Тренеры 9 сезона "Голос страны" в Украине

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Голос страны 2019 - дата выхода, начало 9 сезона шоу Голос страны в Украине
Тренеры 9 сезона "Голос страны" в Украине / 1plus1.ua

Первый эфир "слепых прослушиваний" нового девятого сезона вокального шоу "Голос страны" зрители увидят 20 января 2019 года. Новый этап проекта стартует с измененным судейским составом.

Об этом сообщили на сайте 1+1.

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Тренерами "Голоса страны" 9 станут певица Тина Кароль, певец MONATIK, шоумен и продюсер Потап и поп-певец Dan Balan.

Народная артистка Украины Тина Кароль за судейское кресло садиться в шестой раз, к ней присоединяется лидер группы MOZGI Алексей Потапенко, однако судейство он возглавит в пятый раз.

голос країни 9 сезон
Голос страны 9 сезон

Впервые к тренерам "Голоса страны" присоединится певец MONATIK, однако певческое шоу не является для него новинкой, ведь ранее он был наставником в детском проекте "Голос. Дети". Впервые телезрители увидят в судейском кресле поп-певца и композитора Dan Balan.

9 сезон шоу обещает открыть зрителям новые лица и таланты. Новый сезон пройдет под слоганом "Звезды среди нас". Известно, что команда "Голоса страны" прослушала более 10 тысяч вокалистов из Украины, а также из соседних стран. На "слепые прослушивания" попало около 100 участников, которые имели возможность побороться за участие в проекте и место в команде одного из звездных тренеров.

Напомним, 8 сезон песенного шоу "Голос страны" состоялся весной 2018 года на телеканале "1+1". За победу в финале "Голоса страны-8" боролись Елена Луценко (команда Сергея Бабкина), Анна Тринчер (команда Джамалы), Србуи Саргсян (команда Потапа), а также Андрей Рибарчук (команда Тины Кароль). Победу талантливой Елене Луценко принесла песня Нины Матвиенко "Колыбельная зари". Артистку ждали щедрые подарки в знак победы на проекте: она получила почетное звание "голоса страны", 3-месячную ротацию на ХитФМ, а также квартиру в ЖК "Счастливый".

Теги: LifeStyle Музыка Голос страны 9 сезон смотреть онлайн
Источник: 24 канал
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