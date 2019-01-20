Голос страны 9 сезон 1 выпуск: кто покорил звездных судей потрясающим пением

В воскресенье, 20 января, в Украине стартовало одно из самых популярных развлекательных шоу – "Голос страны 9". Чем запомнится первый выпуск проекта – смотрите в нашем материале.

Популярное шоу "Голос страны 9" привлекло внимание меломанов, так как, по словам Монатика, оно будет очень особенным. Следовательно тысячи людей с нетерпением ждут грандиозную премьеру, и на их глазах будут открываться новые таланты и зарождаться звезды.

Читайте также: Тренеры 9 сезона "Голоса страны" в Украине

Решать судьбу участников на кастингах шоу будут звездные судьи, которые заняли свои кресла на первом "слепом прослушивании". Тина Кароль, Монатик, Потап и молдавский поп-певец Dan Balan будут бороться за лучших вокалистов, чтобы вместе с ними впоследствии победить на шоу.

Первым на сцену вышел боксер из Одессы Вячеслав Кретов. 30-летний мужчина настолько проникновенно исполнил песню "Skin" Rag'n'Bone Man, что все звездные тренеры, кроме Тины Кароль, повернулись к Вячеславу. Однако спортсмен выбрал Dan Balan.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Вячеслава Кретова

Своеобразной "Мисс яркость" на шоу стала Марина Фижделюк. Гуцулка эмоционально исполнила песню "Коломийка". К девушке повернулись Dan Balan и Потап, однако Марина выбрала зажигательного молдавского артиста, с которым уже успела станцевать гуцулку.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Фижделюк

Следующей покоряла шоу Роксолана Сирота, которая занимается агробизнесом. Девушка исполнила песню "New Rules". На пение львовянки обернулся только Потап.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Роксоланы Сироты

Читайте также: Почему Dan Balan согласился быть звездным судьей "Голоса страны 9": откровенное признание поп-певца

А вот 16-летняя Яна Клисовская выбрала популярную песню группы KAZKA "Поплакала". Однако ни один из звездных тренеров не выбрал девушку в свою команду.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Яны Клисовской

Следующий участник не смог в прошлом сезоне попасть на "Голос страны", поэтому Андрей Хайат все это время готовился к шоу. Он первый развернул все четыре кресла судей, исполнив песню "В кінці греблі шумлять верби". Однако выбрал он Тину Кароль.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хайата

Виталий Лашко спел на проекте песню "Синяя вечность". Харьковчанин потряс своим пением, но в следующий этап шоу он не попал.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виталия Лашко

Не обошел возможность попасть на шоу тамада Андрей Хорисенко, который сделал кавер-версию песни Монатика. Из трех звездных судей парень выбрал своего кумира, чей хит принес ему успех.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хорисенко

Ксения Бахчалова, которая имеет недостатки зрения, вышла на сцену с песней "Крила". Девушка очень чувственно исполнила трек, умилив зрителей и судей. Ксения присоединилась к команде Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Бахчаловой

На украинском проекте появился харизматичный представитель Омана. Хайтхам Мохаммед очаровал всех арабскими мотивами и попал в команду Dan Balan.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Хайтхама Мохаммеда

Одесситка Богдана Ренк зажгла на проекте с рок-хитом "Hero". Ритмичная песня помогла ей попасть в команду Потапа.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богданы Ренк

Решилась на участие в шоу и 68-летняя Лидия Горошко. Женщина исполнила песню

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лидии Горошко

Настоящей неожиданностью для звездных судей стало выступление певца Владимира Ткаченко, который сменил свое имя на Дэвид Аксельрод. Муж Елены Мозговой сорвал овации зрителей и с легкостью получил расположение от всех членов жюри. Однако слова Тины Кароль убедили артиста выбрать именно ее команду.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода

Результаты первого выпуска шоу "Голос страны"

Команда Dan Balan:

Вячеслав Кретов;

Команда Тины Кароль:

Команда Монатика:

Команда Потапа:

Роксолана Сирота

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получил немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос.Дети"

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос.Дети"

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!"и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос.Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страны Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.