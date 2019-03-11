Голос страны 9 сезон 8 выпуск: как критиковала Тина Кароль и почему столкнулись Дан Балан с Пота

Первый эфир вокальных боев "Голосу країни 9" состоялся в воскресенье, 10 марта. Потап, Дан Балан, Тина Кароль и Монатик определялись с частью участников, которые дальше будут бороться за победу. Какие музыкальные оранжировкия и необычные идеи воплотили в жизнь тренеры, а также каким вокалистам песенного шоу удалось пройти до этапа "нокаутов" – читайте в нашем материале.

Согласно давно заложенным правилам вокального шоу "Голос страны 9" после того, как звездные тренеры закрывают своим команды, они должны отсеять половину выбранных участников. Поэтому в воскресенье, 10 марта, состоялся восьмой эфир, который имел название "вокальные бои".

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Каждый из тренеров представлял своих участников по очереди, выбирая одного, кто готов идти до победы. Открывали "вокальные поединки на ринге выпала честь Потапу.

Олесандр Мельник и Наталья Повстяна

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Первыми на сцену вышли участники команды Потапа. Для вокального поединка своих вокалистов продюсер выбрал хит осени 2019 года - саундтрек из фильма "Рождение звезды". Исполнение песни Shallow пришлось по душе Тине Кароль, во время выступления она неоднократно проявляла восторг. Однако, по мнению Потапа, Натальи было больше нужно пройти к следующему этапу. Однако парня сразу "украла" Тиа Кароль, нажав на кнопку в первую секунду.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Александр Мельник и Наталья Повстяна

Марина Фижделюк и Ангелина Василевская

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Продолжили "вокальные поединки" девушки из команды Дана Балана. Он выбрал для них песню Софии Ротару "Край, мій рідний край". Если для гуцулки Марины тембр и слова песни были знакомыми, то для Ангелины, которая приехала из Минска, это было настоящим вызовом. К сожалению, пойти дальше Дан Балан решил с украинкой Мариной Фижделюк, однако Потап использовал шанс на "кражу" и забрал Ангелину Василевской в свою команду.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Марина Фижделюк и Ангелина Василевская

Роман Бурасанзве и Ксения Бахчалова

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К бою приступила команда Тины Кароль. Открывать "бои" она доверила бэк-вокалисту Дана Балана Романау Бурасанзве и Ксении Бахчаловой, которой говорили, что ее внешность не подходит для сцены. После выступления Тина призналась, что участникам было трудно, однако отметила, что она не довольна их выступлением. Тина спросила у Ксении, что стало причиной неудачного выступления, волнение или ощущение успеха и резко раскритиковала девушку. Однако продолжать борьбу она решила с ней, а не Романом Бурасанзве. Однако парня сразу "украл" Дан Балан.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Роман Бурасанзве и Ксения Бахчалова

Владислава Бердникова, Дарья Телитченко и Наталья Краснянская

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В вокальном поединке сошлись три участницы команды Монатика. Все судьи остались в восторге после выступления девушек, поскольку Дмитрию Монатику удалось совместить три совершенно разных тембра. Тренер также похвалил каждую из участниц, однако идти дальше решил с Дарьей Телитченко. Наталью Краснянскую "украл" Потап, а Владислава Бердникова покинула 9 сезон проекта навсегда.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои-Владислава Бердникова, Дария Телитченко и Наталья Краснянская

Виктория Ягич и Аделина Шевченко

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Эксцентричным дуэтом поразил зрителей Потап, пригласив на вокальный ринг рок-вокалистку Викторию и нежный тембр Аделины. После их выступления на сцену вышел исполнитель песни Alekseev и исполнил ее вместе с девушками. После выполнения звездный тренер вынес свой вердикт, он решил продолжать борьбу с Викторией Ягич, аргументировав выбор тем, что она более готова к борьбе.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Виктория Ягич и Аделина Шевченко

Оксана Муха и Михаил Димов

Нежнейшим дуэтом 8 выпуске ведущие вокального шоу назвали участников команды Дана Балана. На сцену вышла девушка, которая сумела завоевать экстра-место в команде тренера, очаровав голосом Квитки Цисык, Оскана Муха, а ее конкурентом стал оперный певец Михаил Димов. Звездные судьи остались в восторге от выступления обоих конкурсантов, однако Дан Балан решил дать шанс продолжить борьбу с Оксаной Мухой. Потап снова воспользовался "кражей", выхватив в свою команду Михаила Димова.

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Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Оксана Муха и Михаил Димов

Квартет Leon Voci и Шайе Огенетеджири ​

Бороться за место в следующих эфирах вышли участники команды Тины Кароль – квартет Leon Voci и Шайе Огенетеджири. С первых нот им удалось взорвать судей со своих мест и заставить танцевать. Тина Кароль также была довольна исполнением и решила продолжать борьбу с ребятами из квартета Leon Voci. Однако Шайе Огенетеджири решили заполучить в свою команду сразу три тренера, однако девушка попала в команду Монатика.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – квартет Leon Voci и Шайе Огенетеджири ​

Николай Задерей и Анна Волобуева

Эксперимент с хорошо знакомой песней в новом аранжировке от Монатика покорил сердца слушателей, однако от Потапа и Дана Балана тренер получил немало критики. Он решил идти дальше с Анной Волобуевой, а Николай Задерей покинул шоу.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Николай Задерей и Анна Волобуева

Екатерина Гудым и Карина Арсентьева

Девушки из команды Потапа поразили тренеров на "слепых прослушиваниях". Однако на" вокальных боях " вокалистки получили немало критики, из-за которой Потап заметно разозлился и вступил в жесткий спор с Даном Баланом и Монатиком. После того, как тренеры решили свои недоразумения, Потап вынес вердикт – он продолжает борьбу с девушкой из помидорного города, Кариной Арсентьевой.

Голос страны 9 сезон 8 випуск смотреть онлайн: бои - Екатерина Гудым и Карина Арсентьева

Сергей Костецкий и Хейтам Рафи

После ожесточенного спора с Потапом, Дан Балан представил участников с чрезвычайно душевным выступлением. Профессиональный танцор и арабский исполнитель очаровали тренеров, однако Сергею Костецкому пришлось покинуть проект. Дан Балан решил выбрать Хейтама Рафи.

Голос страны 9 сезон 8 випуск смотреть онлайн: бои - Сергей Костецькийи Хейтам Рафи

Богдан Богославец и Лидия Федоровна Горошко

Продолжала эксперименты в первом эфире "вокальных боев" Тина Кароль. Дива "Голоса страны" объединила голос народной певицы и учителя музыки, сделав новую оранжировку. За непреодолимое желание и настойчивость Тина Кароль отдала свой голос Лидии Федоровне.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Богдан Богославец и Лидия Федоровна Горошко

Анастасия Хаманина и Андрей Хорисенко

Замечательный тандем, который создал Монатик, пришелся по душе всем тренерам, однако он решил дать шанс участнику, у которого за плечами чуть меньше опыта. Далее прошел Андрей Хорисенко.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои-Анастасия Хаманина и Андрей Хорисенкоо

Наталья Корниленко и Арсентий Журавель

Участники команды Потапа спели легендарную песню Кузьмы Скрябина "Спи собі сама". Невероятно нежное исполнение очаровало всех тренеров. От комплиментов не сдержались ни Тина Кароль, ни Монатик. Однако Потапу пришлось выбирать и его выбор пал на Арсения.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои - Наталья Корниленко и Арсентий Журавель

Владимир Зайончковский и Владислав Чижиков

Последний раунд в восьмом выпуске в команде Дана Балана остался за Владимиром Зайончковским и Владиславом Чижиковым. Ребята взорвали зал и звездных судей, однако место в команде Дан Балан решил отдать Владимиру Зайончковскому.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Владимир Зайончковский и Владислав Чижиков

Андрій Карпов и Данеель Швец

Взрывную смесь напоследок от Димы Монатика ждали все поклонники. Ребята и их звездный тренер получили много комплиментов, а Тина Кароль даже не смогла выбрать своего фаворита среди них. Монатик признался, что ему было очень трудно выбрать, поскольку они оба являются сильными вокалистами. Однако дальше пошел Андрей Карпов.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои – Андрей Карпов и Даниэль Швец

видео будет позже...

Андрей Хаят и Гульназ Хасанова

Закрыла первый эфир "вокальных боев" феерическим выступлением своих участников неоднократная победительница "Голоса страны" Тина Кароль. Сочетание нежных тембров Андрея и Гульназ почувствовали все тренеры, о чем свидетельствовали их танцы на площадке. Однако выбор Тины Кароль остановился на Андрее Хаятове.

Голос страны 9 сезон 8 выпуск смотреть онлайн: бои-Андрей Хаят и Гульназ Хасанова

видео будет позже...