Голос страны 9 сезон 13 выпуск: феерические выступления с тренерами и борьба за место в финале

Сильнейшие вокалисты проекта "Голос страны 9 сезон" борются за возможность попасть в финал. Уже в воскресенье, 14 апреля, все сторонники развлекательного шоу узнают имена претендентов на победу. В финал попадут всего 4 участника.

До полуфинала шоу "Голос страны 9 сезон" дошли Андрей Хайят и Дэвид Аксельрод (команда Тины Кароль), Виктория Олейник и Андрей Карпов (команда Монатика), Виктория Ягич и Карина Арсентьева (команда Потапа), Оксана Муха и Рафи Хейт (команда Данная Балана ). Именно они претендуют на победу вокального проекта.

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Во время прямого эфира талантливые вокалисты исполнили сольную песню, которая сопровождалась эффектной постановкой. Кроме этого, участники спели в дуэте со своими звездными тренерами. Какое выступление сорвет овации и кто станет суперфиналистом шоу – читайте в материале LifeStyle 24.

Открывали полуфинал "Голоса страны-9" поп-группа "Время и Стекло", которые представили свою новую песню "Дым". Танцевальные ритмы и непревзойденное исполнение заставили тренеров аплодировать стоя. Именно артисты из группы "Время и Стекло" станут звездными судьями шоу "Голос. Дети".

Команда Дана Балана

Первой из конкурсантов на сцену вышла Оксана Муха. На проект вокалистка пришла, чтобы показать всем творчество легендарной Квитки Цисык. Благодаря современным технологиям певица воспроизвела композицию со своим кумиром: Квитка Цисык появилась в конце выступления со своей известной фразой об Украине.

Для самой Оксаны Мухи "Два цвета" является особой песней, ведь с детства ее напевала бабушка. Это было ощутимо во время выступления участницы проекта, отметили все звездные тренеры.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Оксаны Мухи

Следующим покорять сцену вышел Рафи Хейт. Мужчина признался, что соревноваться с Оксаной Мухой ему достаточно сложно, ведь при пении украинки все зрители задерживают дыхание.

Уверенность в своих силах еще и упала после того, как выступление Рафи Хейтама засыпали упреками: пользователи сети заявили, что на его месте должна была быть Екатерина Бегу. Поэтому харизматичный участник "Голоса страны-9", который в сети назвали "османским принцем", решил доказать всем, что достоин финала проекта.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Рафи Хейтама

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Кроме этого, участники команды Данная Балана спели вместе со своим звездным тренером. Для совместного выступления артист выбрал песню из своего творчества – Hold On Love. Феерическое выступление сопровождалось файер-шоу, а Дан Балан не сдерживал зажигательные танцы.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – трио Дана Балана, Оксаны Мухи и Рафи Хейтама

Дан Балан признался, что ему сложно было оценить в процентах выступления двух своих подопечных. Однако он сделал свой выбор в пользу Оксаны Мухи. Украинцы же были единодушны со звездным тренером: они отдали 90% своих голосов чувственной вокалистке, а вот Рафи Хейт получил всего 10%. Поэтому Оксана Муха стала первой финалисткой "Голоса страны-9".

Команда Потапа

Открывать выступления своей команды Потап доверил чувственной и сильной вокалистке Карине Арсентьевой. На "слепых" прослушиваниях девушка исполнила песню легендарной Уитни Хьюстон. Такой свой успех вокалистка решила повторить и во второй раз исполнит композицию по творчеству американского кумира.

Мощным выступлением Карина Арсентьева покорила не только своего тренера, но и его коллег и всех зрителей. Именно его выступление сорвало овации в зале, а судьи аплодировали стоя.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Карины Арсентьевой

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Зажигательная мама Виктория Ягич после потрясающего выступления в четвертьфинале "Голоса страны-9" призналась, что сейчас со своим мужем готовит репертуар для сольного альбома. Вокалистка поняла, что ее харизму и голос требуют слушатели.

В шаге от финала Виктория Ягич решилась на большой эксперимент. Вокалистка отошла от своего рокерского образа и спела народную песню "Цветет поприще". Драматическую композицию она настолько чувственно исполнила, что зрители затаили дыхание.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Ягич

Виктория Ягич и Карина Арсентьева получили непростую задача от своего звездного тренера: Вокалистки должны были заменить в песне "Счастливый день" секс-символа украинского шоу-бизнеса Олега Винника. Девушки справились с этим прекрасно, зажигая под саундтрек к комедии "Бешенная свадьба".

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Потапа, Виктории Ягич и Карины Арсентьевой

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Потап отдал на 1% больше Карине Арсентьевой. В то же время зрители отдали девушке 60%, поэтому Виктория Ягич покинула проект в шаге от финала шоу "Голос страны-9". А вот Карина Арсентьева поборется за победу в проекте.

Команда Монатика

Свое выступление оригинальная вокалистка Виктория Олийнык решила посвятить родителям. Участница выбрала для полуфинала достаточно сложную песню "Соколы". Чувственное выступление девушки сопровождалось хоровым пением и архивными кадрами.

Виктория сумела тронуть звездных тренеров, которые едва сдерживали слезы. Особенно выступление растрогало Монатика, который посвятил эту песню своим двум маленьким сыновьям.

Голос страны 9 сезон 13 выступление: смотреть онлайн – выступление Виктории Олийнык

В полуфинале Андрей Карпов решил показать еще один свой талант: кроме сильного вокала, он продемонстрировал игру на саксофоне. Вокалист настолько проникновенно спел, что Тина Кароль призналась: участник должен быть в финале.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Карпова

Вместе с подопечными Монатик вышел на сцену "Голоса страны-9". Звездный тренер выбрал зажигательную песню американского певца Бруно Марса, которую соединил со своим хитом "Танцуй". Вокалисты зажгли на сцене, а Виктория Олийнык и Андрей Карпов выполнили рэп.

Голос страны 9 сезон 13 выступление: смотреть онлайн – выступление Монатика, Виктории Олийнык и Андрея Карпова

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Монатик приступил к оглашению своих баллов. Перед сложной процедурой артист поблагодарил вокалистов за прекрасную сотрудничество. Монатик разделил проценты так: Виктории – 51, Андрей – 49. 45% зрителей отдали свои голоса за вокалиста из Одессы. Поэтому финалисткой шоу стала Виктория Олийнык​.

Команда Тины Кароль

Последними на сцену шоу вышли участники из команды Тины Кароль. Для Дэвида Аксельрода это выступление было крайне важным, ведь он исполнил песню своего легендарного композитора Николая Мозгового. В свое время тесть артиста не принял его к семье. Поэтому Дэвид стремится стать таким же примером для дочери, как и звездный отец Елены Мозговой.

В конце выступления Дэвид Аксельрод встал на колени, посвящая его Николаю Мозговому. При этом артист едва сдерживал слезы.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Дэвида Аксельрода

Видео будет позже

Оригинальная манера Андрея Хайята привлекла немалое внимание украинцев. После триумфа на "Голосе страны-9" артист получил предложения от продюсеров, однако единственным условием певца является возможность добавлять фольклорные мотивы в свои треки.

Именно эту особенность Андрей Хайят перенес и в трек группы KAZKA, которая была его конкурентом в Национальном отборе Евровидения-2019. Необычное звучание заворожило всех звездных судей.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Андрея Хайят

Видео будет позже

Команда Тины Кароль решила удивить зрителей. Звездный тренер примерила обольстительный образ и совместно с вокалистами выполнила знаменитый хит Рианны.

Голос страны 9 сезон 13 выпуск: смотреть онлайн – выступление Тины Кароль, Дэвида Аксельрода и Андрея Хайята

Видео будет позже

По результатам голосования Тины Кароль и зрителей, в последнее финалистом шоу стал Андрей Хайят.

Организаторы шоу пригласили в полуфинал особых звездных гостей, в частности, TAYANNA, Кристину Соловей и alyona alyona. Кроме них, в прямом эфире выступил и участник, который так и не попал в "Голос страны" – Назар Ильчишин. Тина Кароль сдержала обещание и помогла ему создать собственный альбом. На проекте молодой артист исполнил свой авторский трек.

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получила немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проекта "Голос страны" и "Голос. Дети".

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер и поп– и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и "Голос. Дети".

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако за славу он боролся тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру с группы "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил большой успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страны​

Вокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось по всему миру. Всего через год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.