Голос страны 9 сезон: какие песни привели в финал шоу Андрея Хайата

Андрей Хайат – один из претендентов на победу в шоу "Голос страны-9". Вокалист из первого "слепого прослушивания" поразил звездных судей оригинальной манерой пения. Его особый стиль Тина Кароль решила не менять, а наоборот помогла ему раскрыть новые возможности голоса.

Уже в воскресенье, 21 апреля, Украина узнает имя победителя вокального шоу "Голос страны 9 сезон". А пока организаторы готовятся к грандиозному финалу проекта, журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, какие выступления участников привели их к решающему этапу конкурса.

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Андрей Хайат пришел на кастинги "Голоса страны-9" неуверенным, что его манера исполнения песен понравится кому-то. Парень из небольшого города Знаменка не успел попасть на кастинг в 2017 году, поэтому в течение года работал над композицией, созданной еще во времена Киевской Руси. К фольклорной песне Андрей Хайат добавил современные биты, сделав трек уникальным.

Он стал первым участником 9 сезона "Голоса страны", который сумел развернуть все кресла звездных тренеров. Андрей Хайат, не колеблясь, выбрал команду Тины Кароль и, видимо, не прогадал. Поп-дива сумела по-разному показать его голос и подобрала для него эффектные постановки.

Говорят, что чудес не бывает, но я, как никто другой, знаю, что это не так. Вы – мое главное чудо! Ваша поддержка и вера помогают мне просыпаться с ощущением полного счастья в душе и вдохновляют "находить новые цвета" украинской песни. Без вас этого бы никогда не произошло и я сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать ваше доверие в суперфинале,

– признался Андрей Хайат.

Какой путь прошел участник "Голоса страны-9" – смотрите в видео его выступлений.

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