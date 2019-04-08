Голос страны 9 сезон 12 выпуск: эффектные постановки от тренеров и невероятные выступления

Долгожданные прямые эфиры для участников шоу "Голос страны 9" начались в воскресенье, 7 апреля. Тина Кароль, Дан Балан, Монатик и Потап устроили невероятное вокальное шоу. Однако каждому из тренеров пришлось попрощаться с двумя участниками из своих команд. Кому удалось пройти в полуфинал – читайте в материале LifeStyle 24.

И зрители, и тренеры, и участники шоу "Голос страны 9" с нетерпением ждали прямые эфиры. Для кого-то из вокалистов опыт выступлений вживую был первым, поэтому им пришлось бороться со страхом и волнением. А тренеры в свою очередь увидели своих подопечных с другой стороны, в более сложных и стрессовых условиях. Какие номера продемонстрировали участники вокального шоу и кто попал в полуфинал – читайте дальше.

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Команда Тины Кароль

Открывать прямые эфиры Тина Кароль доверила Дэвиду Аксельроду. Исполнитель спел песни легендарной группы Queen, получив аплодисменты от публики с первых секунд выступления. Тина Кароль выразила участнику множество слов восхищения, не сделав ни одного замечания к вокалу.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода

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Следующей показать свой вокальный номер вышла девушка, которой все говорили, что ее внешность не подходит для большой сцены. Однако своим примером Ксения Бахчалова доказывает, что ее ангельский голос достоен побед. В прямом эфире "Голоса страны 9" девушка спела песню "Путь домой", посвятив ее своему парню Александру.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ксении Бахчаловой

Третьей покорять слушателей вышла бывшая работница бургерной Ника Тупилко. Шоу "Голос страны 9" стало для нее большим шансом на будущее и первой большой сценой. Выступление девушки в прямом эфире было довольно сексуальным и, как всегда, сильным. Дан Балан назвал ее вокальный номер "магией и только".

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Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Ники Тупилко

И закрывал выступления команды Тины Кароль исполнитель с особым тембром Андрей Хайат. Парень дал новое дыхание легендарной украинской песне "Ой чий то кінь стоїть". Он называет своей миссией донести фольклор до молодежи, осовременивая его. Потап назвал Андрея открытием проекта и открытием Украины. Тина Кароль также засыпала парня комплиментами.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хайата

По результатам голосования зрителей первым полуфиналистом стал Андрей Хайат, получив наибольшее количество сообщений и звонков от поклонников. А Тина Кароль отдала свой голос Дэвиду Аксельроду. С ними она будет бороться за победу в "Голосе страны 9".

Команда Монатика

Открывать выступления своей команды Монатик доверил ребятам, которые изменили историю шоу, став первым дуэтом, что попал в прямые эфиры. Братья Влад и Роман Таранцовы зажгли тренеров и публику, заставив танцевать зажигательным выполнением. Ребята получили много похвалы от своего тренера и от Потапа.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Влада и Романа Таранцовых

Ради Алины Подлужной Монатику пришлось изменить правила шоу "Голос страны 9". Девушка с особой музыкальной подачей и необычным тембром очаровала чувственным выступлением, спев песню Скрябина "Мовчати".

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Алины Подлужной

Часовщик Андрей Карпов из Одессы с ярким тембром поразил невероятным вокальным номером и зажигательным выполнением. Монатик заверил его, что многие мечтают о таком тембре и голосе.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Карпова

Виктория Олейник, которая несколько выпусков подряд пела, сидя в кресле из-за сломанной ноги, к первому прямому эфиру сняла гипс и оставила костыли. Девушка, которая очаровывала зажигательными песнями, поразила чувственным вступлением с композицией California Dreamin'. Монатик сделал комплимент девушке, отметив, что ее энергия ощущалась даже тогда, когда она сидела в кресле, а также сказал, что гордится ею.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Олейник

По результатам голосования зрителей первой полуфиналисткой команды звездного тренера стала Виктория Олейник, получив наибольшее количество сообщений и звонков от поклонников. А Монатик выбрал Андрея Карпова.

Команда Потапа

Первой выступить в прямом эфире из команды Потапа вышла Виктория Ягич. Женщина, воспитывающая двух маленьких сыновей и поддерживает уют в доме, изрядно поражает своей рокерской подачей. Однако для дебюта в прямом эфире, она выбрала песню, в которой хотела подчеркнуть свою женственность и доказать, что сексуальными могут быть не только девушки с параметрами 90-60-90.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич

Одесситка Богдана Ренк своим успехом в проекте обязана своей бабушке, которая заменила ей мать и отца и посвятила свое выступление ей. Девушка исполнила хит весны "Ахрана атмена", чем поразила публику "Голоса страны 9".

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богданы Ренк

Единственный парень из команды Потапа, который с первого эфира очаровал сильным голосом, Арсений Журавель появился на сцене в ярком костюме и показал невероятное выступление. Монатик назвал исполнение Арсения лучшим за весь вечер.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Арсения Журавля

Закрывала выступления команды Потапа девушка из "помидорного города" Карина Арсентьева. Хрупкая и нежная Карина на сцене превращается в украинскую Уитни Хьюстон, очаровывая невероятно сильным голосом.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Арсентьева

По результатам голосования зрителей первой полуфиналисткой в ​​команде Потапа стала Виктория Ягич, получив наибольшее количество сообщений и звонков от поклонников. А голос тренера достался Карине Арсентьевой.

Команда Дана Балана

Открывала выступления команды Дана Балана девушка, с которой звездный тренер записал песню, сразу после того как она попала его в команду. Екатерина Бегу стала рекордсменкой на YouTube из всех участников "Голоса страны 9". В прямом эфире девушка исполнила песню Hello, пленив сильным голосом и уверенностью в исполнении.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу

Следующим на сцену вышел Вячеслав Кретов. С первых нот парень очаровал сильным вступлением, которым поднял с кресел и публику и тренеров. Он спел популярную песню группы "Океан Эльзы" под названием "Сонце". Парню удалось оправдать все ожидания своего тренера, поэтому он получил большую похвалу от Дана Балана.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Вячеслава Кретова

видео будет позже...

Третьим бороться за место в полуфинале вышел Рафи Хейтам. Парень снова очаровал всех своим особым исполнением восточных композиций. Ему аплодировали стоя все тренеры "Голоса страны 9", а Потап отметил, что в Дана Балана чрезвычайно сильная команда.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Рафи Хейтама

видео будет позже...

Последней на сцену "Голоса страны 9" в четвертьфинале вышла львовянка Оксана Муха, голос которой сравнивают с голосом легендарной Квитки Цисык. Девушка еще раз очаровала нежным исполнением и чувственным выступлением.

Голос страны 9 сезон 12 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оксаны Мухи

видео будет позже...

По результатам голосования зрителей первой полуфиналисткой команды звездного тренера стала Оксана Муха, получив наибольшее количество сообщений и звонков от поклонников. А Дан Балан предпочел Рафи Хейтама.

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер и поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако за славу он боролся тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру из группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.