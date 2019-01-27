Голос страны 9 сезон 2 выпуск: необычные музыкальные стили участников и ухаживания тренеров

Второй день "слепых прослушиваний" ошеломил звездное жюри развлекательного шоу "Голос страны 9". Немало талантливых вокалистов сумели развернуть кресла тренеров кастинга и попасть в следующий этап проекта.

Популярное шоу "Голос страны 9" продолжает поражать украинцев. Во втором эфире звездные судьи пополнили свои команды и воспользовались новинкой 9 сезона – кнопкой блокировки соперника. Кто первым нажал ее – читайте в материале LifeStyle 24.

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Второй эфир начала группа "Шпилясті бандуристи". Пятеро музыкантов мастерски исполнили песню "Щедрик" и привлекли внимание к закрытию единой школы кобзарей. Вокалисты присоединились к команде Потапа.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление группы "Шпилясті бандуристи"

Покорить сцену шоу вышел и житель Молдовы Даниэль Швец. Музыка помогла парню преодолеть онкозаболевание, поэтому, выздоровев, он решил стать певцом. Даниэль сумел повернуть четыре звездные кресла, но выбрал Монатика.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниэля Швеца

16-летняя Валерия Павлова выбрала ритмическую песню "Леля", которую поет TAYANNA. Однако композиция не принесла успех девушке в шоу.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Валерии Павловой

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Россиянка Анастасия Каманина сумела повернуть Потапа при первых аккордах песни. Девушка призналась, что пианистка и реперша, потому показала все свои умения на сцене. Анастасия выбрала Монатика и прошла в следующий этап шоу.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анастасии Каманиной

А вот харьковчанин Александр Мороз сумел поразить звездные жюри исполнением песни Dan Balan. Парень настолько точно скопировал манеру исполнения артиста, что Тина Кароль с улыбкой призналась, что это Dan. В конце концов Александр выбрал Монатика.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Мороза

Работник одесского завода Ярослав Кошельник решил реализовать свою мечту на "Голосе страны". Мужчина исполнил песню "Кохана" и попал в команду Потапа.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ярослава Кошельника

Артур Сошин еще 5 лет назад пробовал попасть в "Голос страны", однако не попал в эфиры. Да и в 9 сезоне проекта он не сумел повернуть кресла тренеров.

Голос страны 9 сезон 2 випуск: смотреть онлайн – выступление Артура Сошина

Молодая мама Виктория Ягич вышла на сцену с рок-песней. Она настолько поразила всех тренеров, что каждый из них сражался за девушку. Однако она выбрала Потапа, вызвав зависть у Dan Balan.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич

17-летняя Катрина Ханна из Киева выбрала очень сложную песню – "Only Time". Девушка не смогла попасть в следующий этап шоу.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Катрины Ханны

Братья Влад и Роман Таранцовы решили показать силу дуэта. Ребята заставили побороться за них Тину Кароль и Монатика. Однако в конце концов братья Таранцовы выбрали зажигательного артиста.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление братьев Таранцовых

А вот Кристина Сквирская пришла на проект, чтобы преодолеть комплексы. Девушка сбросила лишний вес и призналась, что впервые вышла на сцену. Монатик расчувствовался от "ангельского вокала" Кристины и забрал ее в свою команду.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Кристины Сквирской

Попробовать свои силы в шоу решила и Гульназ Хасанова. Девушку пришла поддержать певица Оля Цибульская, чью песню и исполнили на сцене "Голос страны". Вокалистка выбрала команду Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск смотреть онлайн – выступление Гульназ Хасановой

Последней на сцену вышла официантка Ника Тупылко. Девушка напомнила в пении Адель и развернула все четыре кресла тренеров. Однако Dan Balan решил заблокировать главного соперника – Монатика. В конце концов Ника выбрала Тину Кароль.

Голос страны 9 сезон 2 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ники Тупылко

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер, поп– и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страны

Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.