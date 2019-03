Голос страны 9 сезон 9 выпуск: чувственные выступления и романтика среди звездных судей

В 9 выпуске развлекательного проекта "Голос страны 9 сезон" участники сошлись в последних вокальных боях. Так, Потап, Монатик, Дан Балан и Тина Кароль со своими фаворитами выйдут в первые прямые эфиры и будут бороться за главный кубок шоу.

В воскресенье, 17 марта, отгремел 9 выпуск популярного телешоу "Голос страны 9 сезон". На сцену проекта вышли талантливые вокалисты, которые в поединке пытались завоевать себе билет в прямые эфиры. Кто же сумел попасть в следующий этап проекта и какими яркими моментами отметился эфир – читайте в материале LifeStyle 24.

Екатерина Гулюк и группа "Шпилясті кобзарі"

Открывать вокальные поединки взялась команда Потапа. Так, Екатерина Гулюк вышла против квартета "Шпилясті кобзарі". Вокалисты оригинально исполнили народную песню "Ой, под вишней". Участники шоу "Голос страны 9 сезон" добавили креатива привычной композиции и наполнили ее элементами ритм-энд-блюза и кантри-энд-вестерн.

Звездные тренеры были в восторге от современного звучания народной песни. Судьи поддержали Екатерину Гулюк, которая не побоялась выступить с мужской группой. Но Потап признался, что его покорило звучание кобзы, поэтому коллектив "Шпилясті кобзарі" прошел в прямые эфиры.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Гулюк и "Шпилястих кобзарів"

Екатерина Бегу и Александр Тесленко

Покорять сцену вышли одни из фаворитов проекта – Екатерина Бегу и Александр Тесленко. Парень перед выступлением признался, что не имеет шанса завоевать место в команде Дана Балана, ведь его соперница получила наибольшую популярность в сети. Однако Александр захотел сделать все, чтобы получить второй шанс от звездных тренеров.

Пара исполнила песню 90-ых i've Been Thinking About You легендарной группы Londonbeat. И хоть Александр Тесленко убедительно звучал в дуэте, но победу в поединке одержала Екатерина Бегу. Звездные судьи не выбрали парня, поэтому он попрощался со сценой шоу.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Екатерины Бегу и Александра Тесленко

Магдалена Паскар и Александр Мороз

Вокальные батлы продолжила команда Монатика. На сцену вышел самый чувственный дуэт на проекте – Магдалена Паскар и Александр Мороз. Талантливые украинцы исполнили песню Another Love, фрагмент из которой в переводе – "я хочу спеть песню, которая будет принадлежать только нам". Поэтому Магдалена решила посвятить эту песню сопернику и таким образом поблагодарить за время, проведенное на проекте, и поддержку.

Лирическая песня и нежный дуэт до слез растрогал Монатика. Все звездные тренеры были в восторге от композиции в исполнении Магдалены и Александра. После долгих колебаний Монатик вынужден был сделать выбор – он выбрал Магдалену Паскар. А вот за Александра Мороза разгорелась борьба: "украсть" певца захотели Тина Кароль и Дан Балан, однако вокалист выбрал молдавского артиста.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Магдалены Паскар и Александра Мороза

Мария Никулина и Дария Храмова

"Две кошечки" из команды Тины Кароль Мария Никулина и Дарья Храмова тоже вышли на решающий вокальный поединок. Звездный тренер выбрала для певиц популярную песню американских поп-див – Бейонсе и Леди Гаги. Девушки исполнили зажигательную композицию и показали упорную борьбу.

Тина Кароль оставила в шоу "Голос страны 9" Дарию Храмову, которая является участницей ее фан-группы. А вот с Марией Никулиной певица вынуждена была попрощаться.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марии Никулиной и Дарьи Храмовой

Роксолана Сирота и Артем Банар

Подопечные Потапа исполнили зажигательную песню Монатика и Надежды Дорофеевой "Глубоко". Эта песня является особенной, ведь Артем занимался аранжировкой композиции.

Чтобы сделать выбор, Потап пригласил на сцену Надежду Дорофееву, которая вместе с Монатиком исполнила фрагмент хита. После зажигательных танцев коллег звездный тренер сделал непростой выбор: в его команде осталась Роксолана Сирота.

А вот Артем Банар мог выбрать между двумя тренерами, которые захотели "украсть" его в свою команду. Вокалист пополнил команду Тины Кароль.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Роксоланы Сироты и Артема Банара

Гиорги Дарахвелидзе, Самуэле Грилли и София Шафир

Следующее трио сумело разжечь ромнатику в зале шоу "Голос страны 9". Гиорги, Самуэле и София мастерски исполнили песню 90-ых "Батарейка", которую совместили с хитом Стинга – Shape of My Heart.

Трогательную композицию Дан Балан посвятил Тине Кароль, а во время выступления пригласил ее на танец, чем вызвал шквал эмоций. Звездный тренер, выслушав советы своих коллег, оставил в команде зажигательного Гиорги Дарахвелидзе.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Гиорги Дарахвелидзе, Самуэле Грилли и Софии Шафир

Виктория Уварова и Виктория Олейник

Харизматичные Виктории сумели поднять со стульев всех зрителей, которые наслаждались необычным выступлением. Обе вокалистки исполнили песню Алины Паш "Битанга", которую соединили с композицией Сэма Смита и Кельвина Харриса.

Монатик выбрал Викторию Олейник, с которой продолжит борьбу на шоу "Голос страны-9". Звездные тренеры не "украли" Викторию Уварову, поэтому она попрощалась с вокальным проектом.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Уваровой и Виктории Олейник

Дарья Ворончук и Даниил Однораленко

Тина Кароль соединила два нежных тембра в романтической песне. Дарья Ворончук и Даниил Однораленко сумели за считанные минуты выступления растрогать зрителей и вызвать у них восторг. Не в меньшем восторге были и звездные судьи, которые похвалили Тину Кароль за титаническую работу и удачно выбранную композицию.

После длительных размышлений артистка пригласила в свою команду Даниила Однораленко, который расстроился, что его соперницу не "украли".

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дарьи Ворончук и Даниила Однораленко

Вячеслав Кретов и Герман Романченко

А вот Дан Балан решил устроить настоящий мужской поединок. На сцену он пригласил Вячеслава Кретова и Германа Романченко, которые сорвали овации после рок-песни.

Звездные судьи не знали, что посоветовать своему коллеге, ведь оба вокалиста звучали фантастически. Дан Балан выбрал Вячеслава Кретова, отметив, что Герман показал не худший результат. Однако мужчину не "украли", поэтому он чувственно распрощался с шоу.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Вячеслава Кретова и Германа Романченко

Николай Запорожан и Ярослав Кошельник

Потап решил совместить в вокальных боях два оригинальных голоса – Николая Запорожана и Ярослава Кошельника. Мужчины исполнили песню харизматичного и романтичного итальянского певца Адриано Челентано.

Певица Тина Кароль призналась, что одессит Ярослав Кошельник может составить конкуренцию Олегу Виннику, ведь каждому его слову женщины верят. Прислушавшись к впечатлениям коллеги, Потап решил именно его оставить в проекте.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Николая Запорожана и Ярослава Кошельника

Марина Круть и дуэт Влада и Романа Таранцовых

Бандуристка Марина Круть не ожидала, что ее звездный тренер Монатик покажет ее талант с другой стороны. Девушка вышла на сцену проекта с дуэтом братьев Таранцовых. Вокалисты исполнили хит украинской группы "Друга ріка", добавив композиции "3 минуты" звучание бандуры и ритмическую аранжировку.

Такое исполнение песни ошеломило лидера коллектива Валерия Харчишина. который аплодировал стоя. Участники спели кавер-песню вместе с ее автором. Монатик забрал в свою команду братьев Таранцовых, отметив, что решение ему далось очень сложно. Потап решил "украсть" талантливую Марину Круть.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Марины Круть и дуэта Влада и Романа Таранцовых

Виктория Боцвина, Анастасия Андреева и Ника Тупилко

Тина Кароль решила поэкспериментировать, создав трио из невероятных вокалисток – Виктории, Ники и Анастасии. Девушки потрясающе исполнили мировой хит и рассказали, какова их звездный тренер за кулисами проекта.

Хоть все участницы проекта безупречно спели, но Тина решила выбрать Нику Тупилко, у которой голос Адель.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Виктории Боцвиной, Ники Тупилко и Анастасии Андреевой

Богдана Ренк и Валентин Колаковский

Перед выступлением Валенин Колаковский признался, что ожидал встретить на поединке парня, с которым можно будет побороться на сцене. Но его соперницей оказалась хрупкая Богдана Ренк. Потап выбрал для вокалистов романтическую песню, которая настолько сблизила обоих вокалистов, что Валентин едва не влюбился в девушку.

Такой дуэт стал открытием поединков, следовательно Потап долго не мог определиться с именем того, кто дальше продолжит с ним борьбу.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Богданы Ренк и Валентина Колаковского

Артем Лиска и Энрикеш Жоао Пресиндо

Харизматичный Артем Лиска вышел на вокальный бой с Энрикешем Жоао Пресиндой. Вокалисты исполнили мировой хит, зажигая весь зал ритмичными ритмами трека. Дан Балан решил дать билет в следующий этап шоу Энрикешу, а вот Тина Кароль "украла" Артема Лиску.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн-выступление Артема Лиски и Энрикеша Жоао Пресинды

Кристина Сквирская и Алина Пилужная

Придать украинской народной песне другое, современное звучание взялся Монатик. Он предложил Кристине Сквирской и Алине Подлужной исполнить композицию "Цвіте терен", изменив привычные стереотипы относительно этой песни.

Потрясающий вокал и необычное звучание вызвало шквал комментариев у звездных тренеров.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн – выступление Кристины Сквирской и Алины Подлужной

Видео будет позже

Дэвид Аксельрод и Яна Клявина

Закрывала 9 выпуск шоу "Голос страны-9" команда Тины Кароль. В финале поединков на сцену вышли Дэвид Аксельрод и Яна Клявина. Вокалисты чувственно спели песню "Така як ти" популярной украинской группы "Океан Эльзы".

Тина Кароль завершила набор в свою команду, пригласив в следующий этап шоу Дэвида Аксельрода.

Голос страны 9 сезон 9 выпуск: смотреть онлайн-выступление Дэвида Аксельрода и Яны Клявиной

Видео будет позже

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – знаменитая украинская певица, телеведущая и актриса. За свою творческую карьеру получил немало наград и стала настоящим эталоном нежности. Тина Кароль получила звание Народная артистка Украины и в 2006 году представляла страну на песенном конкурсе "Евровидение", где заняла 7 место. Тина уже несколько сезонов подряд была звездным тренером проектов "Голос страны" и"Голос. Дети."

Потап (Алексей Потапенко) – известный украинский продюсер, поп- и рэп-исполнитель. Хотя его дуэт с Настей Каменских распался, однако он продолжает активно развивать свои проекты. В частности, под эгидой Потапа возникла группа "Время и Стекло", популярная и за пределами Украины. Кроме этого, именно рэпер является продюсером певицы Мишель Андраде. Потап несколько раз был тренером проектов "Голос страны" и " Голос. Дети."

MONATIK (Дмитрий Монатик) – украинский певец, танцор, композитор и автор известных хитов. Всего за несколько лет Монатик покорил всю страну новаторской музыкой и нетипичным исполнением песен. Однако славу он добывал тяжелым трудом: Дмитрий Монатик был участником шоу "X-фактор", "Танцуют все!"и "Звездный ринг", а также стал судьей 3 сезона проекта "Голос. Дети" и "Танцы со звездами 2018".

Dan Balan – молдавский певец, успешный продюсер, композитор и автор песен. Артист начинал свою карьеру в группе "O-Zone". После распада коллектива Dan Balan начал выступать сам и получил немалый успех во всем мире. Он стал первым и единственным молдавским артистом, которого номинировали на престижную премию "Грэмми" за соавторство хита Рианны. Участие в вокальном шоу для Dan Balan будет дебютным.

Голос страныВокальное талант-шоу, которое выходит на телеканале "1+1". Проект отличается от всех других тем, что на выбор судей влияют только вокальные данные участника. Каждый, кто участвует в проекте, проходит "слепые прослушивания": звездные судьи, не видя человека, выбирают его за мастерское исполнение песни.



Шоу зародилось в Нидерландах в 2010 году и стремительно распространилось во всем мире. Всего за год проект воплотили в Украине. В 2019 году прогремит 9 сезон "Голос страны", который откроет для зрителей новых артистов.