Голос страны 9 сезон 10 выпуск: кто преодолел вокальные нокауты и попал в четвертьфинал шоу

После вокальных поединков участников шоу "Голос страны 9 сезон" ожидают нокауты, в результате которых определятся имена певцов, которые пройдут в прямые эфиры. Стартовала ожесточенная борьба в 10 выпуске шоу.

Все меньше времени остается до первых прямых эфиров проекта "Голос страны 9 сезон". Затем участники шоу, которые покорили звездных тренеров на кастингах и поединках, попытаются завоевать себе билет в финальных поединков.

В 10 выпуске развлекательного проекта между вокалистами начались нокауты. Каждый участник команды Дана Балана, Тины Кароль, Потапа и Монатика вышел на сцену и представил сольное исполнение песни. Звездные тренеры из всех вокалистов должны выбрать всего 4, распрощавшись с другими талантливыми певцами.

Команда Монатика

Вокальные нокауты открыла команда Монатика. Первой вышла Дария Телитченко, которая стремится показать всем пышнотелым вокалисткам, что их комплексы не должны становиться препятствием для мечты. Вокалистка начала композицию This Is Me довольно робко, но уже внутри песни она продемонстрировала свой вокальный потенциал. Девушка заняла первый стул.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Телитченко

Продолжил вокальную битву Андрей Карпов, который признался, что само участие обычного часовщика в шоу – это уже успех. Многие участники команды Монатика считают его сильнейшим конкурентом.

Талантливый вокалист по-особенному спел известную песню Александра Пономарева "Зіронька". Популярный хит вызвал восторг в студии, а парень сумел подвинуть Дарию Телитченко с первого кресла.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Карпова

Искренняя Магдалена Паскар прикованная к коляске, однако во время пения она демонстрирует силу своего духа. "Она всегда растапливает сердца", – рассказали участники шоу, которые даже готовы уступить для певицы свое место в четвертьфинале.

Вокалистка спела чувственную песню группы "Один в каноэ", вызвав слезы у всех зрителей в зале. Монатик решил попрощаться с Магдаленой, не желая, чтобы девушка начала бороться за место в шоу, ведь она уже победила, выполнив свою миссию на проекте.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Магдалены Паскар

Покорять сцену вышли и братья Таранцовы. Большим их преимуществом является то, что они – единственный дуэт на проекте. Влад и Роман стремятся попасть в прямые эфиры, успешно исполнив композицию Made Of Love.

И хотя коллеги Монатика даже заявляли, что ребятам пора идти домой, однако звездный тренер отдал им второе кресло, в очередной раз сдвинув Дарию Телитченко.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Романа и Влада Таранцовых

Завоевать свое кресло в четвертьфинале вышла и Анна Волобуева. Девушка призналась, что с детства поет в церковном хоре, однако этого опыта ей не хватает, чтобы полностью обуздать волнение. Но на сцене она настолько искренне запела, что вызвала овации у зрителей. Анна Волобуева заняла третье место, в очередной раз потеснив Дарию Телитченко.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Анны Волобуевой

Претенденткой на победу в шоу является Алина Пидлужная. Монатик называет вокалистку космической из-за оригинальной манеры исполнения песен, чем могут похвастаться единицы артистов.

И хотя звездные тренеры были в восторге от интерпретации хита Wonderful Life, вокалистка с отчаянием восприняла свое выступление. Монатик отдал Алине Пидлужного четвертое место и распрощался с Дарьей Телитченко.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алины Пидлужной

Андрей Хорисенко выступил в вокальных нокаутах с романтической песней группы Maroon 5. Талантливый вокалист еще и успешный саунд-продюсер, поэтому Монатик откровенно признался, что хотел бы с парнем работать в дальнейшем.

Хит Андрей Хорисенко исполнил не в совершенстве, поэтому звездный тренер попрощался с вокалистом, попросив у него прощения за такое решение.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хорисенка

Команда Монатика в предыдущем эфире пополнилась невероятной вокалисткой – Гульназ Хасановой. Девушка рассказала, что новый тренер для нее открыл немало возможностей ее голоса, поэтому на сцену она вышла очень уверенно.

Но несмотря на феерическое выступление Гульназ Хасанова не получила желаемого места в четвертьфинале.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Гульназ Хасановой

Последней из команды Монатика на сцену вышла Виктория Олейник. Певица показала свою харизму и силу вокала, будучи со сломанной ногой. Теперь, когда девушка сняла гипс, все участники боятся ее как конкурента.

Потап заявил, что выступление Виктории Олейник был лучшим в 10 выпуске. Феерическое выступление девушки заставило задуматься Монатика и просить об изменении правил. После разрешения продюсеров звездный тренер попрощался с Анной Волобуевой, которая была на третьем месте и оставил в шоу харизматическую Викторию Олейник.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Олейник

Команда Потапа

Первой подопечной Потапа, которая вышла на нокаут, стала молодая мама с рокерским стилем Виктория Ягич. Вокалистка зажгла с энергичной песней Sweet Dreams, в которой полностью раскрыла свой талант. Все звездные тренеры отдали Виктории Ягич первое место, а Потап прислушивался к своим коллегам.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич

Следующей вышла одна из фавориток шоу Наталья Повстяная. Девушка побывала на детском "Голосе", поэтому уверенно знает, чего хочет достичь на проекте.

Певица смело нокаутировала всех потрясающим исполнением песни "Облиш". Эмоциональный трек вызвал шквал оваций в зале и среди звездных судей. Наталья Повстяная заняла второе место.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Натальи Повстяной

Обольстительная вокалистка Роксолана Сирота тоже является сильной конкуренткой на проекте. На сцене "Голоса страны" она исполнила сложную композицию из репертуара Кайли Миноуг, заставив зал аплодировать стоя.

"Вы хищная и опасная", – сказал Монатик, посоветовав девушке отдать второе место. Однако Потап предоставил ей следующее, третье кресло.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Роксоланы Сироты

Чувственный вокалист Ярослав Кошельник своим вокалом задерживает дыхание у многих женщин в Украине. Поэтому все его соперники убеждены: если онпопадет в прямые эфиры, получит большую поддержку зрителей.

На вокальных нокаутах Ярослав спел композицию "Дивлюсь я на небо", взбудоражив весь зал. Потап пригласил вокалиста на четвертое место.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ярослава Кошельника

Продолжила борьбу за билет в четвертьфинале Богдана Ренк. Девушка перед выступлением призналась, что ее родители отказались от нее, оставив на воспитание бабушке. На "Голосе страны-9" Богдана нашла такую ​​мощную поддержку, что не хочет это потерять.

Вокалистка ошеломила мощным голосом, мастерски исполнив песню The Hardkiss. Богдана Ренк заняла второе кресло, сдвинув других вокалисток.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богданы Ренк

Следующей на сцену вышла Марина Круть – вокалистка с бандурой, которую Потап "украл" в Монатика. Получив второй шанс, она не намерена опускать руки и сдаваться, поэтому готова по-настоящему бороться за место в проекте.

Девушка исполнила один из самых популярных хитов The Queen, чувственно сыграв на бандуре. Все единогласно посоветовали Потапу отдать вокалистке первое место, однако девушке отдали третье место.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Круть

Покорять сердца зрителей и бороться за место в прямых эфирах вышел Арсений Журавель. Парень трогательно спел хит Lady In Red, заставив всех затаить дыхание от высоких нот.

Только за то, что вокалист прислушивался к советам звездного тренера, Потап отдал ему второе кресло, автоматически сделав Арсения четвертьфиналистом.

Голос страны 9 сезон 10 выступление: смотреть онлайн – выступление Арсения Журавля

А вот группа "Шпилясті кобзарі" решили по-особенному исполнить композицию "Шампанскі очі". Яркое появление певцов поразил всех.

В зале сидел Дмитрий Шуров, который признался, что когда-то эту песню для своей жены Светланы написал Андрей Кузьменко. После смерти артиста он получил предложение от женщины перепеть особую песню. Поэтому трек под звук бандуры добавил еще большей уникальности.

Потап принес извинения Марине Круть и посадил "Шпилястих кобзарів" на четвертое место.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление "Шпилястих кобзарів"

Пожалуй, самым волнующим был выход на сцену Карины Арсентьевой. Перед выступлением певица призналась, что выбранная песня будет для нее настоящим вызовом. Все потому, что преподаватель по вокалу запрещал исполнять оперную композицию, подчеркивая, что Карина не готова к таким высоким нотам.

Но несмотря на все опасения наставника певица безупречно исполнила песню и раскрылась по-другому перед зрителями. Потап похвалил Карину Арсентьеву, назвав выступление лучшим в 10 выпуске.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн - выступление Карины Арсентьева

Команда Дана Балана

Дебютировал на нокаутах "Голоса страны-9" спортсмен Вячеслав Кретов, который сумел феерично открыть выступление команды Дана Балана. Вокалист с легкостью исполнил одну из самых известных песен The Queen.

"Я не ожидал, что будет настолько потрясающе", – признался Дан Балан, отдав первое кресло участнику проекта.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Вячеслава Кретова

Певица Оксана Муха сумела реализовать свой замысел в шоу – она ​​мастерски напоминает зрителям творчество легендарной Квитки Цисык. После выступлений девушки Дан Балан был в восторге от национальных песен.

На вокальных нокаутах она исполнила песню "Шуміла ліщина", вызвав восторг у всех участников "Голоса". Дополнила свое выступление Оксана Муха игрой на скрипке.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оксаны Мухи

Пожалуй, первенство в самых харизматичных выступлениях может получить радиоведущий Владимир Зайончковский. Любитель юмора с легкостью создал настоящее шоу на сцене и во время выступления пригласил Тину Кароль танцевать.

Хотя коллеги советовали Дану Балану посадить вокалиста на первое кресло, однако он направил Владимира на последнее, четвертое место.

Голос страны 9 сезон 10 выпуск: смотреть онлайн – выступление Владимира Зайончковского

