Оксана Муха – победительница шоу "Голос страны-9": биография

В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся финал одного из самых популярных вокальных шоу – "Голос страны-9". По результатам зрительского голосования, победу на проекте одержала певица Оксана Муха, которая представляла команду Дана Балана.

В грандиозном финале на сцену "Голоса страны-9" вышли финалисты проекта Андрей Хайат, Виктория Олейник, Оксана Муха, Карина Арсентьева и звездные гости. Феерические постановки и мощные выступления поразили всех зрителей. Но самым ожидаемым был момент объявления результатов голосования. По итогам, победительницей проекта стала Оксана Муха.

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На популярный проект талантливая львовянка пришла, не имея надежды, что станет триумфатором. 37-летняя Оксана Муха разительно отличалась от других участников проекта, так как с первой ноты ее проникновенного пения весь зал затаил дыхание. Главной целью певицы было "не дать погибнуть песням", которые создала легендарная Квитка Цисык. И с этой задачей Оксана Муха справилась невероятно.

Самым важным моментом в моей жизни был тот день, когда я впервые услышала Квитку Цисык еще ребенком. Рожденная за океаном, в американской среде, она настолько тонко чувствовала украинскую песню. Она пела душой,

– рассказала с восторгом Оксана Муха.

Талант певицы разглядел Дан Балан, который и пригласил ее в свою команду. Молдавский артист признался, что благодаря Оксане Мухе он познал красоту украинской культуры и народной песни.

Голос страны 9 сезон 1 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оксаны Мухи

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В финале "Голоса страны-9" молдавский артист специально для их дуэта написал песню по мотивам народной композиции. Дан Балан впервые спел на украинском языке, чем поразил всех зрителей.

Голос страны 9 сезон 14 выпуск: смотреть онлайн – дуэт Дана Балана и Оксаны Мухи

Оксана Муха сумела влюбить в свое пение не только звездного тренера, но и всех зрителей шоу. В полуфинале за чувственную львовянку свои голоса отдали 90% поклонников проекта.

В то же время соперники Оксаны Мухи с самого начала были убеждены, что она – сильный конкурент. Вокалистку поддержали не только зрители в Украине, но и за ее пределами. В частности, родственники Квитки Цисык поблагодарили вокалистку за то, что она продолжает дело их легендарной артистки.

Голос страны Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространился по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.