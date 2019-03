Голос страны 9 сезон 11 выпуск: кто из команды Тины Кароль и Дана Балана прошел в прямые эфиры

В воскресенье, 31 марта, на экраны вышел последний эфир нокаутов, в которых участники боролись за возможность попасть в прямые эфиры. С кем решил бороться за победу Дан Балан и какие вокалисты попали в команду четвертьфиналистов Тины Кароль – читайте в материале LifeStyle 24.

У каждого из участников "Голоса страны 9", кроме победы в проекте, есть цель попасть хотя бы в прямые эфиры, которые обычно начинаются после "нокаутов". Последний выпуск так называемого поединка, который режиссеры вместе со звездами и вокалистами снимают задолго до трансляции, состоялся в воскресенье, 31 марта.

За место на желаемом кресле, которое открывает дорогу в первый прямой эфир в проекте, боролись участники команд Дана Балана и Тины Кароль. Кто из вокалистов сумел удивить своего тренера на "нокаутах" и остался в заветном кресле, тем самым попав в четвертьфинал, – читайте дальше.

Команда Дана Балана

Вокальные нокауты в команде Дана Балана продолжила Екатерина Бегу. Девушка вышла на сцену и снова очаровала судей своим вокалом После выступления тренер вышел к девушке на сцену и нежно обнял ее. После этого Тина Кароль не очень удовлетворенно спросила, что искала Екатерина на сцене в первой половине песни. Дан Балан посадил участницу на первый стул.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу

Следующим на сцену вышел Энрикеж Жоао. С первый нот парень сорвал шквал аплодисментов от публики. Тренер сразу подскочил с места и начал танцевать, не скрывая восторга от исполнения Энрикежа. "Жить хочется. Мне нравится, что происходит сейчас в команде Дана Балана", – прокомментировал выступление парня Монатик. Однако сам Дан Балан решил не сажать парня ни на один из стульев.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Энрикежа Жоао

Третьим завоевывать место на стуле вышел Александр Мороз. Дан Балан "украл" парня во время вокальных боев команды Монатика. Свое выступление парень начал со знаменитой "лунной походки", поскольку тренер доверил ему исполнять песню легендарного Майкла Джексона "Who is it?". Дан Балан сказал, что он всегда будет поддерживать его, но не отдал ему ни одно из кресел.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Александра Мороза

Продолжил борьбу за место в четвертьфинале Гиорги Дарахвелидзе. Парень исполнил песню знаменитой украинской группы "Океан Эльзы" под названием "Сьюзи". Своим пением ему удалось доказать своему тренеру, что он может стать достойным участником четвертьфинала. Поэтому Владимир Зайончковский покинул проект, а Гиорги Дарахвелидзе сел на четвертый стул.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Гиорги Дарахвелидзе

Для яркой гуцулки Марины Фижделюк Дан Балан подобрал зажигательную, однако необычную для нее песню. Он предложил ей спеть на английском языке, что стало для нее настоящим испытанием. Несмотря на то, что тренер высказал Марине свое восхищение, он не смог предложить ей сесть ни на одно из кресел.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Фижделюк

Последним из команды Дана Балана бороться за место в прямых эфирах вышел на сцену Рафи Хейтам. Парень снова исполнял песню в привычном для него стиле, поэтому другие участники из команды звездного тренера возмущались по этому поводу.

Под конец выступления Рафи подошел к креслу Тины Кароль и сел на поручень возле нее, после чего поцеловал ее в щечку. Потап предложил посадить его на четвертое кресло, а Тина – на первое. Дан Балан согласился со своими коллегами, извинился перед Гиорги Дарахвелидзе и пригласил Рафи идти с ним в прямые эфиры.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Рафи Хейтама

Команда Тины Кароль

Последней к бою в "нокаутах" приступала команда неоднократной победительницы проекта "Голос страны" Тины Кароль. Звездная тренер доверила открывать выступления своей команды вокалисту с особым стилем подачи. На сцену вышел Андрей Хайат. Парень исполнял песню на украинском языке, играя при этом на баяне. Тина Кароль не смогла сдержать эмоций, поднялась с кресла и начала танцевать. Монатик сразу предложил сажать его на первое кресло.

Тина Кароль сказала ему, что для него есть одно место в проекте "Голос страны 9" и это первое место, посадив его на первый стул.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хайата

Второй на сцену вышла девушка, у которой, по словам других участников команды Тины Кароль, ангельский голос. Ксения Бахчалова сильно и без всяких погрешностей исполнила нежную композицию. Именно поэтому, по словам Тины Кароль, она посадила ее на первый стул. Ксения подвинула Андрея Хайата, что очень удивило вокалистов, которые сидели за кулисами и ждали своего выхода.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Бахчаловой

Следующей бороться за место в прямых эфирах вышла 70-летняя Лидия Горошко. Перед выходом на сцену Тина Кароль представила ее как младше себя. Лидия исполнила зажигательную украинскую песню, чем в очередной раз очаровала звездных тренеров. Тина Кароль низко поклонилась ей, однако не предложила ей ни одно из кресел. Звездная тренер заргументувала свой выбор тем, что для госпожи Лидии шоу стало так называемым стрессом, а она уже стала звездой для всей Украины.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Лидии Горошко

Следующим бороться за место в прямых эфирах вышел Даниил Однорадленко. Во время его выступления Тина Кароль хвалила его, выкрикивая "молодец" и танцуя возле своего кресла. Однако участники, которые сидели за кулисами, признавались, что не увидели резкого роста. Но Тина Кароль решила по-другому и посадила Даниила на третий стул.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Даниила Однорадленко

Разбавить сольные выступления на сцене "Голоса страны 9" вышел квартет Leon Voci. Ребята исполнили песню Александра Пономарева "З ранку до ночі". Тина Кароль была поражена выступлением квартета, выкрикивая слова восторга. Потап предложил посадить их на второе кресло, на котором сидел Андрей Хайат. Однако Тина Кароль предложила им третий стул, подвинув тем самым Даниила Однорадленко.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление квартета Leon Voci

Следующим вышел на сцену Артем Лиска. Тина Кароль спасла юношу, когда Дан Балан не выбрал его на вокальных поединках. Перед его выходом на сцену, тренер предупредила, что парень будет звучать совсем по-другому, чем раньше. И действительно, Артему удалось поднять с кресел и заставить танцевать всех тренеров. Тина Кароль посадила его на четвертое кресло, а это означает, что Даниил Однорадленко покинул 9 сезон "Голоса страны" навсегда.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Артема Лиски

Бороться за место в кресле, которое может открыть дорогу к прямым эфирам, вышел Дэвид Аксельрод. Ксения Бахчалова, которая автоматически стала первой четвертьфиналисткой в команде Тины Кароль, сразу сказала, что сейчас будет сильное выступление. И она не ошиблась. Публика стоя аплодировала Дэвиду после его выступления, а Тина Кароль сказала, что для него может предложить только первое место и никакое другое. К сожалению, Артему Лиске пришлось покинуть шоу "Голос страны 9 сезон".

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода

Мечтает попасть в прямые эфиры и задорная поклонница Тины Кароль Дарья Храмова. Девушка, которую считали копией звездного тренера, показала все возможности своего голоса. Она произвела большое впечатление на Потапа и Монатика, однако Тина Кароль указала на некоторые неточности в ее выступлении. По ее словам, именно это не смогло обеспечить ей место в четвертьфинале и подвинуть квартет Leon Voci. Дарья Храмова покинула шоу со словами благодарности Тине Кароль.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дарьи Храмовой

Последней из команды Тины Кароль бороться за место в четверть финале вышла Ника Тупилко. После невероятного выступления Дарьи Храмовой девушке было страшно выходить на сцену, но ей удалось доказать Тине Кароль, что именно она достойна прямых эфиров. Звездная тренер обратилась к квартету Leon Voci со словами благодарности. "У вас есть сцена, вас ждет мир, а ее, кроме бургерной, ничего не ждет. Только вы с таким большим сердцем, которое есть у вас, могли это понять", – сказала Тина Кароль, и предложила девушке четвертое кресло.

Голос страны 9 сезон 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ники Тупилко

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и "Голос.Дети."

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос.Дети."

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос.Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру в группе "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страны Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни. Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голоса страны", который откроет для зрителей новых артистов.