к участию в шоу. Свое выступление Николай посвятил любимой Сильвии, которая несмотря на все невзгоды поддерживает мужа и верит в него. Он присоединился к команде Потапа.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Николая Запорожана

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Кроме этого, звездный тренер Потап выбрал для своей команды талантливую Аделину Шевченко, которая в свои 16 лет покинула родной Бердянск и отправилась в столицу покорять украинский шоу-бизнес. Сейчас девушка учится в эстрадно-цирковом училище и мечтает стать артисткой.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Аделины Шевченко

Талантливая вокалистка из Казахстана Виктория Боцвина сумела стать последней участницей команды Тины Кароль. 18-летняя девушка, которая является членом клуба бардов в родном городе, настолько оригинально спела, что сначала ее звездная наставница решила, что на сцене – дуэт.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Боцвиной

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Следующим покорять сцену вышел Артем Алексеенко. Парень работает в Национальной заслуженной академической капелле "Думка" и является ее самым молодым участником. Но несмотря на такой опыт он не сумел развернуть придирчивых судей, которые держат последние места для особых голосов.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Алексеенко

Одесский часовщик Андрей Карпов мечтает, чтобы весь мир узнал о нем, как об артисте. Голос страны для мужчины – первая ступень в достижении замысла. Потрясающий вокал в стиле Джастина Тимберлейка развернул кресла Потапа и Монатика. После колебаний Андрей Карпов не выбрал рэпера, отдав предпочтение харизматичному Дмитрию Монатику.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Карпова

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Екатерина Гудым, которая является пианисткой и преподавателем в детской музыкальной студии, потрясла диапазоном своего голоса. Перед выступлением девушка призналась, что петь ее научила мама и отдала талантливую дочку в консерваторию. Оба тренера, у которых остались последние места в командах, пригласили Екатерину Гудым к сотрудничеству. Певица, по совету своих воспитанников, выбрала Потапа.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Гудым

Но если одни вокалисты с легкостью получают возможность идти во второй этап, Герман Романченко уже в седьмой раз борется за место в шоу "Голос страны". После каждой неудачной попытки мужчина возвращался в родное Запорожье и работал над ошибками. В последние секунды выступления Герман сумел развернуть два судейских кресла и присоединился к команде Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Германа Романченко

Начинающая певица Владислава Песоцкая очень переживала, что в командах звездных тренеров осталось всего 2 места. Девушка убеждена, что и для любителей есть место на вокальном проекте. Однако развернуть кресла Дана Балана и Монатика она не смогла.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владиславы Песоцкой

После трагической смерти матери Екатерину Гулюк с 5 лет воспитывала бабушка. Именно она обратила внимание на вокальные данные девочки и настаивала, чтобы она училась в музыкальной школе. Держа интригу, Потап нажал кнопку в последние секунды выступления Екатерины Гулюк.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Гулюк

На сцену Голоса вышел участник Евровидения-2015 от Молдовы Паша Парфений. Вокалист давно не выходил на большую сцену, поэтому с удовольствием спел фрагмент любимой песни Майкла Джексона. Молдавский артист убежден, что гражданин другой страны тоже может стать победителем Голоса страны-9. Своим выступлением Паша Парфений сорвал овации в зале, однако не развернул звездные кресла.

Голос страны 9 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн – выступление Паша Парфений

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получил немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и"Голос. Дети."

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос. Дети."

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!"и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру в группе "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать соло и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страны Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.